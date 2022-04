Sindsef convoca professores do Ex-Território (pioneiros)que estão na ação dos 3,17%; CONFIRA LISTA

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO convoca os professores pioneiros do Ex-Território que estão na ação dos 3,17% e constam NA RELAÇÃO DE NOMES A BAIXO, para procurarem, com a máxima urgência, uma das Coordenações Regionais ou Sede Administrativa do Sindsef/RO.

ENTENDA O CASO

Atento ao ato discriminatório do Governo Federal, que mais uma vez excluiu os professores do Ex-Território do reajuste de 3,17% garantido a todos os demais servidores públicos federais, o Sindsef/RO, ingressou com ação judicial buscando o pagamento das diferenças retroativas.

De acordo com o Escritório Fonseca & Assis, patrono da ação, o processo já obteve decisões favoráveis em 1ª e 2ª instância, nesse momento iniciaremos a fase de execução.

O Escritório Fonseca & Assis está em tratativas com a União para entabular um acordo, o que garantirá que os servidores beneficiados recebam o proveito econômico de forma mais rápida possível.

Dessa forma, é necessário que os filiados busquem o SINDSEF para providencia a documentação necessária o mais rápido possível.

DOCUMENTO NECESSÁRIOS

Documentos Pessoais (RG e CPF);

Contracheque atual;

Comprovante de residência;

Procuração e Contrato.

PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA QUEM RESIDE FORA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Os documentos podem ser enviados para o e-mail da Secretaria de Assuntos Educacionais: [email protected]

assessoria