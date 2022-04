Sindsef busca localizar servidores ou herdeiros com direitos a receber da ação contra SulAmérica; CONFIRA LISTA

Em 2017, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF ganhou ação judicial movida contra a empresa SulAmérica Seguros, condenada por descontar, sem autorização, o pagamento de seguros no contracheque de centenas de servidores.

Por meio da ação ingressada pelo Sindsef/RO, a seguradora foi condenação a cancelar os contratos irregulares e devolver os valores descontados ilegalmente no período entre julho de 1994 a dezembro de 1996, por intermédio de uma entidade chamada Funspro – Federação dos Servidores Públicos de Rondônia.

Embora a ampla divulgação nos últimos anos, o Sindsef tem tido dificuldade para localizar muitos de beneficiários, que precisam comparecer a Sede Administrativa do sindicato em Porto Velho ou na Coordenação Regional mais próxima, para dar seguimento ao processo.

Por esta razão, o Sindsef/RO convoca novamente os filiados, com nomes relacionados abaixo relacionados, ou em caso de falecimento seus pensionistas ou herdeiros, em carácter de urgência, para tratar da ação SulAmérica, devendo

CONFIRA LISTA

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO

PROCESSO SULAMERICA

ORD

NOME

1

ACIDALIA BRASIL DE SOUZA

2

ADALCI BASTOS SOUTO

3

SANTA MARIA DE JESUS SILVA

4

ADELIA NASCIMENTO

5

AGDA RESENDE LAVORATTI

6

AGENOR RODRIGUES REIS

7

ALDA DE BRITO ROCHA

8

ALDECIR DE OLIVEIRA RODRIGUES

9

ALDENE VIEIRA DA SILVA

10

ALDIZIA CORTEZ COELHO JUSTINO

11

ALEXANDRINA DE JESUS CARVALHO

12

ALFREDINA PAES DE CARVALHO

13

ALFREDO FELIX

14

ALIRIA RABELO SOBRINHO

15

ALZERINA PLACIDO DA SILVA

16

ALZIRA DE ASSIS PEREIRA

17

AMADOR DA SILVA

18

AMELIA DE JESUS BARBOSA

19

AMERICO BENTES DOS SANTOS

20

ANA PEREIRA DE CARVALHO

21

ANA RODRIGUES DE ALENCAR

22

ANADIR TEIXEIRA DE MATOS

23

ANADIR VIEIRA DA SILVA

24

ANESIO DE OLIVEIRA SANTOS

25

ANTONIA ALVES FERREIRA

26

ANTONIA FERREIRA DA COSTA

27

ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA

28

ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS

29

ANTONIO ANTENOR MARTINS

30

ANTONIO BRAZ DE LIMA

31

ANTONIO COSTA MERA

32

ANTONIO DE SOUZA LIMA

33

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

34

ANTONIO GALDINO DE MELO

35

ANTONIO JOSE ROBERTO

36

ANTONIO MARQUES DE AGUIAR

37

ANTONIO MASUMY ITO

38

APARECIDA DO CARMO CARNEIRO RODRIGUES

39

APARECIDA LUIZA GALHARDO DE FREITAS

40

