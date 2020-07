Sindsef informa pagamento de precatório das ações de 3,17% e 28,86%; Confira lista

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, Secretária de Assuntos Jurídicos, Joana Darc dos Santos, informa que encontram-se liberados para pagamento os precatórios referentes as ações judiciais de perda salarial dos 3,17% do INSS e Funasa e 28,86% da Funasa, aos servidores que não fizeram acordo administrativo com o Governo Federal na época.

Tais valores foram depositados pela Justiça, em julho de 2020, na Conta Judicial na Caixa Econômica Federal. Segundo a Gerência Regional da CEF, em Porto Velho, qualquer agência esta autorizada a fazer o pagamento, não sendo obrigatório, o beneficiário se dirigir a agência das Nações Unidas. Os beneficiários correntistas da Caixa, podem procurar sua agência.

Os beneficiários que residem nos municípios de Rondônia, podem obter mais informações junto às 20 Coordenações Regionais do Sindsef/RO.

PRECATÓRIOS DEPOSITADOS JULHO/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL MARIA DAS GRAÇAS SOUZA SIMPSON INSS 3,17 AMAURI BRAVO ROSSI FUNASA 28,86% – 0013748-31.2015.4.01.4100 DOMINGOS RIBEIRO ROCHA FUNASA 28,86% – 0013748-31.2015.4.01.4100 ELIAS GARCIA DE LIMA FUNASA 28,86% – 0013748-31.2015.4.01.4100 JOAO ARBANO DE OLIVEIRA FUNASA 28,86% – 0013748-31.2015.4.01.4100 ELZIRE CAVALCANTI BRITO FUNASA 3,17% ENI DE OLIVEIRA OSSO FUNASA 3,17% FERNANDO ACOSTA FUNASA 3,17% JOAO DURVAL RAMALHO T MENDES FUNASA 3,17% JOSE LUIZ DE ALMEIDA FUNASA 3,17% MARIA APARECIDA ROCHA DA GAMA FUNASA 3,17% MARIA JOSE DE MATOS TAVARES FUNASA 3,17% REJANE MESSIAS DOMICIANO FUNASA 3,17% ROBERTO NOBUO ABE FUNASA 3,17% ACACIO BASTOS DE OLIVEIRA FUNASA 3,17% ANTONIO NOBREGA DA COSTA FUNASA 3,17% BENTO CAUPER JUNIOR FUNASA 3,17% DALE ALENCAR LUCAS DE LACERDA FUNASA 3,17% ADANIL DE OLIVEIRA RODRIGUES FUNASA 28,86% – 0009826-79.2015.4.01.4100 ADENIZIO LUIZ DA CUNHA FUNASA 28,86% – 0009826-79.2015.4.01.4100 ALBINO FRANCISCO DE OLIVEIRA FUNASA 28,86% – 0009826-79.2015.4.01.4100 ALICE MOURA MOREIRA DOS SANTOS FUNASA 28,86% – 0009826-79.2015.4.01.4100 ALICIO GONCALVES FUNASA 28,86% – 0009826-79.2015.4.01.4100 DANIEL FERREIRA DOS SANTOS FUNASA 28,86% – 0009826-79.2015.4.01.4100 EDMILSON DA SILVA CRUZ FUNASA 28,86% – 0009826-79.2015.4.01.4100 EDVALDO FERNANDES DA SILVA FUNASA 28,86% – 0009826-79.2015.4.01.4100 FRANCISCO BATISTA PEREIRA FUNASA 28,86% – 0009826-79.2015.4.01.4100 FRANCISCO CANINDE MIGUEL FUNASA 28,86% – 0009826-79.2015.4.01.4100 ILSON APARECIDO CIRICO FUNASA 28,86% – 0009826-79.2015.4.01.4100 IRACI VIEIRA DA SILVA FUNASA 28,86% – 0009826-79.2015.4.01.4100 LUCIA ROSA DA SILVA FUNASA 28,86% – 0009826-79.2015.4.01.4100 RICARDO SEBASTIAO DE ARAUJO FUNASA 28,86% – 0009826-79.2015.4.01.4100 SEBASTIAO FRANCISCO NOBRE/FALEC FUNASA 28,86% – 0009826-79.2015.4.01.4100 SEBASTIAO PASSARELI FUNASA 28,86% – 0009826-79.2015.4.01.4100 VALDECI MANFRE MATOS FUNASA 28,86% – 0009826-79.2015.4.01.4100

Assessoria