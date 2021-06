Sindsef inicia campanha contra a Reforma Administrativa com outdoors e plotagem de veículos

Entre as medidas do Sindsef contra a aprovação da PEC 32 da Reforma Administrativa está a campanha de conscientização a favor do serviço público com divulgação em outdoors em diversas localidades de grande fluxo, em Porto Velho e em vários outros munícipios.

O Sindsef também está realizando a campanha de plotagem de veículos em Porto Velho e nas Coordenações Regionais, portanto, aos filiados que desejam aderir à campanha, o sindicato orienta para que procurem o Sindsef para pegar o adesivo ou plotar seu veículo, no horário das 8h às 14h. Em Porto Velho a plotagem inicia nesta quinta-feira e segue na próxima semana, na Sede Administrativa, localizada Avenida Marechal Deodoro esquina com Almirante Barroso, Centro.

A defesa do serviço público é de interesse de todos. Vamos fortalecer a campanha contra a aprovação da reforma administrativa que prejudica a educação pública, o SUS, a segurança pública, a defesa do meio ambiente e outros serviços públicos de direito a população.

Sindsef TV – Campanha de outdoors e plotagem de veículos contra a PEC 32 da Reforma Administrativa

Assessoria