APARECIDA RODRGUES DA SILVA

41

APARECIDA ZANIOLO RODRIGUES

42

APARECIDO CASTURINO DE MORAES

43

APARECIDO DOS SANTOS

44

ARLINDO HENKET

45

ARMINDA DO CARMO COUTEIRO AUGUSTO

46

AURELUCE OZIMA

47

BEIJAMINA FERREIRA NOBRE

48

BELIZA LOPES DA SILVA

49

BENEDITO MATOS DE SOUZA

50

BERENICE DINIZ ALVES

51

BRUNO JOHANNES KMETZSCH

52

CARLOS NORBERTO PAGUNG

53

CECILIA PEREIRA IZIDORO

54

CECY DE OLIVEIRA

55

CELIA BERNAL

56

CELIA MARIA DA SILVA MAGALHAES

57

CELIA MARIA PINHEIRO

58

CELIA REGINA BRITO ROSINA

59

CELSO DE ALMEIDA

60

CHARLIS DE CASTRO FERREIRA

61

CLARINDA FERREIRA DE BARCELOS

62

CLAUDETE FRANCA ALVES

63

CLAUNICE DE SOUZA MORAES

64

CLEIA REPULOO FERREIRA

65

CLEONICE DE SOUZA GONCALVES

66

CLEUSA BARBOSA DA CRUZ

67

CLEUZA LEITE DA SILVA

68

CLOVIS IGNACIO DE AZEVEDO

69

CONCEICAO NASCIMENTO

70

CUSTODIO PEDRO CIRILO

71

DANIEL DIAS

72

DEDIMES CECHINEL

73

DELAIDE FERREIRA BRANDAO

74

DELCLIDES LACERDA

75

DIONE CORREIA DA SILVA

76

DIVINO ETERNO SOBRINHO

77

DJALCIR SENHORINHA DA SILVA ASBECK

78

DOMERINA MARIA DA SILVA

79

DOMINGAS ALVES BEZERRA BRITO

80

DULCE GONCALVES BRAGA

81

DURVAL FONSECA

82

EDINAILCE DA SILVA DUARTE LIMA

83

EDMAR GOMES ROBERTO

84

EDMILSON SILVA MACIEL

85

EDMIR NUNES DA COSTA

86

EDNA MARIA GOMES NOGUEIRA

87

EDSON COSTA DE SOUSA

88

EDUARDO MARQUES RAMOS

89

ELCIO CARLOS ROSSI

90

ELIAS MATEUS

91

ELIEZER SILVA DANTAS

92

ELIO CANUTO GOMES

93

ELIOMAR VICENTE DE OLIVEIRA

94

ELISABETH GSELLMANN

95

ELIZABETE NASCIMENTO DA COSTA

96

ELIZANDRO ANTONIO DE ALMEIDA

97

ELIZETH COELHO LEAL

98

ELZA GOMES CARDOSO

99

EMILIA DIBAS FLORES

100

ERASMO FERNANDES DE MELO

101

ERIVAN COSMO DA SILVA

102

ERNESTO TEODORO DA SILVA

103

ESTER DA COSTA BRITO

104

ESTER GOMES DE SOUZA NASSER

105

ESTER TEIXEIRA DE ALMEIDA

106

EUCLIDES PACHECO DA SILVA

107

FAUSTO DE LAZARI

108

FLORIPES LINHARES PEREIRA

109

FLORIZA NICOLAU BOUEZ

110

FRANCISCA BATISTA BRAGA DE LIMA

111

FRANCISCA FERREIRA DE PAULA

112

FRANCISCA MARIA DE ARAUJO

113

FRANCISCA MARIA ROMAGNOLI TAVARES

114

FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA

115

FRANCISCO FERREIRA FILHO

116

FRANCISCO FERREIRA MOREIRA

117

FRANCISCO GOMES DE ALMEIDA

118

FRANCISCO IVA DA SILVA SANTOS

119

FRANCISCO JADENIDES FARIAS

120

FRANCISCO PEREIRA DA FONSECA

121

FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO

122

FRANCISCO SEVERIANO DE SOUZA

123

GERALDO SILVA DA CRUZ

124

GESSI MACHADO TOMAZ

125

GILBERTO DE BARROS LIMA

126

HAMILTON DA COSTA PINHEIRO

127

