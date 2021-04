Sindsef realizará reuniões virtuais para tratar sobre questões dos servidores do Ex-Território

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF/RO, por meio da Secretaria de Ex-Território, realizará reuniões virtuais com os servidores pioneiros e transpostos, para tratar sobre pautas pertinentes a categoria e atualizações das demandas trabalhadas pelo Sindsef. As reuniões serão realizadas no horário das 08h15min com a coordenação da Diretoria Executiva e Advogados convidados do Escritório Fonseca e Assis.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição para receber o link no dia da reunião marcada com o Polo Regional conforme tabela a seguir:

28/04 – Polo 01: (Porto Velho, Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Ariquemes);

05/05 – Polo 02: (Vilhena, Colorado do Oeste, Cabixi, Cerejeiras e Pimenta Bueno);

12/05 – Polo 03: (Cacoal, Rolim de Moura, Alta Floresta, Alvorada do Oeste, Costa Marques e Nova Brasilândia);

19/05 – Polo 04: (Ji-Paraná, Presidente Médici, Jaru, Ouro Preto do Oeste e Machadinho do Oeste).

Pauta a ser tratada:

Enquadramento dos servidores EC-60;

Enquadramento da Transposição para os servidores c rsados;

Servidores amparados pelo Art. 29 da Lei 13.381/18;

Realização da média da gratificação de desempenho;

Servidores do PGPE (Pioneiros) – Técnicos Administrativos;

Revisão de enquadramento – NA/NI;

Reabertura do prazo para opção EBTT, Emenda Parlamentar Provisória 10/03/20;

Aposentadoria Especial (Servidores do Ex-Território);

Aposentadoria Voluntária (Incorporação das Gratificações – Transposição);

Exercícios anteriores (Abono permanência / Diferença da Transposição);

Planos econômicos (Plano Bresser);

PEC 07 (Transposição Servidores até 1991);

Aposentados e Pensionistas (Transposição) Lei 13.681/18 – Emenda Constitucional 98.

Link para Inscrição – https://forms.gle/8ScNWe8R3KEbTYGz7

Assessoria