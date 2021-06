Sindsef estreia Rádio Web neste sábado, 12 de junho

A programação terá boletins de notícias, músicas, entretenimento e programas de entrevistas que pretendem deixar os ouvintes informados sobre as demandas do sindicato e de notícias nacionais de interesse dos servidores federais

Entra no ar neste sábado, 12 de junho, a Web Rádio Sindsef – novo canal de comunicação do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia que chega para ampliar a interação da Diretoria Executiva, Coordenações Regionais e advogados para com os filiados da entidade, dando maior acesso à informações sindicais.

A rádio web poderá ser ouvida on-line (conectado à internet) pelo site oficial do Sindsef (www.sindsef-ro.org.br) ou pelo aplicativo Rádio Web Sindsef instalado no celular.

A programação terá boletins de notícias, músicas, entretenimento e programas de entrevistas que pretendem deixar os ouvintes informados sobre as demandas do sindicato e de notícias nacionais de interesse dos servidores federais.

SORTEIO DE BRINDES

O lançamento da rádio será neste sábado, a partir das 8 horas e em seguida a programação contará com a transmissão do sorteio de brindes aos filiados que participaram da Campanha de Recadastramento e Novas Filiações.

Assessoria