Sindsef convoca beneficiários com pendências no processo de Correção Monetária/Funasa

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO convoca os beneficiários com nomes nas relações abaixo, que estão com pendências no processo de Correção Monetária – Funasa (1997.41.0000075-8). Para mais informações, entrar em contato com as Coordenações Regionais ou Sede Administrativa em Porto Velho.
Salientamos que o prazo para localização e envio dos documentos é de 25 dias, a contar a partir da data desta publicação (15/06).
O escritório Olympio Moraes Jr & Advogados Associados (patrono da ação) alerta para a observação do prazo, pois a falta de envio das informações podem acarretar na exclusão e/ou prescrição do processo, não sendo assim, de responsabilização do escritório caso ocorra.
|CORREÇÃO DA PROGRESSÃO – FUNASA
|ENVIADA HABILITAÇÃO MAS COM PENDÊNCIAS A REGULARIZAR
|NOME EX-SERVIDOR
|SIAPE
|ALCERGIO BARNART
|ANTONIO CARLOS COSTA
|503748
|ANTONIO DELFINO FILHO
|ANTONIO EDSON DA SILVA
|ANTONIO LUIZ DAL CORTIVO
|503771
|ANTONIO NUNES DA SILVA
|502850
|CICERO ARTUR DA SILVA
|489469
|CICERO NUNES DA SILVA
|504098
|DAVID EDUARDO SAWCZUK
|DOMINGOS TEODORO DE PAULA
|ECLAIR COELHO DA SILVA
|489395
|EDILSO MERCADO
|EDIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS
|503053
|ELIZEU MOISES DE AGUIAR
|503406
|ELY FRANCA DE OLIVEIRA MAIA
|489557
|EVARISTO INFANTE VASQUES
|FRANCISCO DE CARVALHO LIMA
|502413
|FRANCISCO PAULO DE BRITO
|GERVANO NUNES GOULART
|GETULIO ALENCAR FRANCA
|4897900
|GILIO CARLOS MANOEL DE AGUIAR
|6489475
|IZABEL GUTIERRES LIMA
|696179
|JOAO FIGUEIREDO XAVIER
|489334
|JOAO MACHADO
|505037
|JONATAS DA SILVA PEREIRA
|503360
|JOSE DAMASCENO ARONCIO
|502848
|JOSE MIGUEL FURTUNA
|503573
|JOSE TEODORO DE SOUZA
|489412
|LEONIDIO VAZ DE LIMA
|LINO GONÇALVES CARDOSO
|LUIZ MARIA DE JESUS
|489636
|LUIZ RODRIGUES DA SILVA
|502822
|LUIZ RODRIGUES NASCIMENTO
|MARCONDES REIS DOS SANTOS
|503449
|MARIA DE AZEVEDO PEREIRA
|474267
|MESSIAS RODRIGUES DE SOUZA
|503739
|NELSON DOS SANTOS
|489934
|NILO XAVIER DE LIMA
|503546
|NILSON ISMAEL DE VASCONCELOS
|489530
|OLAIR BARBOSA DE OLIVEIRA
|503777
|OSWALDO LOPES DA SILVA
|PAULO TARSO SILVA NOBRE
|489968
|PAULO VELOSO
|503109
|RAIMUNDO NILSON LIMA PINTO
|445785
|ROMÃO NOBRE DE JESUS
|489415
|SIMEÃO GOMES DOS SANTOS
|489367
|VALDOMIRO FERREIRA DOS SANTOS
|505248
|VALMY GARCIA DE VASCONCELOS
|505057
|VITOR APARECIDO FERREIRA
|503530
