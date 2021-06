Sindsef convoca beneficiários com pendências no processo de Correção Monetária/Funasa

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO convoca os beneficiários com nomes nas relações abaixo, que estão com pendências no processo de Correção Monetária – Funasa (1997.41.0000075-8). Para mais informações, entrar em contato com as Coordenações Regionais ou Sede Administrativa em Porto Velho.

Salientamos que o prazo para localização e envio dos documentos é de 25 dias, a contar a partir da data desta publicação (15/06).

O escritório Olympio Moraes Jr & Advogados Associados (patrono da ação) alerta para a observação do prazo, pois a falta de envio das informações podem acarretar na exclusão e/ou prescrição do processo, não sendo assim, de responsabilização do escritório caso ocorra.

CORREÇÃO DA PROGRESSÃO – FUNASA ENVIADA HABILITAÇÃO MAS COM PENDÊNCIAS A REGULARIZAR NOME EX-SERVIDOR SIAPE ALCERGIO BARNART ANTONIO CARLOS COSTA 503748 ANTONIO DELFINO FILHO ANTONIO EDSON DA SILVA ANTONIO LUIZ DAL CORTIVO 503771 ANTONIO NUNES DA SILVA 502850 CICERO ARTUR DA SILVA 489469 CICERO NUNES DA SILVA 504098 DAVID EDUARDO SAWCZUK DOMINGOS TEODORO DE PAULA ECLAIR COELHO DA SILVA 489395 EDILSO MERCADO EDIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS 503053 ELIZEU MOISES DE AGUIAR 503406 ELY FRANCA DE OLIVEIRA MAIA 489557 EVARISTO INFANTE VASQUES FRANCISCO DE CARVALHO LIMA 502413 FRANCISCO PAULO DE BRITO GERVANO NUNES GOULART GETULIO ALENCAR FRANCA 4897900 GILIO CARLOS MANOEL DE AGUIAR 6489475 IZABEL GUTIERRES LIMA 696179 JOAO FIGUEIREDO XAVIER 489334 JOAO MACHADO 505037 JONATAS DA SILVA PEREIRA 503360 JOSE DAMASCENO ARONCIO 502848 JOSE MIGUEL FURTUNA 503573 JOSE TEODORO DE SOUZA 489412 LEONIDIO VAZ DE LIMA LINO GONÇALVES CARDOSO LUIZ MARIA DE JESUS 489636 LUIZ RODRIGUES DA SILVA 502822 LUIZ RODRIGUES NASCIMENTO MARCONDES REIS DOS SANTOS 503449 MARIA DE AZEVEDO PEREIRA 474267 MESSIAS RODRIGUES DE SOUZA 503739 NELSON DOS SANTOS 489934 NILO XAVIER DE LIMA 503546 NILSON ISMAEL DE VASCONCELOS 489530 OLAIR BARBOSA DE OLIVEIRA 503777 OSWALDO LOPES DA SILVA PAULO TARSO SILVA NOBRE 489968 PAULO VELOSO 503109 RAIMUNDO NILSON LIMA PINTO 445785 ROMÃO NOBRE DE JESUS 489415 SIMEÃO GOMES DOS SANTOS 489367 VALDOMIRO FERREIRA DOS SANTOS 505248 VALMY GARCIA DE VASCONCELOS 505057 VITOR APARECIDO FERREIRA 503530 WALDECY COSTA DA SILVA 489372

