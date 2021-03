Sindsef convoca servidores para carreata em defesa dos serviços públicos nesta quarta (24)

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO convoca seus filiados e sociedade em geral para participar da I Carreata em defesa dos serviços públicos e contra a Reforma Administrativa, organizada pelo Fórum Rondoniense sobre a Reforma Administrativa, que reúne mais de 30 entidades sindicais, a ser realizada em Porto Velho, nesta quarta-feira (24), às 9 horas, com concentração no Espaço Alternativo e encerramento em frente ao Hospital de Pronto Socorro João Paulo II, onde será feito homenagem ao trabalhadores da saúde.

A carreata faz parte de uma mobilização nacional chamada Lockdown Nacional – dia de luta em defesa da vida, da vacina, do emprego, dos serviços públicos, do auxílio emergencial de R$ 600 reais para desempregados e informais. A data coincide com o Dia de Luta do Funcionalismo, deliberado pelo Fórum de Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe).

PERCURSO DA CARREATA:

Com saída do Espaço Alternativo, segue pela Av. Jorge Teixeira; à direita na Costa e Silva (Imigrantes); à esquerda na Av. Farquar; à esquerda na Av. Sete de setembro; à direita na Av. Nações Unidas; à esquerda na Av. Amazonas; à direita na Av. Jorge Teixeira (BR 319); passando sobre o viaduto Trevo do Roque, segue pela Via Lateral BR 364; à direita na Av. Jatuarana; à direita na Av. Campos Sales, com encerramento em frente ao Hospital João Paulo.