SINDSEF convoca filiados com pendências para contato urgente
Os filiados constantes na lista devem entrar em contato o mais urgente possível com a Coordenação Regional mais próxima
Os filiados constantes na lista devem entrar em contato o mais urgente possível com a Coordenação Regional mais próxima
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO convoca os filiados constantes na lista abaixo para que entrem em contato o mais urgente possível com a Coordenação Regional mais próxima ou com a Sede Administrativa do sindicato (ramal da Secretaria de Assuntos Educacionais) para obter informações referente a pendencias em ação judicial.
CONTATO SEDE ADMINISTRATIVA EM PORTO VELHO: (69) 3218-0400
CONTATO COORDENAÇÕES REGIONAIS
Veja também:
|Município
|Fixo
|Celular
|Alta Floresta
|36412616
|92583378
|Alvorada
|34122515
|92584926
|Ariquemes
|35360042
|————
|Cabixi
|33452237
|92568366/
98134-2406
|Cacoal
|34412804
|92568851
|Cerejeiras
|————
|92568793
|Colorado
|33412932
|92568845
|Costa Marques
|36512920
|92568777
|Espigão
|34812045
|92568900
|Guajará-Mirim
|35412834
|92568915
|Jaru
|35216366
|92091857
|Ji- Paraná
|34211007
|92584961
|Machadinho
|35812399
|92568768
|Nova Brasilândia
|34182397
|92568860
|Nova Mamoré
|35442264
|92568502
|Ouro Preto
|34612621
|92251096
|Pimenta Bueno
|34513963
|92568914
98164-4741 (whatsapp)
|Presidente Médici
|34712229
|————
|Rolim de Moura
|34423245
|92568916
|Vilhena
|33211683
|92568879
RELAÇÃO DE FILIADOS COM PENDENCIAS
|NOME FILIADOS COM PENDENCIAS
|PROCESSO JUDICIAL
|ADENI JOSE DA SILVA
|1000503-88.2019.4.01.4101
|ADILSON VIERA DOS SANTOS
|1002337-32.2019.4.01.4100
|ALZENIR AGUIAR DE ALMEIDA
|1004823-24.2018.4.01.4100
|ANA MARIA DA SILVA MOREIRA
|1000074-55.2018.4.01.4102
|ANA MARIA HENRIQUES BARAUNA
|1002775-58.2018.4.01.4100
|ANTONIO BAROWSKI
|1010544-20.2019.4.01.4100
|ANTONIO CEZAR PINHEIRO DE ALMEIDA
|1000865-93.2019.4.01.4100
|AURITA RAQUEL MESQUITA LIBANIO
|1000865-93.2019.4.01.4100
|BERTHA FLEGLER
|1000341-24.2018.4.01.4103
|CELESTE FERREIRA SANTOS DE OLIVEIRA
|1000753-58.2018.4.01.4101
|CLARICE ALVES ARARUNA DE ALMEIDA
|1000341-24.2018.4.01.4103
|CLAUDAIR ANTONIO DE CARLI
|1000341-24.2018.4.01.4103
|CLAUDECIR DO CARMO ROBERTO
|1010544-20.2019.4.01.4100
|CLEIDE MARIA MAZARELLO OLIVEIRA FONSECA
|1002337-32.2019.4.01.4100
|CLEUSA BARDELLA TINO
|1000341-24.2018.4.01.4103
|CLEUSA NASCIMENTO DOS REIS
|1000865-93.2019.4.01.4100
|CONCEIÇAO APARECIDA ONESIO
|1004823-24.2018.4.01.4100
|DARCYLENE DE JESUS VIEIRA DA SILVA
|1002337-32.2019.4.01.4100
|DINOLICE PEREIRA COSTA
