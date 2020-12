SINDSEF-RO ALERTA: Atenção servidores quanto às propostas fáceis de ações judiciais por advogados extra sindicato

Apesar da orientação dos sindicatos locais para não entrarem com as ações, muitos não ouviram e hoje estão sendo penalizados com prejuízos e perdas

Em reunião por videoconferência do Conselho Deliberativo de Entidades da CONDSEF nesta quarta-feira (2/12), o Secretário-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia -Sindsef/RO, Abson Praxedes, foi noticiado por representantes de sindicados de outros estados, que alguns filiados, ajuizaram com advogados particulares ações para devolução do PSS (previdência) da GACEN e da GDPST (servidores do Ministério da Saúde). Apesar da orientação dos sindicatos locais para não entrarem com as ações, muitos não ouviram e hoje estão sendo penalizados com prejuízos e perdas das rubricas na aposentadoria.

De acordo com o informado, o resultado foi que tais servidores ganharam a ação com devolução dos valores retidos mês a mês do PSS, porém, não terão direito à manutenção das rubricas quando se aposentarem. Somando os valores, certamente fará muita falta na terceira idade.

Abson Praxedes faz outra observação: os valores das ações não cobrem o valor de 4 meses das rubricas, sendo assim, é uma situação que penalizará em muito a vida de aposentado dos servidores.

“Fiquem atentos, essa situação pode ocorrer com servidores em geral que lamentavelmente não ouviram os sindicatos”, alertou o secretário-geral do Sindsef/RO.