|WALDECY COSTA DA SILVA
|489372
Veja também:
|PENDÊNCIAS PARA CORREÇÃO DA PROGRESSÃO – FUNASA
|NÃO ENVIARAM PROCURAÇÃO E CONTRATO OU HABILITAÇÃO
|NOME
|SIAPE
|ABINAR PEREIRA BUENO AIRES
|501833
|ADAO MODESTO DE BRITO
|472310
|AIAS FRANCISCO DA SILVA
|502806
|ALBERTO FARIAS RUFINO
|490081
|ALCIR TEIXEIRA DE CARVALHO
|504845
|ALDO LIMA DA FONSECA
|505301
|ALIRIO DE SOUZA MARINHO
|502376
|AMELIO FILGUEIRA VIEIRA
|489287
|ANA DARCI BERNARDI DE SOUZA
|472035
|ANGELO RODRIGUES MUNHOZ
|489515
|ANSELMO DE SENA E SOUZA
|489281
|ANTONIO AMARAL DA SILVA
|489374
|ANTONIO BATISTA DE ARAUJO
|489713
|ANTONIO DE ASSIS
|473329
|ANTONIO DE OLIVEIRA
|503640
|ANTONIO FERREIRA DE ASSIS
|489766
|ANTONIO FERREIRA SILVA
|489385
|ANTONIO LUIZ FERNANDES SANTIAGO
|503800
|ANTONIO MATOS SOBRINHO
|474120
|ANTONIO SERAFIN DE ANDRADE
|502856
|ARGEU GUEDES
|502836
|ARTUR EGGERDT
|489630
|CARLOS GOMES DE SOUZA
|504485
|CARLOS ROBERTO GABROUITZ
|502852
|CARMINDA ROSA NEVES
|6520919
|CICERO NUNES DA SILVA
|504098
|CREUZA FIRMINO SOBRINHO
|490015
|DALVA DE OLIVEIRA CORDEIRO
|76294
|DAMIAO TAVEIRA DA SILVA
|504847
|DANIEL ACIARI
|489603
|DILSON PEDRACA
|489389
|DIRCEU CANDIDO DA SILVA
|699944
|DIVA CONCEICAO RODRIGUES HONORATO
|702817
|EDILSON SHOCKNESS
|523645
|EDZELDINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|489722
|ELIANA DA SILVA ROCHA
|703805
|ELIANE SILVA DE MORAES
|473725
|ELIAS HENRIQUE DE SA
|505868
|ELIAS LIMA AZEVEDO
|702830
|ELIAS RODRIGUES FERREIRA
|503247
|ELISA DE MOURA
|490070
|ELIZABETH DOS SANTOS
|489394
|ELIZABETH MATOS DE OLIVEIRA COUTO
|490101
|ELPIDIO CALDAS FILHO
|489393
|ELSON VIEIRA DA SILVA
|473766
|ELZENIR JOSE DA SILVA
|474248
|EVANDRO RODRIGUES SOARES
|489844
|FABIO GONCALVES DE LIMA
|489868
|FATIMA LISBOA CASTRO
|701903
|FERNANDA DANTAS COSTA
|489397
|FERNANDO JOSE COSTA
|471029
|FLAESTE CRUZ BELEZA
|490005
|FRANCILENE DA PAIXAO MENDES
|695601
|FRANCISCO ALVES MOTA FILHO
|490106
|FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAUJO
|512345
|FRANCISCO CARLOS DE PAULA
|697969
|FRANCISCO CARLOS PEREIRA
|503383
|FRANCISCO CHAGAS DO NASCIMENTO
|6518797
|FRANCISCO DE FREITAS SILVA
|699495
|FRANCISCO DOS SANTOS SOARES
|231234
|FRANCISCO ERNESTO DE MOURA
|505092
|FRANCISCO FERREIRA PINTO
|505743
|FRANCISCO MARQUES DA SILVA
|489513
|FRANCISCO RAMALHO DA COSTA
|489315
|GENECI JOSE DOS SANTOS
|503787
|GENESIO TIBURCIO DE SOUZA
|490085
|GERALDO BARBOSA DOS SANTOS
|505870