|1004823-24.2018.4.01.4100
|DIRCINHA DE OLIVEIRA BRASIL
|1000074-55.2018.4.01.4102
|DJANIRA DO ROSÁRIO GOMES SERRAT
|1004823-24.2018.4.01.4100
|ELENICE LOPES ANDRADE
|1000341-24.2018.4.01.4103
|ELIANA DOS SANTOS MORATO BARALDI
|1000865-93.2019.4.01.4100
|ELIELZA REIS DA SILVA
|1004823-24.2018.4.01.4100
|ELIETE BATISTA RODRIGUES
|1004823-24.2018.4.01.4100
|ELIETE CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES
|1005227-41.2019.4.01.4100
|ELISETE DUARTE DA ROCHA SANCHES
|1000341-24.2018.4.01.4103
|ENIVALDO DE OLIVEIRA
|1004823-24.2018.4.01.4100
|ERMINDA RAMOS DA CRUZ PETRY
|1000341-24.2018.4.01.4103
|ESTER DE ALENCAR ARARUNA
|1000341-24.2018.4.01.4103
|EUNICE VIEIRA DE CAMPOS KRIIGER
|1000341-24.2018.4.01.4103
|EVA TANIA BATISTA DE MORAES FERREIRA
|1000729-87.2019.4.01.4103
|FRANCISCA DOLORES FERREIRA LOPES
|1004823-24.2018.4.01.4100
|FRANCISCA MARA GOMES DE MOURA SANTOS
|1010544-20.2019.4.01.4100
|FRANCISCO JOSE CRUZ DOS SANTOS
|1001653-10.2019.4.01.4100
|FRANCISCO LEITE DE BRITO
|1000503-88.2019.4.01.4101
|GERALDA MUNIZ CAMPOS
|1000729-87.2019.4.01.4103
|GESSE ROMAO DIAS
|1000729-87.2019.4.01.4103
|GRAÇA DE FATIMA AMBROSA DOS REIS
|1004823-24.2018.4.01.4100
|HAMILTON CARVALHO DA COSTA
|1004823-24.2018.4.01.4100
|HERCLUS ANTONIO COELHO DE LIMA
|1004823-24.2018.4.01.4100
|IDENIR IZABEL DE OLIVEIRA BRIZIDIO
|1000503-88.2019.4.01.4101
|IDERCILIA CARDOSO DOS SANTOS
|1000753-58.2018.4.01.4101
|ILDA WACHTEL DE CHAVES
|1000729-87.2019.4.01.4103
|IRACI SIMIONATTO STEDILE CAMPOS
|1000341-24.2018.4.01.4103
|IVANI RODRIGUES DOS SANTOS
|1000341-24.2018.4.01.4103
|IVONE FERREIRA DE ALCANTARA OLIVEIRA
|1000341-24.2018.4.01.4103
|JAIME MARTINS RIBEIRO
|1000503-88.2019.4.01.4101
|JAIR SILVA DE OLIVEIRA
|1000341-24.2018.4.01.4103
|JOAO BOSCO DE MOURA
|1000503-88.2019.4.01.4101
|JOAQUIM ALVES DA SILVA
|1000503-88.2019.4.01.4101
|JORGE EDUARDO DA SILVA
|1001653-10.2019.4.01.4100
|JOSE BRAZ FILHO
|1000753-58.2018.4.01.4101
|JOSE GOMES DA ROCHA
|1000447-49.2019.4.01.4103
|JOSE PALOSHI
|1000341-24.2018.4.01.4103
|JOSE TAVARES MENEZES
|1004823-24.2018.4.01.4100
|JOSEFA DOS SANTOS PEÇANHA
|1001986-50.2019.4.01.4103
|JOSEFINA DE ASSUNÇÃO MEDEIROS
|1000074-55.2018.4.01.4102
|JOSELITA DA CONCEIÇÃO MOREIRA
|1000503-88.2019.4.01.4101
|JOSINEIDE DE OLIVEIRA FLORES
|1004823-24.2018.4.01.4100
|LEA COUTINHO EVANGELISTA
|1000865-93.2019.4.01.4100
|LEIDE MARIA DA SILVA FERREIRA
|1000091-57.2019.4.01.4102
|LENI GOMES ARAUJO
|1000503-88.2019.4.01.4101
|LILIAN DA SILVA FERREIRA
|1000074-55.2018.4.01.4102
|LINDINALVA VIEIRA DA SILVA ARDAIA
