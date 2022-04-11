Sindsef busca localizar servidores ou herdeiros com direitos a receber da ação contra SulAmérica; CONFIRA LISTA
Embora a ampla divulgação nos últimos anos, o Sindsef tem tido dificuldade para localizar muitos de beneficiários
Embora a ampla divulgação nos últimos anos, o Sindsef tem tido dificuldade para localizar muitos de beneficiários
Em 2017, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF ganhou ação judicial movida contra a empresa SulAmérica Seguros, condenada por descontar, sem autorização, o pagamento de seguros no contracheque de centenas de servidores.
Por meio da ação ingressada pelo Sindsef/RO, a seguradora foi condenação a cancelar os contratos irregulares e devolver os valores descontados ilegalmente no período entre julho de 1994 a dezembro de 1996, por intermédio de uma entidade chamada Funspro – Federação dos Servidores Públicos de Rondônia.
Embora a ampla divulgação nos últimos anos, o Sindsef tem tido dificuldade para localizar muitos de beneficiários, que precisam comparecer a Sede Administrativa do sindicato em Porto Velho ou na Coordenação Regional mais próxima, para dar seguimento ao processo.
Por esta razão, o Sindsef/RO convoca novamente os filiados, com nomes relacionados abaixo relacionados, ou em caso de falecimento seus pensionistas ou herdeiros, em carácter de urgência, para tratar da ação SulAmérica, devendo
CONFIRA LISTA
RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO
PROCESSO SULAMERICA
ORD
NOME
1
ACIDALIA BRASIL DE SOUZA
2
ADALCI BASTOS SOUTO
3
SANTA MARIA DE JESUS SILVA
4
ADELIA NASCIMENTO
5
AGDA RESENDE LAVORATTI
6
AGENOR RODRIGUES REIS
7
ALDA DE BRITO ROCHA
8
ALDECIR DE OLIVEIRA RODRIGUES
9
ALDENE VIEIRA DA SILVA
10
ALDIZIA CORTEZ COELHO JUSTINO
11
ALEXANDRINA DE JESUS CARVALHO
12
ALFREDINA PAES DE CARVALHO
13
ALFREDO FELIX
14
ALIRIA RABELO SOBRINHO
15
ALZERINA PLACIDO DA SILVA
16
ALZIRA DE ASSIS PEREIRA
17
AMADOR DA SILVA
18
AMELIA DE JESUS BARBOSA
19
AMERICO BENTES DOS SANTOS
20
ANA PEREIRA DE CARVALHO
21
ANA RODRIGUES DE ALENCAR
22
ANADIR TEIXEIRA DE MATOS
23
ANADIR VIEIRA DA SILVA
24
ANESIO DE OLIVEIRA SANTOS
25
ANTONIA ALVES FERREIRA
26
ANTONIA FERREIRA DA COSTA
27
ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA
28
ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS
29
ANTONIO ANTENOR MARTINS
30
ANTONIO BRAZ DE LIMA
31
ANTONIO COSTA MERA
32
ANTONIO DE SOUZA LIMA
33
