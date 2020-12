Sindsef realiza reunião com servidores do MS, DCV e DSEI sobre absorvição de Planos Econômicos

Para informar sobre as estratégias e orientar como proceder ao receber a notificação sobre a absorção dos últimos 05 anos de ajuste salarial das rubricas dos Planos Econômicos, a Diretoria Executiva do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia realizou reunião com servidores do Ministério da Saúde, Departamento de Controle de Vetores e DSEI, na tarde de segunda-feira (21).

Obedecendo a todos os protocolos de distanciamento social, a reunião ocorreu tanto de forma presencial com representantes das categorias e os diretores Almir José Silva (Saúde) e Francisco Torres (Ex-Território) e o advogado Felippe Pestana (Escritório Fonseca & Assis), quanto por videoconferência, com participação do presidente Mário Jorge Sousa de Oliveira, da diretora Joana Darc dos Santos Lima (Assuntos Jurídicos), Abson Praxedes (Secretaria Geral), Flávia Hiromi Takahashi (Assuntos Educacionais) e Eva Bezerra (Formação Sindical).

Na ocasião foi apresentado como estratégia,, o modelo para elaboração da defesa administrativa e um tutorial com passo a passo de como proceder após o recebimento da notificação para não perder o prazo de ingressar com recurso de defesa.

PASSO A PASSO

Ao receber a notificação sobre o Processo Administrativo Disciplinar referente a absorção dos últimos 05 anos de ajuste salarial dos planos econômicos, o servidor deverá:

1 – Imediatamente requerer ao Setor de Recursos Humanos, a cópia integral do Processo Administrativo.

Observação: Importante constar nas cópias, a data de recebimento e assinatura do servidor ou no caso de recebimento via e-mail, anexar a cópia do e-mail e se pelo Correios, anexar a cópia do Aviso de Recebimento (AR), pois o prazo de 10 dias para ingressar com recurso passa a contar a partir dessa data de recebimento do processo.

2 – Em seguida, o servidor deve juntar a notificação com seus respectivos anexos e as cópias do Processo integral com o comprovante da data de recebimento e encaminhar para a assessoria jurídica do Sindsef/RO, por meio do e-mail do advogado Felippe Pestana: [email protected] com cópia para o e-mail da Secretaria de Assuntos Jurídicos do Sindsef/RO: [email protected]

3 – Após o recebimento da resposta da Assessoria Jurídica do Sindsef/RO, o servidor deve protocolar imediatamente no Setor de Recursos Humanos do órgão, a defesa administrativa.

4 – Em caso de resposta negativa do órgão ao processo administrativo, entrar em contato com o Sindsef/RO para que a assessoria jurídica tome as medidas judiciais cabíveis quanto ao processo.

Acesso o Modelo de Requerimento no Portal do SINDSEF/RO