|GERALDO VICENTE FILHO
|489768
|GERCY DIAS LOPES
|503217
|GERSON JOSE CARLOS
|512048
|GERTRUDES ALMEIDA DOS SANTOS CARVALHO
|490095
|GILSON FERREIRA MACIEL
|503827
|HELENA DA SILVA ROCHA SETE
|502444
|HELIO LUCIANO DE PAULA
|693838
|HERALDO FERREIRA DA COSTA
|473543
|HILZA DUARTE DOS SANTOS BARROS
|472296
|HUMBERTO BEZERRA DE MOURA
|504120
|IRENE RODRIGUES DA SILVA
|490057
|IVAM CIVIDINI
|503782
|IZAIAS DA SILVA
|489841
|JAIME BATISTA ANTONIO
|503221
|JAIME CRISTOVAO DE ARAUJO
|505942
|JAIME LUNIERE DE ARAUJO
|489407
|JAIRLON DE AVILA GOMES
|505050
|JAMIL FERNANDES PEREIRA
|503339
|JANDIRA JOVELINA DOS SANTOS
|233942
|JOANA MENEZES AMARAL
|474947
|JOAO CARLOS DE PAULA
|503312
|JOAO DE ANDRADE
|489780
|JOAO JOSE MARQUES
|489486
|JOAO VIEIRA CAMPOS
|489679
|JOAS SOARES DE SOUZA
|489792
|JOIS ANTONIO DE SOUZA
|471506
|JONAS ALVES ZETOLES
|503810
|JONEIR PEREIRA ALVES
|471427
|JORGE BIAL GONCALVES
|503376
|JOSE ALVES DE ALMEIDA
|489329
|JOSE ALVES DE ARAUJO
|471496
|JOSE ANTONIO TEODORO
|503386
|JOSE APARECIDO BARBOSA
|489761
|JOSE AUGUSTO TIBURCIO
|505943
|JOSE BILA DA SILVA
|489748
|JOSE DE SANTA CRUZ MEDEIROS
|703320
|JOSE DIMAS VIEIRA
|697931
|JOSE FERREIRA DE JESUS
|503764
|JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA
|489418
|JOSE FRANCISCO DA SILVA
|503410
|JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
|489284
|JOSE GERALDO REIS
|693941
|JOSE GOMES PESSOA
|472028
|JOSE GRACINDO OLIVEIRA DE SOUZA
|502357
|JOSE GUILHERME LABORDA IZEL
|7695173
|JOSE JADER MOREIRA
|503355
|JOSE LUIZ DE ALMEIDA
|474244
|JOSE LUIZ MOTA
|489575
|JOSE MARIA DA SILVA
|502837
|JOSE MAURO CARVALHO
|503582
|JOSE RODRIGUES DA CRUZ
|489328
|JOSE VALTER DA SILVA
|489330
|JUDITE BATISTA DE SOUZA
|696842
|JULIO HAMILTON DA SILVA
|505785
|LAIR COIMBRA ELIZEU
|489572
|LAURO GOMES
|489583
|LEONEL DE SOUZA BRASIL
|489454
|LEONORA FLORES DA PENHA
|84351
|LEVI MAGALHAES BELARMINO DA SILVA
|701523
|LILAIDE ALVES SILVA
|505874
|LOURIVAL ANTONIO DA SILVA
|504108
|LOURIVAL DA COSTA
|489685
|LUBERVALDO NERY RODRIGUES
|695690
|LUCIDIO PEREIRA
|505052
|LUIZ PAULO LESSA
|503733
|MAGNO MESSIAS DE SOUZA
|445580
|MANOEL DAS GRACAS SILVA
|693472
|MANOEL GONCALO DA PENHA
|502673
|MANOEL VITAL DA ROCHA
|697946
|MARCIA SOARES BARBOSA
|503718
|MARIA APARECIDA DOS SANTOS
|474325
|MARIA BATISTA DE LIMA
|490073
|MARIA CELIA DE OLIVEIRA UEHARA
|503725
|MARIA DA CONCEICAO QUINTINO S PANTOJA
|523470
|MARIA DAS DORES DE SOUZA