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
34
ANTONIO GALDINO DE MELO
35
ANTONIO JOSE ROBERTO
36
ANTONIO MARQUES DE AGUIAR
37
ANTONIO MASUMY ITO
38
APARECIDA DO CARMO CARNEIRO RODRIGUES
39
APARECIDA LUIZA GALHARDO DE FREITAS
40
APARECIDA RODRGUES DA SILVA
41
APARECIDA ZANIOLO RODRIGUES
42
APARECIDO CASTURINO DE MORAES
43
APARECIDO DOS SANTOS
44
ARLINDO HENKET
45
ARMINDA DO CARMO COUTEIRO AUGUSTO
46
AURELUCE OZIMA
47
BEIJAMINA FERREIRA NOBRE
48
BELIZA LOPES DA SILVA
49
BENEDITO MATOS DE SOUZA
50
BERENICE DINIZ ALVES
51
BRUNO JOHANNES KMETZSCH
52
CARLOS NORBERTO PAGUNG
53
CECILIA PEREIRA IZIDORO
54
CECY DE OLIVEIRA
55
CELIA BERNAL
56
CELIA MARIA DA SILVA MAGALHAES
57
CELIA MARIA PINHEIRO
58
CELIA REGINA BRITO ROSINA
59
CELSO DE ALMEIDA
60
CHARLIS DE CASTRO FERREIRA
61
CLARINDA FERREIRA DE BARCELOS
62
CLAUDETE FRANCA ALVES
63
CLAUNICE DE SOUZA MORAES
64
CLEIA REPULOO FERREIRA
65
CLEONICE DE SOUZA GONCALVES
66
CLEUSA BARBOSA DA CRUZ
67
CLEUZA LEITE DA SILVA
68
CLOVIS IGNACIO DE AZEVEDO
69
CONCEICAO NASCIMENTO
70
CUSTODIO PEDRO CIRILO
71
DANIEL DIAS
72
DEDIMES CECHINEL
73
DELAIDE FERREIRA BRANDAO
74
DELCLIDES LACERDA
75
DIONE CORREIA DA SILVA
76
DIVINO ETERNO SOBRINHO
77
DJALCIR SENHORINHA DA SILVA ASBECK
78
DOMERINA MARIA DA SILVA
79
DOMINGAS ALVES BEZERRA BRITO
80
DULCE GONCALVES BRAGA
81
DURVAL FONSECA
82
EDINAILCE DA SILVA DUARTE LIMA
83
EDMAR GOMES ROBERTO
84
EDMILSON SILVA MACIEL
85
EDMIR NUNES DA COSTA
86
EDNA MARIA GOMES NOGUEIRA
87
EDSON COSTA DE SOUSA
88
EDUARDO MARQUES RAMOS
89
ELCIO CARLOS ROSSI
90
ELIAS MATEUS
91
ELIEZER SILVA DANTAS
92
ELIO CANUTO GOMES
93
ELIOMAR VICENTE DE OLIVEIRA
94
ELISABETH GSELLMANN
95
ELIZABETE NASCIMENTO DA COSTA
96
ELIZANDRO ANTONIO DE ALMEIDA
97
ELIZETH COELHO LEAL
98
ELZA GOMES CARDOSO
99
EMILIA DIBAS FLORES
100
ERASMO FERNANDES DE MELO
101
ERIVAN COSMO DA SILVA
102
ERNESTO TEODORO DA SILVA
103
ESTER DA COSTA BRITO
104
ESTER GOMES DE SOUZA NASSER
105
ESTER TEIXEIRA DE ALMEIDA
106
EUCLIDES PACHECO DA SILVA
107
FAUSTO DE LAZARI
108
FLORIPES LINHARES PEREIRA
109
FLORIZA NICOLAU BOUEZ
110
FRANCISCA BATISTA BRAGA DE LIMA
111
FRANCISCA FERREIRA DE PAULA
112
FRANCISCA MARIA DE ARAUJO
113
FRANCISCA MARIA ROMAGNOLI TAVARES
114
FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA
115
FRANCISCO FERREIRA FILHO
116
FRANCISCO FERREIRA MOREIRA
117
FRANCISCO GOMES DE ALMEIDA
118
FRANCISCO IVA DA SILVA SANTOS
119
FRANCISCO JADENIDES FARIAS
120
FRANCISCO PEREIRA DA FONSECA
121
FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO
122
FRANCISCO SEVERIANO DE SOUZA
123
GERALDO SILVA DA CRUZ
124
GESSI MACHADO TOMAZ
125
GILBERTO DE BARROS LIMA
126
HAMILTON DA COSTA PINHEIRO
127
HENRIQUE RIBEIRO DE BRITO
128
HILDA ANALIA TEIXEIRA
129
HILDA ANTUNES CARVALHO DA SILVA
130
IDONEZIA GONCALVES SEHENEM
131
ILO FRANCISCO THEISEN
132
INES ARTNER
133
IRACEMA ESTEVES DOS SANTOS
134
IRACEMA FRANCISCA DE QUEIROZ SOUZA
135
IRENE BARROS DE LIMA
136
IRENE RODRIGUES DA COSTA
137
IRENI VIEIRA DE SOUZA
138
ISRAEL TAVARES
139
IVANETE DE BASTOS AMARAL
140
IZAAC NASCIMENTO DA SILVA
141
IZABEL DE MORAIS DA SILVA
142
JACINTO ARAUJO DA SILVA
143
JACIRA SANTOS
144
JAIR SILVA DE SOUZA
145
JANETE COELHO DAS CHAGAS
146
JENY MORHY DE ARAUJO
147
JERONIMO MATIAS DOS SANTOS
148
JOANA DE SA BARRETO LEAL
149
JOANA FERNANDES DE PAULA
150
JOAO ANDRE DA SILVA
151
JOAO BATISTA TEOTONIO
152
JOAO CAETANO DA SILVA
153
JOAO DE SOUZA SANTOS
154
JOAO DIAS DA SILVA
155
JOAO DOS SANTOS BARBOSA
156
JOAO DOS SANTOS FILHO
157
JOAO MANOEL DOS SANTOS
158
JOAO PEDRO
159
JOAO PROEZA DE SOUZA
160
JOAO SIMAO SOBRINHO
161
JOEL LOPES DA ROCHA
162
JOEL NUNES DA SILVA
163
JOEL VALENTIM DO VALE
164
JONACY ERMITA
165
JORCELEM MOREIRA DA SILVA
166
JORGE LUIZ DA SILVA
167
JORGE VARGAS LOPES
168
JOSE ALVES DE SOUZA
169
JOSE ALVES DIAS
170
JOSE ANTONIO PEREIRA
171
JOSE ARY DOS SANTOS
172
JOSE BUENO MARQUES
173
JOSE CARDOSO DOS SANTOS
174
JOSE DA SILVA VIANA
175
JOSE DE MELO SOUZA
176
JOSE DOS SANTOS FACUNDES
177
JOSE FEITOSA DOS SANTOS
178
JOSE FERREIRA DA SILVA
179
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
180
JOSE GONCALVES JUNIOR
181
JOSE MARIA SOUZA DE FRANCA
182
JOSE PINTO DE LIMA
183
JOSE RIBAMAR DE SOUZA
184
JOSE ROSA DE LIMA
185
JOSE ROSSIFRAN DE SOUZA
186
JOSE SANTOS DA SILVA
187
JOSE VALADAO FILHO
188
JOSEFA ALVES RAMALHO
189
JOSEFA CHAMBO VICENTE DA SILVA
190
JOSEFA PEREIRA NICACIO
191
JOSEFINA ALVES ARAUJO
192
JOVELINA PERONDI BELINI
193
JOVELINA ZACARIAS MUNIZ
194
JOVERCI RODRIGUES DE SOUZA
195
JUDITE DE SOUZA E SILVA
196
JUDITH DE PAULA SOUZA
197
JULIO CESAR BARRETO DE MEDEIRO
198
JURANDIR PEREIRA LUCENA
199
LEDSON LEITE DE SOUZA
200
LENIR DA CRUZ BARROSO
201
LEONEL LEITE
202
LEONILDA ALVES
203
LEONILDA FERREIRA LIMA
205
LINDALVA DELGADO
206
LINDAURA CARLOS DE OLIVEIRA
207
LOIDE ANDRE DE LIMA
208
LUCINEIA SA DA SILVA
209
LUIZ ALVES
210
LUIZ CARLOS PAULA ASSIS
211
LUIZA APARECIDA FERNANDES DA SILVA
212
LUIZA COTAN
213
LUIZA MARIA ALONSO
214
LUIZA ONOFRE DA SILVA RIBEIRO
215
