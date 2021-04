Sindsef lança Campanha de Atualização Cadastral e Novas Filiações com sorteio de prêmios para os participantes

A diretoria executiva e sistema diretivo do SINDSEF/RO visando atualizar os dados cadastrais dos filiados no banco de dados da entidade e a fim de desenvolver uma estratégia de comunicação e fortalecimento da luta sindical, criou a “Campanha de Atualização Cadastral e Novas Filiações” que entra em vigor a partir desta sexta-feira (16/04) na Sede Administrativa e Coordenações Regionais.

Com objetivo de promover a atualização cadastral e incentivar novas filiações, o SINDSEF estará realizando sorteio virtual a nível de Estado, para quem efetivar sua participação na campanha, ao todo são 25 televisores que serão sorteados no dia 12 de junho de 2021, com transmissão pelo SINDSEFTV em suas redes sociais.

Além dos televisores, as coordenações regionais vão adquirir premiações para sortear entre seus filiados do município e circunscrições, no ato da atualização/filiação, o servidor será incluído em tabela de participantes, identificado com numeração individual, que será utilizada para identificar os sorteados.

Quem desejar participar da campanha, deve preferencialmente entrar em contato com a Sede Administrativa/Coordenações Regionais de Segunda à Sexta-Feira no horário das 8h às 14h. Para os atendimentos presenciais devem ser obedecidas as normas sanitárias e de distanciamento social em combate ao COVID-19.

Assessoria