HENRIQUE RIBEIRO DE BRITO

128

HILDA ANALIA TEIXEIRA

129

HILDA ANTUNES CARVALHO DA SILVA

130

IDONEZIA GONCALVES SEHENEM

131

ILO FRANCISCO THEISEN

132

INES ARTNER

133

IRACEMA ESTEVES DOS SANTOS

134

IRACEMA FRANCISCA DE QUEIROZ SOUZA

135

IRENE BARROS DE LIMA

136

IRENE RODRIGUES DA COSTA

137

IRENI VIEIRA DE SOUZA

138

ISRAEL TAVARES

139

IVANETE DE BASTOS AMARAL

140

IZAAC NASCIMENTO DA SILVA

141

IZABEL DE MORAIS DA SILVA

142

JACINTO ARAUJO DA SILVA

143

JACIRA SANTOS

144

JAIR SILVA DE SOUZA

145

JANETE COELHO DAS CHAGAS

146

JENY MORHY DE ARAUJO

147

JERONIMO MATIAS DOS SANTOS

148

JOANA DE SA BARRETO LEAL

149

JOANA FERNANDES DE PAULA

150

JOAO ANDRE DA SILVA

151

JOAO BATISTA TEOTONIO

152

JOAO CAETANO DA SILVA

153

JOAO DE SOUZA SANTOS

154

JOAO DIAS DA SILVA

155

JOAO DOS SANTOS BARBOSA

156

JOAO DOS SANTOS FILHO

157

JOAO MANOEL DOS SANTOS

158

JOAO PEDRO

159

JOAO PROEZA DE SOUZA

160

JOAO SIMAO SOBRINHO

161

JOEL LOPES DA ROCHA

162

JOEL NUNES DA SILVA

163

JOEL VALENTIM DO VALE

164

JONACY ERMITA

165

JORCELEM MOREIRA DA SILVA

166

JORGE LUIZ DA SILVA

167

JORGE VARGAS LOPES

168

JOSE ALVES DE SOUZA

169

JOSE ALVES DIAS

170

JOSE ANTONIO PEREIRA

171

JOSE ARY DOS SANTOS

172

JOSE BUENO MARQUES

173

JOSE CARDOSO DOS SANTOS

174

JOSE DA SILVA VIANA

175

JOSE DE MELO SOUZA

176

JOSE DOS SANTOS FACUNDES

177

JOSE FEITOSA DOS SANTOS

178

JOSE FERREIRA DA SILVA

179

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA

180

JOSE GONCALVES JUNIOR

181

JOSE MARIA SOUZA DE FRANCA

182

JOSE PINTO DE LIMA

183

JOSE RIBAMAR DE SOUZA

184

JOSE ROSA DE LIMA

185

JOSE ROSSIFRAN DE SOUZA

186

JOSE SANTOS DA SILVA

187

JOSE VALADAO FILHO

188

JOSEFA ALVES RAMALHO

189

JOSEFA CHAMBO VICENTE DA SILVA

190

JOSEFA PEREIRA NICACIO

191

JOSEFINA ALVES ARAUJO

192

JOVELINA PERONDI BELINI

193

JOVELINA ZACARIAS MUNIZ

194

JOVERCI RODRIGUES DE SOUZA

195

JUDITE DE SOUZA E SILVA

196

JUDITH DE PAULA SOUZA

197

JULIO CESAR BARRETO DE MEDEIRO

198

JURANDIR PEREIRA LUCENA

199

LEDSON LEITE DE SOUZA

200

LENIR DA CRUZ BARROSO

201

LEONEL LEITE

202

LEONILDA ALVES

203

LEONILDA FERREIRA LIMA

205

LINDALVA DELGADO

206

LINDAURA CARLOS DE OLIVEIRA

207

LOIDE ANDRE DE LIMA

208

LUCINEIA SA DA SILVA

209

LUIZ ALVES

210

LUIZ CARLOS PAULA ASSIS

211

LUIZA APARECIDA FERNANDES DA SILVA

212

LUIZA COTAN

213

LUIZA MARIA ALONSO

214

LUIZA ONOFRE DA SILVA RIBEIRO

215

LURDES CAVALCANTE DOS SANTOS

216

LUZIA MORAES DE SOUZA

217

LUZINETE SILVA DE OLIVEIRA DA SILVA

218

MAHI FLORENCIO MEDEIROS