LURDES CAVALCANTE DOS SANTOS
216
LUZIA MORAES DE SOUZA
217
LUZINETE SILVA DE OLIVEIRA DA SILVA
218
MAHI FLORENCIO MEDEIROS
219
MAIRA SALETE GEMELLI E SILVA
220
MANOEL EMILIAO DE CARVALHO
221
MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA
222
MANOEL MOTA BAIMA
223
MANOEL UCHOA MARTINS BARATA
224
MANOEL VIEIRA RAMOS
225
MARCO TULIO COSTA TEODORO
226
MARGARIDA PEREIRA DE AGUIAR
227
MARIA APARECIDA DE AVILA OLIVEIRA
228
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
229
MARIA APARECIDA HENRIQUE
230
MARIA APARECIDA MONTEIRO NASCIMENTO
231
MARIA CARLITA LOPES
232
MARIA CARMELIA FALEH
233
MARIA CELINA GOMES RIBEIRO
234
MARIA CLARISSE BARROS ABIORANA
235
MARIA CONCEICAO ARAUJO
236
MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA
237
MARIA DA CONCEICAO MARQUES DE AMORIM
238
MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DOS SANTOS
239
MARIA DA PENHA RODRIGUES SILVA
240
MARIA DA SILVA OLIVEIRA
241
MARIA DAS GRACAS C DE ALENCAR COELHO
242
MARIA DAS GRACAS CARDOSO
243
MARIA DAS GRACAS COSTA
244
MARIA DE FATIMA ROCHA GONCALVES
245
MARIA DE FATIMA SANTIAGO DE OLIVEIRA
246
MARIA DE JESUS LIMA
247
MARIA DE LOURDES LIMA DA COSTA
248
MARIA DE NAZARE GOES OLIVEIRA
249
MARIA DE OLIVEIRA COSTA
250
MARIA DO CARMO MOREIRA DA ROCHA
251
MARIA DO CARMO SILVA DE AZEVEDO
252
MARIA DO SOCORRO LOPES DE AMORIM
253
MARIA DOMINGUES DA SILVA
254
MARIA ELENITA DE ABREU BEZERRA
255
MARIA GERALDA VENTURINI
256
MARIA HELENA ARAUJO DIAS
257
MARIA HELENA MARTINS
258
MARIA IGNEZ PAVAN
259
MARIA IZABEL DA SILVA SIMAO
260
MARIA JOSE DUARTE
261
MARIA JOSE LIMA DA SILVA
262
MARIA JOSE LINS AGUIAR
263
MARIA JULIA FERREIRA DA SILVA
264
MARIA LUIZA AVER
265
MARIA LUZIA DOS SANTOS
266
MARIA MADALENA GONZAGA THOMAZ
267
MARIA MIRTES MATEUS DA SILVA
268
MARIA NUVEM RANGEL RONCONI
269
MARIA RAIMUNDA CRUZ MENDES
270
MARIA RIBEIRO MONTEIRO
271
MARIA RICARDA DUTRA
272
MARIA SANTINA DA SILVA
273
MARIA SILVANIA GOMES DOMINGUES
274
MARIA VIEIRA BITNCOURT
275
MARIA VIEIRA DE SOUZA
276
MARILSA DOS SANTOS BRANDAO
277
MARINEIDE SOARES DOS SANTOS
278
MARLENE ELIZANE DA SILVA ALVARO
279
MARLENE TRIFIATIS AMORIM
280
MARTAN DE SOUZA GOMES
281
MERCEDES PINHEIRO
282
MESSIAS RODRIGUES DE SOUZA
283
MIGUEL LAGO DA SILVA
284
MIRZA TERRA HERNANDES
285
MOACIR LADISLAU VENTURA
286
MOACIR SURIANO
287
NAIR RODRIGUES DE SOUZA
288
NALZIRA PEREIRA PATROCIO
289
NAZARENO JOAO DA SILVA
290
NAZIRA MONGE CHAVES
291
NELIDA VACA EGUE
292
NELSON ANTONIO DA COSTA
293
NEUZA SILVA DE SOUZA
294