|6520779
|MARIA DAS GRACAS LIMA DOS ANJOS
|474278
|MARIA DO ROSARIO DA SILVA
|470483
|MARIA ELIZABETE T FERREIRA DE MIRANDA
|503098
|MARIA FELIPA DE OLIVEIRA
|471426
|MARIA JOSE ALVES DE LIMA
|490084
|MARIA JOSE MIRANDA GONCALVES
|474710
|MARIA LIBERALINA DE SOUZA BARROS
|471246
|MARIA LUCIEUDA ROCHA
|693268
|MARIA MARLENE OLIVEIRA NUNES NASCIMENTO
|503723
|MARIA NAZINHA CAVALCANTE DO NASCIMENTO
|704380
|MARIA ODETE SILVA MEDEIROS
|505934
|MARIA OLIVIA CASTOR DOS SANTOS
|523469
|MARIA OZAN COELHO
|503726
|MARIA PEREIRA DA CRUZ
|490013
|MARIA ZILDA ALVES BARROSO
|6699671
|MARIA ZILDA DA SILVA BEZERRA
|472227
|MARIANA DE JESUS PEREIRA
|490083
|MARILENE MENELEU MARQUES
|471832
|MARLENE SILVA ARRUDA
|6520500
|MAURAZINA COELHO FERREIRA DE SABOIA
|475122
|MAURO RAMOS DE FARIA
|475227
|MAURO RODRIGUES
|474937
|NILTON IGNACIO DE MORAIS
|502683
|NIVALDO SOARES DE MOURA
|489947
|NORMAN PERCIVAL DAVY NETO
|694153
|ORLANDO DIAS NOBREGA
|471455
|OSVALDINA MEDEIROS PEREIRA
|490042
|OSVALDO DUARTE PINHEIRO
|505947
|OZEAS SIMPLICIO DA SILVA
|471321
|PAULO COLUMBIARA BAQUETE
|489719
|PAULO FERREIRA DOS SANTOS
|503652
|PAULO FRANCISCO GOMES
|503107
|PAULO ROBERTO PIMENTEL PEREIRA
|474546
|PAULO SOARES DE MELO
|503667
|PEDRO ALVES DE OLIVEIRA
|503583
|PEDRO FERREIRA DA SILVA
|489876
|RAIMUNDA MOURA DE LIMA
|490058
|RAIMUNDO BARBOSA SOUSA
|489694
|RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS
|489570
|RAIMUNDO LEANDRO DA SILVA
|503250
|RAIMUNDO RODRIGUES PIMENTEL
|489357
|RAQUEL REGINA LEAL SANTIAGO
|471348
|ROBERTO NOBUO ABE
|471072
|ROSALIA LISIK DA SILVA
|471365
|RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA
|503830
|RUBERVAL INDIO DO BRASIL POSTIGO BARROS
|489510
|RUI BARBOSA SILVA
|489836
|SALVADOR MARTINS DE ARAUJO
|504856
|SANDRA DE ALMEIDA
|474760
|SANDRA MARIA TORREAO PIRES KELM
|475864
|SEBASTIAO VILSON MACEDO GREIN
|504854
|SEVERINO ALMEIDA DA SILVA
|505790
|SEVERINO LUCINO DA SILVA
|489365
|SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA
|70013
|SILVANA MOTA DAVIS LOURENCO
|490053
|SUELI APARECIDA DE LIMA
|472812
|TADEU CARNEIRO DE HOLANDA
|503775
|TEREZINHA MARQUES ASSUNCAO
|512389
|VILMA CAMPOS
|693137
|VILSON LUIZ SANTIAGO
|489820
|VILSON MOTA
|489682
|WALDIR CARLOS OZGA
|503548
|WALDIR PIMENTA SANTOS DE CARVALHO
|489369
|WALID ISSA SABA
|489830
|WILO SOARES DE OLIVEIRA
|502371
|WILSON PINTO FRANCO
|505932
|ZELI NICOLAU NUNES
|503014
Sindsef