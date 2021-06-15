Modern technology gives us many things.


Sindsef convoca beneficiários com pendências no processo de Correção Monetária/Funasa

Por Na Hora Online
0

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO convoca os beneficiários com nomes nas relações abaixo,  que estão com pendências no processo de Correção Monetária – Funasa (1997.41.0000075-8). Para mais informações, entrar em contato com as Coordenações Regionais ou Sede Administrativa em Porto Velho.

 

Salientamos que o prazo para localização e envio dos documentos é de 25 dias, a contar a partir da data desta publicação (15/06).

O escritório Olympio Moraes Jr & Advogados Associados (patrono da ação) alerta para a observação do prazo, pois a falta de envio das informações podem acarretar na exclusão e/ou prescrição do processo, não sendo assim, de responsabilização do escritório caso ocorra.

 

CORREÇÃO DA PROGRESSÃO – FUNASA  
ENVIADA HABILITAÇÃO MAS COM PENDÊNCIAS A REGULARIZAR
NOME EX-SERVIDOR SIAPE
ALCERGIO BARNART
ANTONIO CARLOS COSTA 503748
ANTONIO DELFINO FILHO
ANTONIO EDSON DA SILVA
ANTONIO LUIZ DAL CORTIVO 503771
ANTONIO NUNES DA SILVA 502850
CICERO ARTUR DA SILVA 489469
CICERO NUNES DA SILVA 504098
DAVID EDUARDO SAWCZUK
DOMINGOS TEODORO DE PAULA
ECLAIR COELHO DA SILVA 489395
EDILSO MERCADO
EDIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS 503053
ELIZEU MOISES DE AGUIAR 503406
ELY FRANCA DE OLIVEIRA MAIA 489557
EVARISTO INFANTE VASQUES
FRANCISCO DE CARVALHO LIMA 502413
FRANCISCO PAULO DE BRITO
GERVANO NUNES GOULART
GETULIO ALENCAR FRANCA 4897900
GILIO CARLOS MANOEL DE AGUIAR 6489475
IZABEL GUTIERRES LIMA 696179
JOAO FIGUEIREDO XAVIER 489334
JOAO MACHADO 505037
JONATAS DA SILVA PEREIRA 503360
JOSE DAMASCENO ARONCIO 502848
JOSE MIGUEL FURTUNA 503573
JOSE TEODORO DE SOUZA 489412
LEONIDIO VAZ DE LIMA
LINO GONÇALVES CARDOSO
LUIZ MARIA DE JESUS 489636
LUIZ RODRIGUES DA SILVA 502822
LUIZ RODRIGUES NASCIMENTO
MARCONDES REIS DOS SANTOS 503449
MARIA DE AZEVEDO PEREIRA 474267
MESSIAS RODRIGUES DE SOUZA 503739
NELSON DOS SANTOS 489934
NILO XAVIER DE LIMA 503546
NILSON ISMAEL DE VASCONCELOS 489530
OLAIR BARBOSA DE OLIVEIRA 503777
OSWALDO LOPES DA SILVA
PAULO TARSO SILVA NOBRE 489968
PAULO VELOSO 503109
RAIMUNDO NILSON LIMA PINTO 445785
ROMÃO NOBRE DE JESUS 489415
SIMEÃO GOMES DOS SANTOS 489367
VALDOMIRO FERREIRA DOS SANTOS 505248
VALMY GARCIA DE VASCONCELOS 505057
VITOR APARECIDO FERREIRA 503530
WALDECY COSTA DA SILVA 489372

 

Veja também:

A pé, carroceiro assassino dá baile nas polícias do DF e Goiás a 7 dias

NOVA OPORTUNIDADE – Escola em Humaitá contrata professores de artes e sociologia para EAD