NEUZO RIBEIRO DE ARAUJO
295
NICODEMOS CARLOS DE SOUZA
296
NICOLAU MIGUEL CARAN
297
NILSON VIEIRA
298
NOEMI DE CASTRO VASQUES
299
NORBERTO PEREIRA DAS NEVES
300
ODILON TEODOZIO DIAS
301
OLDEMAR MOURA DA SILVA
302
OLICEIA COLICHESKI BUCARTH
303
OLIVIA MONTEIRO DA COSTA
304
ORMANDINA TEIXEIRA DE LIMA OLIVEIRA
305
OSCAR NOGUEIRA
306
OSMAR PEREIRA DOS REIS
307
OSVALDO SOUZA DA SILVA
308
OTACILIO DE SOUZA NETO
309
PASQUAL JULIO MILITO
310
PAULO DE ARAUJO MELO
311
PAULO FERREIRA DA SILVA
312
PAULO JOSE DE OLIVEIRA
313
PAULO MOREIRA LOURENCO
314
PAULO RAIMUNDO PINHEIRO DE ARAUJO
315
PEDRO ELIAS FURTADO
316
PEDRO GERALDO DA SILVA
317
PEDRO GONCALVES DE OLIVEIRA
318
PEDRO SERRATE
319
PEDRO VICENTE DA SILVA FILHO
320
PERO JOSE FERREIRA DE ARAUJO
321
RAIMUNDA MIRANDA DE SOUZA
322
RAIMUNDA PEREIRA DE NOVAES
323
RAIMUNDA SILVA DE ANDRADE
324
RAIMUNDA SOUZA SILVA
325
RAIMUNDO AVILA DO NASCIMENTO
326
RAIMUNDO CHAGAS DA SILVA
327
RAIMUNDO DE SOUZA SANTOS
328
RAIMUNDO FLORENCIO DE OLIVEIRA
329
RAIMUNDO JOSE DE SOUZA NETO
330
RAIMUNDO MACHADO CARDOSO
331
RAIMUNDO NONATO ALVES
332
RAIMUNDO NONATO BANDEIRA ASBECK
333
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA
334
RAUDINO FERREIRA DA SILVA
335
REGINA LUDWINSKI
336
RITA SILVA DE OLIVEIRA MORONG
337
RITA TELES DE PAULA
338
RIVALDO MARQUES DA SILVA
339
ROMAN KLIMKOWSKI
340
ROQUE PEREIRA DA SILVA
341
ROSA ANJO DE PAIVA
342
ROSA SANTOS DA COSTA
343
ROSANGELA PEREIRA LIMA
344
ROSIMAR PINHEIRO PACHECO
345
ROSITA DE ALMEIDA LARANJEIRAS
346
RUBENS ALVES CHAVES
347
SANDRA MARIA PINTO BEZERRA
348
SEBASTIANA DA COSTA BARROS
349
SEBASTIANA VAZ CAVALCANTE
350
SEBASTIAO ALVES DA SILVA
351
SEBASTIAO OLIVEIRA DE CARVALHO
352
SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES
353
SEBASTIAO RIBEIRO ROSA
354
SERVINO FERREIRA DE ARAUJO
355
SINVALDO JOSE DA SILVA
356
SOLANGE MARIA GOMES
357
SONIA MARIA DE SÁ
358
SONIA MARIA DOS SANTOS
359
SUELI DE FATIMA ALVES LUCIO
360
SUELY VIANA GOMES
361
TELMA CRISTINA DE SOUZ ARTEAGA
362
TEREZA DUNIS DE ARAUJO
363
TEREZINHA DA SILVA DAVID
364
TEREZINHA DAL BEM CELCO
365
TOMAZ JOAQUIM DA SILVA FILHO
366
VALDICELIA ANDRADE
367
VALDIR DE SOUZA BRITO
368
VALDIR TIETZ
369
VALENTIM MARTINS ROMERO
370
VANILDA EDUARDO DOS ANJOS
371
VASTI GOMES DA COSTA
372
VERA LUCIA DE BOWSKI HELBEL
373
VERA LUCIA RODRIGUES
374
VERA NILCE DELFINO DE SOUZA
375
VILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
376
WILMEN TAFNER PEREIRA LIMA
OBS.: O NOMES SELECIONADOS ESTÃO COM PENDÊNCIAS
Assessoria