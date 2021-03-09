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SINDSEF convoca filiados com pendências para contato urgente

Os filiados constantes na lista devem entrar em contato o mais urgente possível com a Coordenação Regional mais próxima

Por Na Hora Online
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Os filiados constantes na lista devem entrar em contato o mais urgente possível com a Coordenação Regional mais próxima

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO convoca os filiados constantes na lista abaixo para que entrem em contato o mais urgente possível com a Coordenação Regional mais próxima ou com a Sede Administrativa do sindicato (ramal da Secretaria de Assuntos Educacionais) para obter informações referente a pendencias em ação judicial.

CONTATO SEDE ADMINISTRATIVA EM PORTO VELHO: (69) 3218-0400

 

CONTATO COORDENAÇÕES REGIONAIS
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Município Fixo Celular
Alta Floresta 36412616 92583378
Alvorada 34122515 92584926
Ariquemes 35360042 ————
Cabixi 33452237 92568366/
98134-2406
Cacoal 34412804 92568851
Cerejeiras ———— 92568793
Colorado 33412932 92568845
Costa Marques 36512920 92568777
Espigão 34812045 92568900
Guajará-Mirim 35412834 92568915
Jaru 35216366 92091857
Ji- Paraná 34211007 92584961
Machadinho 35812399 92568768
Nova Brasilândia 34182397 92568860
Nova Mamoré 35442264 92568502
Ouro Preto 34612621 92251096
Pimenta Bueno 34513963 92568914 

98164-4741 (whatsapp)
Presidente Médici 34712229 ————
Rolim de Moura 34423245 92568916
Vilhena 33211683 92568879

 

 

RELAÇÃO DE FILIADOS COM PENDENCIAS 

 

