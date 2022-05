SINDSEF: Informe das principais ações judiciais pelo advogado Elton Assis aos servidores Funasa

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO realizou reunião no dia 10 de maio, com os servidores da Funasa, Ministério da Saúde, DCV e Casai para tratar sobre temas de assuntos da categoria, dentre eles, informes jurídicos pelo Escritório Fonseca & Assis. Estiveram presentes na reunião o presidente do Sindsef/RO, Mário Jorge Souza de Oliveira, o diretor da Secretaria de Saúde, Almir José, a diretora da Secretaria de Assuntos Jurídicos, Joana Darc dos Santos.

Confira o resumo dos principais informes da reunião abordados pela advogado Elton Assis.