|1002337-32.2019.4.01.4100
|LINDOMAR MAIA PEREIRA
|1004823-24.2018.4.01.4100
|LOIDE BUARO PESSOA PEREIRA
|1000341-24.2018.4.01.4103
|LOURDES CONDE SHOKNESS ALFONSIN
|1000865-93.2019.4.01.4100
|LUCENIR RAMOS DA LUZ
|1000865-93.2019.4.01.4100
|LUCIA RIBEIRO DE PAIVA
|1000753-58.2018.4.01.4101
|LUIZ SANTIAGO SOBRINHO
|1000503-88.2019.4.01.4101
|LUZIA DIAS DE OLIVEIRA CAMPI
|1001986-50.2019.4.01.4103
|LUZIA FERREIRA BARBOSA
|1000341-24.2018.4.01.4103
|LUZINETE DOMINGAS SIMOES ALVES
|1002337-32.2019.4.01.4100
|MARCIA LUCIA REBELATTO
|1000729-87.2019.4.01.4103
|MARCILENE MARIA TOLEDO SILVA
|1000503-88.2019.4.01.4101
|MARGARIDA CHAVES DA SILVA
|1010544-20.2019.4.01.4100
|MARIA ANTONIETA CUELLAR BEZERRA DE SOUZA
|1004823-24.2018.4.01.4100
|MARIA APARECIDA COELHO CARVALHO SILVERIO
|1000503-88.2019.4.01.4101
|MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS
|1002337-32.2019.4.01.4100
|MARIA APARECIDA DE PAULA FARIA FAVARO
|1000865-93.2019.4.01.4100
|MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS
|1000753-58.2018.4.01.4101
|MARIA AUXILIADORA DA SILVA ARAUJO
|1005227-41.2019.4.01.4100
|MARIA AUXILIADORA LEITE
|1004823-24.2018.4.01.4100
|MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA
|1000074-55.2018.4.01.4102
|MARIA DA CONCEIÇÃO S. OLIVEIRA DA COSTA
|1004823-24.2018.4.01.4100
|MARIA DALVA DA SILVA
|1002775-58.2018.4.01.4100
|MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
|1000216-22.2019.4.01.4103
|MARIA DE LOURDES MATOS SILVERIO
|1000503-88.2019.4.01.4101
|MARIA EUNICE DE ARAUJO OLIVEIRA
|1004823-24.2018.4.01.4100
|MARIA FERREIRA MAUESCKI
|1000503-88.2019.4.01.4101
|MARIA GORETE ALEXANDRE
|1000503-88.2019.4.01.4101
|MARIA HELENA ALOISE
|1000865-93.2019.4.01.4100
|MARIA INES BAPTISTA DA SILVA ZANOL
|1005227-41.2019.4.01.4100
|MARIA JOSE DIAS FERREIRA
|1000503-88.2019.4.01.4101
|MARIA JOSE RODRIGUES
|1000074-55.2018.4.01.4102
|MARIA JUSTINO INACIO DA SILVA
|1000341-24.2018.4.01.4103
|MARIA LUCIA DA SILVA CARVALHO
|1001076-29.2019.4.01.4101
|MARIA LUCIA SILVEIRA AZEVEDO
|1001371-60.2019.4.01.4103
|MARIA LUCIMAR MONTEIRO DA LUZ
|1010544-20.2019.4.01.4100
|MARIA OLINDA DOS SANTOS
|1002337-32.2019.4.01.4100
|MARIA OZELIA ALVES DE ALBUQUERQUE
|1000865-93.2019.4.01.4100
|MARIA RAQUEL CACULAKIS TRINDADE
|1002337-32.2019.4.01.4100
|MARIA REIS DO NASCIMENTO
|1004823-24.2018.4.01.4100
|MARIA RISALVA MUNIZ
|1000503-88.2019.4.01.4101
|MARIA SILVANIA GOMES DOMINGUES
|1000074-55.2018.4.01.4102
|MARILEIDE SANTOS FARIA
|1000865-93.2019.4.01.4100
|MARILENE RODRIGUES DA SILVA
|1000341-24.2018.4.01.4103
|MARINETE TELEK SANTOS