NOME FILIADOS COM PENDENCIAS PROCESSO JUDICIAL
ADENI JOSE DA SILVA 1000503-88.2019.4.01.4101
ADILSON VIERA DOS SANTOS 1002337-32.2019.4.01.4100
ALZENIR AGUIAR DE ALMEIDA 1004823-24.2018.4.01.4100
ANA MARIA DA SILVA MOREIRA 1000074-55.2018.4.01.4102
ANA MARIA HENRIQUES BARAUNA 1002775-58.2018.4.01.4100
ANTONIO BAROWSKI 1010544-20.2019.4.01.4100
ANTONIO CEZAR PINHEIRO DE ALMEIDA 1000865-93.2019.4.01.4100
AURITA RAQUEL MESQUITA LIBANIO 1000865-93.2019.4.01.4100
BERTHA FLEGLER 1000341-24.2018.4.01.4103
CELESTE FERREIRA SANTOS DE OLIVEIRA 1000753-58.2018.4.01.4101
CLARICE ALVES ARARUNA DE ALMEIDA 1000341-24.2018.4.01.4103
CLAUDAIR ANTONIO DE CARLI 1000341-24.2018.4.01.4103
CLAUDECIR DO CARMO ROBERTO 1010544-20.2019.4.01.4100
CLEIDE MARIA MAZARELLO OLIVEIRA FONSECA 1002337-32.2019.4.01.4100
CLEUSA BARDELLA TINO 1000341-24.2018.4.01.4103
CLEUSA NASCIMENTO DOS REIS 1000865-93.2019.4.01.4100
CONCEIÇAO APARECIDA ONESIO 1004823-24.2018.4.01.4100
DARCYLENE DE JESUS VIEIRA DA SILVA 1002337-32.2019.4.01.4100
DINOLICE PEREIRA COSTA 1004823-24.2018.4.01.4100
DIRCINHA DE OLIVEIRA BRASIL 1000074-55.2018.4.01.4102
DJANIRA DO ROSÁRIO GOMES SERRAT 1004823-24.2018.4.01.4100
ELENICE LOPES ANDRADE 1000341-24.2018.4.01.4103
ELIANA DOS SANTOS MORATO BARALDI 1000865-93.2019.4.01.4100
ELIELZA REIS DA SILVA 1004823-24.2018.4.01.4100
ELIETE BATISTA RODRIGUES 1004823-24.2018.4.01.4100
ELIETE CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES 1005227-41.2019.4.01.4100
ELISETE DUARTE DA ROCHA SANCHES 1000341-24.2018.4.01.4103
ENIVALDO DE OLIVEIRA 1004823-24.2018.4.01.4100
ERMINDA RAMOS DA CRUZ PETRY 1000341-24.2018.4.01.4103
ESTER DE ALENCAR ARARUNA 1000341-24.2018.4.01.4103
EUNICE VIEIRA DE CAMPOS KRIIGER 1000341-24.2018.4.01.4103
EVA TANIA BATISTA DE MORAES FERREIRA 1000729-87.2019.4.01.4103
FRANCISCA DOLORES FERREIRA LOPES 1004823-24.2018.4.01.4100
FRANCISCA MARA GOMES DE MOURA SANTOS 1010544-20.2019.4.01.4100
FRANCISCO JOSE CRUZ DOS SANTOS 1001653-10.2019.4.01.4100
FRANCISCO LEITE DE BRITO 1000503-88.2019.4.01.4101
GERALDA MUNIZ CAMPOS 1000729-87.2019.4.01.4103
GESSE ROMAO DIAS 1000729-87.2019.4.01.4103
GRAÇA DE FATIMA AMBROSA DOS REIS 1004823-24.2018.4.01.4100
HAMILTON CARVALHO DA COSTA 1004823-24.2018.4.01.4100
HERCLUS ANTONIO COELHO DE LIMA 1004823-24.2018.4.01.4100
IDENIR IZABEL DE OLIVEIRA BRIZIDIO 1000503-88.2019.4.01.4101
IDERCILIA CARDOSO DOS SANTOS 1000753-58.2018.4.01.4101
ILDA WACHTEL DE CHAVES 1000729-87.2019.4.01.4103
IRACI SIMIONATTO STEDILE CAMPOS 1000341-24.2018.4.01.4103
IVANI RODRIGUES DOS SANTOS 1000341-24.2018.4.01.4103
IVONE FERREIRA DE ALCANTARA OLIVEIRA 1000341-24.2018.4.01.4103
JAIME MARTINS RIBEIRO 1000503-88.2019.4.01.4101
JAIR SILVA DE OLIVEIRA 1000341-24.2018.4.01.4103
JOAO BOSCO DE MOURA 1000503-88.2019.4.01.4101
JOAQUIM ALVES DA SILVA 1000503-88.2019.4.01.4101