219

MAIRA SALETE GEMELLI E SILVA

220

MANOEL EMILIAO DE CARVALHO

221

MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA

222

MANOEL MOTA BAIMA

223

MANOEL UCHOA MARTINS BARATA

224

MANOEL VIEIRA RAMOS

225

MARCO TULIO COSTA TEODORO

226

MARGARIDA PEREIRA DE AGUIAR

227

MARIA APARECIDA DE AVILA OLIVEIRA

228

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

229

MARIA APARECIDA HENRIQUE

230

MARIA APARECIDA MONTEIRO NASCIMENTO

231

MARIA CARLITA LOPES

232

MARIA CARMELIA FALEH

233

MARIA CELINA GOMES RIBEIRO

234

MARIA CLARISSE BARROS ABIORANA

235

MARIA CONCEICAO ARAUJO

236

MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA

237

MARIA DA CONCEICAO MARQUES DE AMORIM

238

MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DOS SANTOS

239

MARIA DA PENHA RODRIGUES SILVA

240

MARIA DA SILVA OLIVEIRA

241

MARIA DAS GRACAS C DE ALENCAR COELHO

242

MARIA DAS GRACAS CARDOSO

243

MARIA DAS GRACAS COSTA

244

MARIA DE FATIMA ROCHA GONCALVES

245

MARIA DE FATIMA SANTIAGO DE OLIVEIRA

246

MARIA DE JESUS LIMA

247

MARIA DE LOURDES LIMA DA COSTA

248

MARIA DE NAZARE GOES OLIVEIRA

249

MARIA DE OLIVEIRA COSTA

250

MARIA DO CARMO MOREIRA DA ROCHA

251

MARIA DO CARMO SILVA DE AZEVEDO

252

MARIA DO SOCORRO LOPES DE AMORIM

253

MARIA DOMINGUES DA SILVA

254

MARIA ELENITA DE ABREU BEZERRA

255

MARIA GERALDA VENTURINI

256

MARIA HELENA ARAUJO DIAS

257

MARIA HELENA MARTINS

258

MARIA IGNEZ PAVAN

259

MARIA IZABEL DA SILVA SIMAO

260

MARIA JOSE DUARTE

261

MARIA JOSE LIMA DA SILVA

262

MARIA JOSE LINS AGUIAR

263

MARIA JULIA FERREIRA DA SILVA

264

MARIA LUIZA AVER

265

MARIA LUZIA DOS SANTOS

266

MARIA MADALENA GONZAGA THOMAZ

267

MARIA MIRTES MATEUS DA SILVA

268

MARIA NUVEM RANGEL RONCONI

269

MARIA RAIMUNDA CRUZ MENDES

270

MARIA RIBEIRO MONTEIRO

271

MARIA RICARDA DUTRA

272

MARIA SANTINA DA SILVA

273

MARIA SILVANIA GOMES DOMINGUES

274

MARIA VIEIRA BITNCOURT

275

MARIA VIEIRA DE SOUZA

276

MARILSA DOS SANTOS BRANDAO

277

MARINEIDE SOARES DOS SANTOS

278

MARLENE ELIZANE DA SILVA ALVARO

279

MARLENE TRIFIATIS AMORIM

280

MARTAN DE SOUZA GOMES

281

MERCEDES PINHEIRO

282

MESSIAS RODRIGUES DE SOUZA

283

MIGUEL LAGO DA SILVA

284

MIRZA TERRA HERNANDES

285

MOACIR LADISLAU VENTURA

286

MOACIR SURIANO

287

NAIR RODRIGUES DE SOUZA

288

NALZIRA PEREIRA PATROCIO

289

NAZARENO JOAO DA SILVA

290

NAZIRA MONGE CHAVES

291

NELIDA VACA EGUE

292

NELSON ANTONIO DA COSTA

293

NEUZA SILVA DE SOUZA

294

NEUZO RIBEIRO DE ARAUJO

295

NICODEMOS CARLOS DE SOUZA

296