|1000503-88.2019.4.01.4101
|MARLENA FERNANDES RAMOS
|1000341-24.2018.4.01.4103
|MAURICIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
|1010544-20.2019.4.01.4100
|MAURO FUMIO MATSUBARA
|1000341-24.2018.4.01.4103
|MILTON MARQUES ROSA
|1000503-88.2019.4.01.4101
|MIRIAM SALETE GARCIA DE ALMEIDA
|1004823-24.2018.4.01.4100
|MIRIAN DE AMORIM BRELAZ
|1001653-10.2019.4.01.4100
|MIRIAN RAQUEL ROMERO FERNANDES
|1000865-93.2019.4.01.4100
|NELSON GUIMARÃES
|1000341-24.2018.4.01.4103
|NEUSA ROSA DA SILVA
|1000341-24.2018.4.01.4103
|NILSEIA MARIA VIEIRA
|1002337-32.2019.4.01.4100
|NILSON NUNES DA COSTA
|1000503-88.2019.4.01.4101
|NOEL VIRGILIO TEOTONIO
|1000503-88.2019.4.01.4101
|ODETE PEREIRA DE OLIVEIRA
|1000503-88.2019.4.01.4101
|OLINDA ROCHA DA SILVA SANTANA
|1000503-88.2019.4.01.4101
|ORIAS ALVES DE MACEDO
|1001076-29.2019.4.01.4101
|ORLANDO WEYH
|1000729-87.2019.4.01.4103
|OTAVIO CELESTE MARTINS
|1000753-58.2018.4.01.4101
|PAULO AFONSO SOUSA DE OLIVEIRA
|1002337-32.2019.4.01.4100
|PAULO CESAR TOMAZZELLI
|1000216-22.2019.4.01.4103
|PAULO ROBERTO DANTAS DE MEDEIROS
|1000503-88.2019.4.01.4101
|PAULO VITOR RIVERO DE CARVALHO
|1001653-10.2019.4.01.4100
|RAIMUNDO NONATO FERREIRA FILHO
|1004823-24.2018.4.01.4100
|RITA DE CASSIA GOMES DA LUZ
|1010544-20.2019.4.01.4100
|RITA RIOS L. DE VASCONCELOS
|1010544-20.2019.4.01.4100
|ROBERTO CABELYN GOMES DE SOUZA
|1004823-24.2018.4.01.4100
|RODNEI LOPES PEDROSO
|1000341-24.2018.4.01.4103
|ROSELI REGINA DE OLIVEIRA ALVES
|1000503-88.2019.4.01.4101
|ROSMARY ARAUJO DE MARCO
|1002337-32.2019.4.01.4100
|RUTE PEREIRA MACKOVIAK
|1000216-22.2019.4.01.4103
|SARONITA BERLARMINO DOS SANTOS
|1010544-20.2019.4.01.4100
|SILVIA RAQUEL FRANCO LIMA
|1004823-24.2018.4.01.4100
|SIRLEY ROSARIO CORSINO DO CARMO
|1001653-10.2019.4.01.4100
|SOLANGE SILVA NASCIMENTO
|1000865-93.2019.4.01.4100
|SONIA DE FATIMA KOJO
|1000341-24.2018.4.01.4103
|SUEZ ARDAIA DA SILVA
|1002337-32.2019.4.01.4100
|SULAMITA BELARMINO DOS SANTOS
|1010544-20.2019.4.01.4100
|SULAMITA DE ARAÚJO CASARA
|1004823-24.2018.4.01.4100
|VALDILENE VELOSO
|1000216-22.2019.4.01.4103
|VALDIR FERREIRA COSTA
|1000074-55.2018.4.01.4102
|VERA LUCIA CORDEIRO DA SILVA
|1004823-24.2018.4.01.4100
|VERA LUCIA GOMES BELEM
|1000865-93.2019.4.01.4100
|VERA LUCIA MARINHO
|1000341-24.2018.4.01.4103
|WALTER REIS
|1000341-24.2018.4.01.4103
|ZAIRA AMARAL LOVO
|1000341-24.2018.4.01.4103
|ZENILDA DO CARMO ALVES FERNANDES
|1000503-88.2019.4.01.4101
|ZILDO RIBEIRO DUTRA
|1000753-58.2018.4.01.4101
|ZIVALDA DE OLINDA ALENCAR CARRARA
|1000503-88.2019.4.01.4101
Sindsef