JORGE EDUARDO DA SILVA 1001653-10.2019.4.01.4100
JOSE BRAZ FILHO 1000753-58.2018.4.01.4101
JOSE GOMES DA ROCHA 1000447-49.2019.4.01.4103
JOSE PALOSHI 1000341-24.2018.4.01.4103
JOSE TAVARES MENEZES 1004823-24.2018.4.01.4100
JOSEFA DOS SANTOS PEÇANHA 1001986-50.2019.4.01.4103
JOSEFINA DE ASSUNÇÃO MEDEIROS 1000074-55.2018.4.01.4102
JOSELITA DA CONCEIÇÃO MOREIRA 1000503-88.2019.4.01.4101
JOSINEIDE DE OLIVEIRA FLORES 1004823-24.2018.4.01.4100
LEA COUTINHO EVANGELISTA 1000865-93.2019.4.01.4100
LEIDE MARIA DA SILVA FERREIRA 1000091-57.2019.4.01.4102
LENI GOMES ARAUJO 1000503-88.2019.4.01.4101
LILIAN DA SILVA FERREIRA 1000074-55.2018.4.01.4102
LINDINALVA VIEIRA DA SILVA ARDAIA 1002337-32.2019.4.01.4100
LINDOMAR MAIA PEREIRA 1004823-24.2018.4.01.4100
LOIDE BUARO PESSOA PEREIRA 1000341-24.2018.4.01.4103
LOURDES CONDE SHOKNESS ALFONSIN 1000865-93.2019.4.01.4100
LUCENIR RAMOS DA LUZ 1000865-93.2019.4.01.4100
LUCIA RIBEIRO DE PAIVA 1000753-58.2018.4.01.4101
LUIZ SANTIAGO SOBRINHO 1000503-88.2019.4.01.4101
LUZIA DIAS DE OLIVEIRA CAMPI 1001986-50.2019.4.01.4103
LUZIA FERREIRA BARBOSA 1000341-24.2018.4.01.4103
LUZINETE DOMINGAS SIMOES ALVES 1002337-32.2019.4.01.4100
MARCIA LUCIA REBELATTO 1000729-87.2019.4.01.4103
MARCILENE MARIA TOLEDO SILVA 1000503-88.2019.4.01.4101
MARGARIDA CHAVES DA SILVA 1010544-20.2019.4.01.4100
MARIA ANTONIETA CUELLAR BEZERRA DE SOUZA 1004823-24.2018.4.01.4100
MARIA APARECIDA COELHO CARVALHO SILVERIO 1000503-88.2019.4.01.4101
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS 1002337-32.2019.4.01.4100
MARIA APARECIDA DE PAULA FARIA FAVARO 1000865-93.2019.4.01.4100
MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS 1000753-58.2018.4.01.4101
MARIA AUXILIADORA DA SILVA ARAUJO 1005227-41.2019.4.01.4100
MARIA AUXILIADORA LEITE 1004823-24.2018.4.01.4100
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA 1000074-55.2018.4.01.4102
MARIA DA CONCEIÇÃO S. OLIVEIRA DA COSTA 1004823-24.2018.4.01.4100
MARIA DALVA DA SILVA 1002775-58.2018.4.01.4100
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 1000216-22.2019.4.01.4103
MARIA DE LOURDES MATOS SILVERIO 1000503-88.2019.4.01.4101
MARIA EUNICE DE ARAUJO OLIVEIRA 1004823-24.2018.4.01.4100
MARIA FERREIRA MAUESCKI 1000503-88.2019.4.01.4101
MARIA GORETE ALEXANDRE 1000503-88.2019.4.01.4101
MARIA HELENA ALOISE 1000865-93.2019.4.01.4100
MARIA INES BAPTISTA DA SILVA ZANOL 1005227-41.2019.4.01.4100
MARIA JOSE DIAS FERREIRA 1000503-88.2019.4.01.4101
MARIA JOSE RODRIGUES 1000074-55.2018.4.01.4102
MARIA JUSTINO INACIO DA SILVA 1000341-24.2018.4.01.4103
MARIA LUCIA DA SILVA CARVALHO 1001076-29.2019.4.01.4101
MARIA LUCIA SILVEIRA AZEVEDO 1001371-60.2019.4.01.4103
MARIA LUCIMAR MONTEIRO DA LUZ 1010544-20.2019.4.01.4100
MARIA OLINDA DOS SANTOS 1002337-32.2019.4.01.4100
MARIA OZELIA ALVES DE ALBUQUERQUE 1000865-93.2019.4.01.4100
