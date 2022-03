Sindsef informa lista de servidores anistiados notificados pelo Ministério da Economia; CONFIRA:

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO informa aos servidores anistiados quanto a necessidade de atualização dos dados junto a Coordenação-Geral de Projetos e Empregados Públicos do Ministério da Economia.

De acordo com o Edital de Notificação publicado no Diário Oficial da União, ocorre após diversas tentativas de notificação via postal realizadas sem sucesso.