PENDÊNCIAS PARA CORREÇÃO DA PROGRESSÃO – FUNASA NÃO ENVIARAM PROCURAÇÃO E CONTRATO OU HABILITAÇÃO NOME SIAPE ABINAR PEREIRA BUENO AIRES 501833 ADAO MODESTO DE BRITO 472310 AIAS FRANCISCO DA SILVA 502806 ALBERTO FARIAS RUFINO 490081 ALCIR TEIXEIRA DE CARVALHO 504845 ALDO LIMA DA FONSECA 505301 ALIRIO DE SOUZA MARINHO 502376 AMELIO FILGUEIRA VIEIRA 489287 ANA DARCI BERNARDI DE SOUZA 472035 ANGELO RODRIGUES MUNHOZ 489515 ANSELMO DE SENA E SOUZA 489281 ANTONIO AMARAL DA SILVA 489374 ANTONIO BATISTA DE ARAUJO 489713 ANTONIO DE ASSIS 473329 ANTONIO DE OLIVEIRA 503640 ANTONIO FERREIRA DE ASSIS 489766 ANTONIO FERREIRA SILVA 489385 ANTONIO LUIZ FERNANDES SANTIAGO 503800 ANTONIO MATOS SOBRINHO 474120 ANTONIO SERAFIN DE ANDRADE 502856 ARGEU GUEDES 502836 ARTUR EGGERDT 489630 CARLOS GOMES DE SOUZA 504485 CARLOS ROBERTO GABROUITZ 502852 CARMINDA ROSA NEVES 6520919 CICERO NUNES DA SILVA 504098 CREUZA FIRMINO SOBRINHO 490015 DALVA DE OLIVEIRA CORDEIRO 76294 DAMIAO TAVEIRA DA SILVA 504847 DANIEL ACIARI 489603 DILSON PEDRACA 489389 DIRCEU CANDIDO DA SILVA 699944 DIVA CONCEICAO RODRIGUES HONORATO 702817 EDILSON SHOCKNESS 523645 EDZELDINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 489722 ELIANA DA SILVA ROCHA 703805 ELIANE SILVA DE MORAES 473725 ELIAS HENRIQUE DE SA 505868 ELIAS LIMA AZEVEDO 702830 ELIAS RODRIGUES FERREIRA 503247 ELISA DE MOURA 490070 ELIZABETH DOS SANTOS 489394 ELIZABETH MATOS DE OLIVEIRA COUTO 490101 ELPIDIO CALDAS FILHO 489393 ELSON VIEIRA DA SILVA 473766 ELZENIR JOSE DA SILVA 474248 EVANDRO RODRIGUES SOARES 489844 FABIO GONCALVES DE LIMA 489868 FATIMA LISBOA CASTRO 701903 FERNANDA DANTAS COSTA 489397 FERNANDO JOSE COSTA 471029 FLAESTE CRUZ BELEZA 490005 FRANCILENE DA PAIXAO MENDES 695601 FRANCISCO ALVES MOTA FILHO 490106 FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAUJO 512345 FRANCISCO CARLOS DE PAULA 697969 FRANCISCO CARLOS PEREIRA 503383 FRANCISCO CHAGAS DO NASCIMENTO 6518797 FRANCISCO DE FREITAS SILVA 699495 FRANCISCO DOS SANTOS SOARES 231234 FRANCISCO ERNESTO DE MOURA 505092 FRANCISCO FERREIRA PINTO 505743 FRANCISCO MARQUES DA SILVA 489513 FRANCISCO RAMALHO DA COSTA 489315 GENECI JOSE DOS SANTOS 503787 GENESIO TIBURCIO DE SOUZA 490085 GERALDO BARBOSA DOS SANTOS 505870 GERALDO VICENTE FILHO 489768 GERCY DIAS LOPES 503217 GERSON JOSE CARLOS 512048 GERTRUDES ALMEIDA DOS SANTOS CARVALHO 490095 GILSON FERREIRA MACIEL 503827 HELENA DA SILVA ROCHA SETE 502444 HELIO LUCIANO DE PAULA 693838 HERALDO FERREIRA DA COSTA 473543 HILZA DUARTE DOS SANTOS BARROS 472296 HUMBERTO BEZERRA DE MOURA 504120 IRENE RODRIGUES DA SILVA 490057 IVAM CIVIDINI 503782 IZAIAS DA SILVA 489841 JAIME BATISTA ANTONIO 503221 JAIME CRISTOVAO DE ARAUJO 505942 JAIME LUNIERE DE ARAUJO 489407 JAIRLON DE AVILA GOMES 505050 JAMIL FERNANDES PEREIRA 503339 JANDIRA JOVELINA DOS SANTOS 233942 JOANA MENEZES AMARAL 474947 JOAO CARLOS DE PAULA 503312 JOAO DE ANDRADE 489780 JOAO JOSE MARQUES 489486 JOAO VIEIRA CAMPOS 489679 JOAS SOARES DE SOUZA 489792 JOIS ANTONIO DE SOUZA 471506 JONAS ALVES ZETOLES 503810 JONEIR PEREIRA ALVES 471427 JORGE BIAL GONCALVES 503376 JOSE ALVES DE ALMEIDA 489329 JOSE ALVES DE ARAUJO 471496 JOSE ANTONIO TEODORO 503386 JOSE APARECIDO BARBOSA 489761 JOSE AUGUSTO TIBURCIO 505943 JOSE BILA DA SILVA 489748 JOSE DE SANTA CRUZ MEDEIROS 703320 JOSE DIMAS VIEIRA 697931 JOSE FERREIRA DE JESUS 503764 JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA 489418 JOSE FRANCISCO DA SILVA 503410 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA 489284 JOSE GERALDO REIS 693941 JOSE GOMES PESSOA 472028 JOSE GRACINDO OLIVEIRA DE SOUZA 502357 JOSE GUILHERME LABORDA IZEL 7695173 JOSE JADER MOREIRA 503355 JOSE LUIZ DE ALMEIDA 474244 JOSE LUIZ MOTA 489575 JOSE MARIA DA SILVA 502837 JOSE MAURO CARVALHO 503582 JOSE RODRIGUES DA CRUZ 489328 JOSE VALTER DA SILVA 489330 JUDITE BATISTA DE SOUZA 696842 JULIO HAMILTON DA SILVA 505785 LAIR COIMBRA ELIZEU 489572 LAURO GOMES 489583 LEONEL DE SOUZA BRASIL 489454 LEONORA FLORES DA PENHA 84351 LEVI MAGALHAES BELARMINO DA SILVA 701523 LILAIDE ALVES SILVA 505874 LOURIVAL ANTONIO DA SILVA 504108 LOURIVAL DA COSTA 489685 LUBERVALDO NERY RODRIGUES 695690 LUCIDIO PEREIRA 505052 LUIZ PAULO LESSA 503733 MAGNO MESSIAS DE SOUZA 445580 MANOEL DAS GRACAS SILVA 693472 MANOEL GONCALO DA PENHA 502673 MANOEL VITAL DA ROCHA 697946 MARCIA SOARES BARBOSA 503718 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 474325 MARIA BATISTA DE LIMA 490073 MARIA CELIA DE OLIVEIRA UEHARA 503725 MARIA DA CONCEICAO QUINTINO S PANTOJA 523470 MARIA DAS DORES DE SOUZA 6520779 MARIA DAS GRACAS LIMA DOS ANJOS 474278 MARIA DO ROSARIO DA SILVA 470483 MARIA ELIZABETE T FERREIRA DE MIRANDA 503098 MARIA FELIPA DE OLIVEIRA 471426 MARIA JOSE ALVES DE LIMA 490084 MARIA JOSE MIRANDA GONCALVES 474710 MARIA LIBERALINA DE SOUZA BARROS 471246 MARIA LUCIEUDA ROCHA 693268 MARIA MARLENE OLIVEIRA NUNES NASCIMENTO 503723 MARIA NAZINHA CAVALCANTE DO NASCIMENTO 704380 MARIA ODETE SILVA MEDEIROS 505934 MARIA OLIVIA CASTOR DOS SANTOS 523469 MARIA OZAN COELHO 503726 MARIA PEREIRA DA CRUZ 490013 MARIA ZILDA ALVES BARROSO 6699671 MARIA ZILDA DA SILVA BEZERRA 472227 MARIANA DE JESUS PEREIRA 490083 MARILENE MENELEU MARQUES 471832 MARLENE SILVA ARRUDA 6520500 MAURAZINA COELHO FERREIRA DE SABOIA 475122 MAURO RAMOS DE FARIA 475227 MAURO RODRIGUES 474937 NILTON IGNACIO DE MORAIS 502683 NIVALDO SOARES DE MOURA 489947 NORMAN PERCIVAL DAVY NETO 694153 ORLANDO DIAS NOBREGA 471455 OSVALDINA MEDEIROS PEREIRA 490042 OSVALDO DUARTE PINHEIRO 505947 OZEAS SIMPLICIO DA SILVA 471321 PAULO COLUMBIARA BAQUETE 489719 PAULO FERREIRA DOS SANTOS 503652 PAULO FRANCISCO GOMES 503107 PAULO ROBERTO PIMENTEL PEREIRA 474546 PAULO SOARES DE MELO 503667 PEDRO ALVES DE OLIVEIRA 503583 PEDRO FERREIRA DA SILVA 489876 RAIMUNDA MOURA DE LIMA 490058 RAIMUNDO BARBOSA SOUSA 489694 RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS 489570 RAIMUNDO LEANDRO DA SILVA 503250 RAIMUNDO RODRIGUES PIMENTEL 489357 RAQUEL REGINA LEAL SANTIAGO 471348 ROBERTO NOBUO ABE 471072 ROSALIA LISIK DA SILVA 471365 RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA 503830 RUBERVAL INDIO DO BRASIL POSTIGO BARROS 489510 RUI BARBOSA SILVA 489836 SALVADOR MARTINS DE ARAUJO 504856 SANDRA DE ALMEIDA 474760 SANDRA MARIA TORREAO PIRES KELM 475864 SEBASTIAO VILSON MACEDO GREIN 504854 SEVERINO ALMEIDA DA SILVA 505790 SEVERINO LUCINO DA SILVA 489365 SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA 70013 SILVANA MOTA DAVIS LOURENCO 490053 SUELI APARECIDA DE LIMA 472812 TADEU CARNEIRO DE HOLANDA 503775 TEREZINHA MARQUES ASSUNCAO 512389 VILMA CAMPOS 693137 VILSON LUIZ SANTIAGO 489820 VILSON MOTA 489682 WALDIR CARLOS OZGA 503548 WALDIR PIMENTA SANTOS DE CARVALHO 489369 WALID ISSA SABA 489830 WILO SOARES DE OLIVEIRA 502371 WILSON PINTO FRANCO 505932 ZELI NICOLAU NUNES 503014

Sindsef