MARIA RAQUEL CACULAKIS TRINDADE 1002337-32.2019.4.01.4100
MARIA REIS DO NASCIMENTO 1004823-24.2018.4.01.4100
MARIA RISALVA MUNIZ 1000503-88.2019.4.01.4101
MARIA SILVANIA GOMES DOMINGUES 1000074-55.2018.4.01.4102
MARILEIDE SANTOS FARIA 1000865-93.2019.4.01.4100
MARILENE RODRIGUES DA SILVA 1000341-24.2018.4.01.4103
MARINETE TELEK SANTOS 1000503-88.2019.4.01.4101
MARLENA FERNANDES RAMOS 1000341-24.2018.4.01.4103
MAURICIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA 1010544-20.2019.4.01.4100
MAURO FUMIO MATSUBARA 1000341-24.2018.4.01.4103
MILTON MARQUES ROSA 1000503-88.2019.4.01.4101
MIRIAM SALETE GARCIA DE ALMEIDA 1004823-24.2018.4.01.4100
MIRIAN DE AMORIM BRELAZ 1001653-10.2019.4.01.4100
MIRIAN RAQUEL ROMERO FERNANDES 1000865-93.2019.4.01.4100
NELSON GUIMARÃES 1000341-24.2018.4.01.4103
NEUSA ROSA DA SILVA 1000341-24.2018.4.01.4103
NILSEIA MARIA VIEIRA 1002337-32.2019.4.01.4100
NILSON NUNES DA COSTA 1000503-88.2019.4.01.4101
NOEL VIRGILIO TEOTONIO 1000503-88.2019.4.01.4101
ODETE PEREIRA DE OLIVEIRA 1000503-88.2019.4.01.4101
OLINDA ROCHA DA SILVA SANTANA 1000503-88.2019.4.01.4101
ORIAS ALVES DE MACEDO 1001076-29.2019.4.01.4101
ORLANDO WEYH 1000729-87.2019.4.01.4103
OTAVIO CELESTE MARTINS 1000753-58.2018.4.01.4101
PAULO AFONSO SOUSA DE OLIVEIRA 1002337-32.2019.4.01.4100
PAULO CESAR TOMAZZELLI 1000216-22.2019.4.01.4103
PAULO ROBERTO DANTAS DE MEDEIROS 1000503-88.2019.4.01.4101
PAULO VITOR RIVERO DE CARVALHO 1001653-10.2019.4.01.4100
RAIMUNDO NONATO FERREIRA FILHO 1004823-24.2018.4.01.4100
RITA DE CASSIA GOMES DA LUZ 1010544-20.2019.4.01.4100
RITA RIOS L. DE VASCONCELOS 1010544-20.2019.4.01.4100
ROBERTO CABELYN GOMES DE SOUZA 1004823-24.2018.4.01.4100
RODNEI LOPES PEDROSO 1000341-24.2018.4.01.4103
ROSELI REGINA DE OLIVEIRA ALVES 1000503-88.2019.4.01.4101
ROSMARY ARAUJO DE MARCO 1002337-32.2019.4.01.4100
RUTE PEREIRA MACKOVIAK 1000216-22.2019.4.01.4103
SARONITA BERLARMINO DOS SANTOS 1010544-20.2019.4.01.4100
SILVIA RAQUEL FRANCO LIMA 1004823-24.2018.4.01.4100
SIRLEY ROSARIO CORSINO DO CARMO 1001653-10.2019.4.01.4100
SOLANGE SILVA NASCIMENTO 1000865-93.2019.4.01.4100
SONIA DE FATIMA KOJO 1000341-24.2018.4.01.4103
SUEZ ARDAIA DA SILVA 1002337-32.2019.4.01.4100
SULAMITA BELARMINO DOS SANTOS 1010544-20.2019.4.01.4100
SULAMITA DE ARAÚJO CASARA 1004823-24.2018.4.01.4100
VALDILENE VELOSO 1000216-22.2019.4.01.4103
VALDIR FERREIRA COSTA 1000074-55.2018.4.01.4102
VERA LUCIA CORDEIRO DA SILVA 1004823-24.2018.4.01.4100
VERA LUCIA GOMES BELEM 1000865-93.2019.4.01.4100
VERA LUCIA MARINHO 1000341-24.2018.4.01.4103
WALTER REIS 1000341-24.2018.4.01.4103
ZAIRA AMARAL LOVO 1000341-24.2018.4.01.4103
ZENILDA DO CARMO ALVES FERNANDES 1000503-88.2019.4.01.4101
ZILDO RIBEIRO DUTRA 1000753-58.2018.4.01.4101
ZIVALDA DE OLINDA ALENCAR CARRARA 1000503-88.2019.4.01.4101

 

Sindsef

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