PENDÊNCIAS PARA CORREÇÃO DA PROGRESSÃO – FUNASA
NÃO ENVIARAM PROCURAÇÃO E CONTRATO   OU  HABILITAÇÃO
NOME SIAPE
ABINAR PEREIRA BUENO AIRES 501833
ADAO MODESTO DE BRITO 472310
AIAS FRANCISCO DA SILVA 502806
ALBERTO FARIAS RUFINO 490081
ALCIR TEIXEIRA DE CARVALHO 504845
ALDO LIMA DA FONSECA 505301
ALIRIO DE SOUZA MARINHO 502376
AMELIO FILGUEIRA VIEIRA 489287
ANA DARCI BERNARDI DE SOUZA 472035
ANGELO RODRIGUES MUNHOZ 489515
ANSELMO DE SENA E SOUZA 489281
ANTONIO AMARAL DA SILVA 489374
ANTONIO BATISTA DE ARAUJO 489713
ANTONIO DE ASSIS 473329
ANTONIO DE OLIVEIRA 503640
ANTONIO FERREIRA DE ASSIS 489766
ANTONIO FERREIRA SILVA 489385
ANTONIO LUIZ FERNANDES SANTIAGO 503800
ANTONIO MATOS SOBRINHO 474120
ANTONIO SERAFIN DE ANDRADE 502856
ARGEU GUEDES 502836
ARTUR EGGERDT 489630
CARLOS GOMES DE SOUZA 504485
CARLOS ROBERTO GABROUITZ 502852
CARMINDA ROSA NEVES 6520919
CICERO NUNES DA SILVA 504098
CREUZA FIRMINO SOBRINHO 490015
DALVA DE OLIVEIRA CORDEIRO 76294
DAMIAO TAVEIRA DA SILVA 504847
DANIEL ACIARI 489603
DILSON PEDRACA 489389
DIRCEU CANDIDO DA SILVA 699944
DIVA CONCEICAO RODRIGUES HONORATO 702817
EDILSON SHOCKNESS 523645
EDZELDINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 489722
ELIANA DA SILVA ROCHA 703805
ELIANE SILVA DE MORAES 473725
ELIAS HENRIQUE DE SA 505868
ELIAS LIMA AZEVEDO 702830
ELIAS RODRIGUES FERREIRA 503247
ELISA DE MOURA 490070
ELIZABETH DOS SANTOS 489394
ELIZABETH MATOS DE OLIVEIRA COUTO 490101
ELPIDIO CALDAS FILHO 489393
ELSON VIEIRA DA SILVA 473766
ELZENIR JOSE DA SILVA 474248
EVANDRO RODRIGUES SOARES 489844
FABIO GONCALVES DE LIMA 489868
FATIMA LISBOA CASTRO 701903
FERNANDA DANTAS COSTA 489397
FERNANDO JOSE COSTA 471029
FLAESTE CRUZ BELEZA 490005
FRANCILENE DA PAIXAO MENDES 695601
FRANCISCO ALVES MOTA FILHO 490106
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAUJO 512345
FRANCISCO CARLOS DE PAULA 697969
FRANCISCO CARLOS PEREIRA 503383
FRANCISCO CHAGAS DO NASCIMENTO 6518797
FRANCISCO DE FREITAS SILVA 699495
FRANCISCO DOS SANTOS SOARES 231234
FRANCISCO ERNESTO DE MOURA 505092
FRANCISCO FERREIRA PINTO 505743
FRANCISCO MARQUES DA SILVA 489513
FRANCISCO RAMALHO DA COSTA 489315
GENECI JOSE DOS SANTOS 503787
GENESIO TIBURCIO DE SOUZA 490085
GERALDO BARBOSA DOS SANTOS 505870
GERALDO VICENTE FILHO 489768
GERCY DIAS LOPES 503217
GERSON JOSE CARLOS 512048
GERTRUDES ALMEIDA DOS SANTOS CARVALHO 490095
GILSON FERREIRA MACIEL 503827
HELENA DA SILVA ROCHA SETE 502444
HELIO LUCIANO DE PAULA 693838
HERALDO FERREIRA DA COSTA 473543
