Sindsef divulga informe da CPPD para professores que aguardam dar entrada ao requerimento de RSC

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia -Sindsef/RO, por meio da Secretaria de Assuntos Educacionais, informa aos professores que estão aguardando para dar entrada no processo do solicitação da gratificação de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), de que a Comissão Permanente do Pessoal Docente (CPPD/DIGEP) comunicou oficialmente de que estará recebendo os processos apenas e exclusivamente via Protocolo Digital do Portal de Serviços GOV.BR.

Para protocolar é necessário que a documentação esteja autenticada através de cartório e que as declarações sejam encaminhadas com vias originais. Podem requerer a RSC, professores enquadrados na Carreira do Magistério do Ensino Básico Técnico e Tecnológico-EBTT.

A gratificação de Reconhecimento de Saberes e Competência tem como base os conhecimentos e habilidades do professor, desenvolvidas a partir da experiência individual e profissional (exemplos: diplomas, certificados de participação de cursinhos, feiras de ciência, feiras culturais, festivais de música, etc).

ATENÇÃO: Para acessar o Protocolo Digital no Portal de Serviços GOV.BR, clique no link.

Requisito para utilizar o protocolo Digital: criar ou possuir conta de acesso única do Governo no portal <acesso.gov.br>.

CONFIRA COMUNICADO OFICIAL DA CPPD COM O PASSO A PASSO DE COMO PROCEDER