NICOLAU MIGUEL CARAN

297

NILSON VIEIRA

298

NOEMI DE CASTRO VASQUES

299

NORBERTO PEREIRA DAS NEVES

300

ODILON TEODOZIO DIAS

301

OLDEMAR MOURA DA SILVA

302

OLICEIA COLICHESKI BUCARTH

303

OLIVIA MONTEIRO DA COSTA

304

ORMANDINA TEIXEIRA DE LIMA OLIVEIRA

305

OSCAR NOGUEIRA

306

OSMAR PEREIRA DOS REIS

307

OSVALDO SOUZA DA SILVA

308

OTACILIO DE SOUZA NETO

309

PASQUAL JULIO MILITO

310

PAULO DE ARAUJO MELO

311

PAULO FERREIRA DA SILVA

312

PAULO JOSE DE OLIVEIRA

313

PAULO MOREIRA LOURENCO

314

PAULO RAIMUNDO PINHEIRO DE ARAUJO

315

PEDRO ELIAS FURTADO

316

PEDRO GERALDO DA SILVA

317

PEDRO GONCALVES DE OLIVEIRA

318

PEDRO SERRATE

319

PEDRO VICENTE DA SILVA FILHO

320

PERO JOSE FERREIRA DE ARAUJO

321

RAIMUNDA MIRANDA DE SOUZA

322

RAIMUNDA PEREIRA DE NOVAES

323

RAIMUNDA SILVA DE ANDRADE

324

RAIMUNDA SOUZA SILVA

325

RAIMUNDO AVILA DO NASCIMENTO

326

RAIMUNDO CHAGAS DA SILVA

327

RAIMUNDO DE SOUZA SANTOS

328

RAIMUNDO FLORENCIO DE OLIVEIRA

329

RAIMUNDO JOSE DE SOUZA NETO

330

RAIMUNDO MACHADO CARDOSO

331

RAIMUNDO NONATO ALVES

332

RAIMUNDO NONATO BANDEIRA ASBECK

333

RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA

334

RAUDINO FERREIRA DA SILVA

335

REGINA LUDWINSKI

336

RITA SILVA DE OLIVEIRA MORONG

337

RITA TELES DE PAULA

338

RIVALDO MARQUES DA SILVA

339

ROMAN KLIMKOWSKI

340

ROQUE PEREIRA DA SILVA

341

ROSA ANJO DE PAIVA

342

ROSA SANTOS DA COSTA

343

ROSANGELA PEREIRA LIMA

344

ROSIMAR PINHEIRO PACHECO

345

ROSITA DE ALMEIDA LARANJEIRAS

346

RUBENS ALVES CHAVES

347

SANDRA MARIA PINTO BEZERRA

348

SEBASTIANA DA COSTA BARROS

349

SEBASTIANA VAZ CAVALCANTE

350

SEBASTIAO ALVES DA SILVA

351

SEBASTIAO OLIVEIRA DE CARVALHO

352

SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES

353

SEBASTIAO RIBEIRO ROSA

354

SERVINO FERREIRA DE ARAUJO

355

SINVALDO JOSE DA SILVA

356

SOLANGE MARIA GOMES

357

SONIA MARIA DE SÁ

358

SONIA MARIA DOS SANTOS

359

SUELI DE FATIMA ALVES LUCIO

360

SUELY VIANA GOMES

361

TELMA CRISTINA DE SOUZ ARTEAGA

362

TEREZA DUNIS DE ARAUJO

363

TEREZINHA DA SILVA DAVID

364

TEREZINHA DAL BEM CELCO

365

TOMAZ JOAQUIM DA SILVA FILHO

366

VALDICELIA ANDRADE

367

VALDIR DE SOUZA BRITO

368

VALDIR TIETZ

369

VALENTIM MARTINS ROMERO

370

VANILDA EDUARDO DOS ANJOS

371

VASTI GOMES DA COSTA

372

VERA LUCIA DE BOWSKI HELBEL

373

VERA LUCIA RODRIGUES

374

VERA NILCE DELFINO DE SOUZA

375

VILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

376

WILMEN TAFNER PEREIRA LIMA

OBS.: O NOMES SELECIONADOS ESTÃO COM PENDÊNCIAS

Assessoria