HILZA DUARTE DOS SANTOS BARROS 472296
HUMBERTO BEZERRA DE MOURA 504120
IRENE RODRIGUES DA SILVA 490057
IVAM CIVIDINI 503782
IZAIAS DA SILVA 489841
JAIME BATISTA ANTONIO 503221
JAIME CRISTOVAO DE ARAUJO 505942
JAIME LUNIERE DE ARAUJO 489407
JAIRLON DE AVILA GOMES 505050
JAMIL FERNANDES PEREIRA 503339
JANDIRA JOVELINA DOS SANTOS 233942
JOANA MENEZES AMARAL 474947
JOAO CARLOS DE PAULA 503312
JOAO DE ANDRADE 489780
JOAO JOSE MARQUES 489486
JOAO VIEIRA CAMPOS 489679
JOAS SOARES DE SOUZA 489792
JOIS ANTONIO DE SOUZA 471506
JONAS ALVES ZETOLES 503810
JONEIR PEREIRA ALVES 471427
JORGE BIAL GONCALVES 503376
JOSE ALVES DE ALMEIDA 489329
JOSE ALVES DE ARAUJO 471496
JOSE ANTONIO TEODORO 503386
JOSE APARECIDO BARBOSA 489761
JOSE AUGUSTO TIBURCIO 505943
JOSE BILA DA SILVA 489748
JOSE DE SANTA CRUZ MEDEIROS 703320
JOSE DIMAS VIEIRA 697931
JOSE FERREIRA DE JESUS 503764
JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA 489418
JOSE FRANCISCO DA SILVA 503410
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA 489284
JOSE GERALDO REIS 693941
JOSE GOMES PESSOA 472028
JOSE GRACINDO OLIVEIRA DE SOUZA 502357
JOSE GUILHERME LABORDA IZEL 7695173
JOSE JADER MOREIRA 503355
JOSE LUIZ DE ALMEIDA 474244
JOSE LUIZ MOTA 489575
JOSE MARIA DA SILVA 502837
JOSE MAURO CARVALHO 503582
JOSE RODRIGUES DA CRUZ 489328
JOSE VALTER DA SILVA 489330
JUDITE BATISTA DE SOUZA 696842
JULIO HAMILTON DA SILVA 505785
LAIR COIMBRA ELIZEU 489572
LAURO GOMES 489583
LEONEL DE SOUZA BRASIL 489454
LEONORA FLORES DA PENHA 84351
LEVI MAGALHAES BELARMINO DA SILVA 701523
LILAIDE ALVES SILVA 505874
LOURIVAL ANTONIO DA SILVA 504108
LOURIVAL DA COSTA 489685
LUBERVALDO NERY RODRIGUES 695690
LUCIDIO PEREIRA 505052
LUIZ PAULO LESSA 503733
MAGNO MESSIAS DE SOUZA 445580
MANOEL DAS GRACAS SILVA 693472
MANOEL GONCALO DA PENHA 502673
MANOEL VITAL DA ROCHA 697946
MARCIA SOARES BARBOSA 503718
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 474325
MARIA BATISTA DE LIMA 490073
MARIA CELIA DE OLIVEIRA UEHARA 503725
MARIA DA CONCEICAO QUINTINO S PANTOJA 523470
MARIA DAS DORES DE SOUZA 6520779
MARIA DAS GRACAS LIMA DOS ANJOS 474278
MARIA DO ROSARIO DA SILVA 470483
MARIA ELIZABETE T FERREIRA DE MIRANDA 503098
MARIA FELIPA DE OLIVEIRA 471426
MARIA JOSE ALVES DE LIMA 490084
MARIA JOSE MIRANDA GONCALVES 474710
MARIA LIBERALINA DE SOUZA BARROS 471246
MARIA LUCIEUDA ROCHA 693268
MARIA MARLENE OLIVEIRA NUNES NASCIMENTO 503723
MARIA NAZINHA CAVALCANTE DO NASCIMENTO 704380
MARIA ODETE SILVA MEDEIROS 505934
MARIA OLIVIA CASTOR DOS SANTOS 523469
MARIA OZAN COELHO 503726
MARIA PEREIRA DA CRUZ 490013
MARIA ZILDA ALVES BARROSO 6699671
MARIA ZILDA DA SILVA BEZERRA 472227
MARIANA DE JESUS PEREIRA 490083
MARILENE MENELEU MARQUES 471832
MARLENE SILVA ARRUDA 6520500
MAURAZINA COELHO FERREIRA DE SABOIA 475122
MAURO RAMOS DE FARIA 475227
MAURO RODRIGUES 474937
NILTON IGNACIO DE MORAIS 502683
NIVALDO SOARES DE MOURA 489947
NORMAN PERCIVAL DAVY NETO 694153
ORLANDO DIAS NOBREGA 471455
OSVALDINA MEDEIROS PEREIRA 490042
OSVALDO DUARTE PINHEIRO 505947
OZEAS SIMPLICIO DA SILVA 471321
PAULO COLUMBIARA BAQUETE 489719
PAULO FERREIRA DOS SANTOS 503652
PAULO FRANCISCO GOMES 503107
PAULO ROBERTO PIMENTEL PEREIRA 474546
PAULO SOARES DE MELO 503667
PEDRO ALVES DE OLIVEIRA 503583
PEDRO FERREIRA DA SILVA 489876
RAIMUNDA MOURA DE LIMA 490058
RAIMUNDO BARBOSA SOUSA 489694
RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS 489570
RAIMUNDO LEANDRO DA SILVA 503250
RAIMUNDO RODRIGUES PIMENTEL 489357
RAQUEL REGINA LEAL SANTIAGO 471348
ROBERTO NOBUO ABE 471072
ROSALIA LISIK DA SILVA 471365
RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA 503830
RUBERVAL INDIO DO BRASIL POSTIGO BARROS 489510
RUI BARBOSA SILVA 489836
SALVADOR MARTINS DE ARAUJO 504856
SANDRA DE ALMEIDA 474760
SANDRA MARIA TORREAO PIRES KELM 475864
SEBASTIAO VILSON MACEDO GREIN 504854
SEVERINO ALMEIDA DA SILVA 505790
SEVERINO LUCINO DA SILVA 489365
SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA 70013
SILVANA MOTA DAVIS LOURENCO 490053
SUELI APARECIDA DE LIMA 472812
TADEU CARNEIRO DE HOLANDA 503775
TEREZINHA MARQUES ASSUNCAO 512389
VILMA CAMPOS 693137
VILSON LUIZ SANTIAGO 489820
VILSON MOTA 489682
WALDIR CARLOS OZGA 503548
WALDIR PIMENTA SANTOS DE CARVALHO 489369
WALID ISSA SABA 489830
WILO SOARES DE OLIVEIRA 502371
WILSON PINTO FRANCO 505932
ZELI NICOLAU NUNES 503014

 

Sindsef

você pode gostar também
Mundo

AstraZeneca anuncia revés no desenvolvimento de tratamento anticovid

Brasil

Aparelho de ponta vai auxiliar na avaliação e tratamento da COVID

Destaques Na Hora

Conta de luz vai subir de novo, com reajuste de mais de 20%; ANEEL fala em rombo e…

Geral

Operação Canaã desarticula integrantes que invadiam e loteavam terras particulares em…

Geral

Covid-19: Rondônia tem 955 novos casos e 28 óbitos nas últimas 24 horas

Brasil

Vídeo: Homem atravessa rio repleto de jacarés e viraliza na web

Deixe uma resposta

Seu endereço de email não será publicado.