SINDSEF-RO cobra resposta do Isonomia do Imposto de Renda e Decreto do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico EBTT

SINDSEF-RO cobra resposta do Isonomia do Imposto de Renda e Decreto do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico EBTT “Acreditamos muito nessa união de forças com apoio dos senadores de Rondônia e amapá para publicação do decreto”, destacou Mário Jorge.

“Acreditamos muito nessa união de forças com apoio dos senadores de Rondônia e amapá para publicação do decreto”, destacou Mário Jorge.

IMPOSTO DE RENDA – O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO Mário Jorge Souza de Oliveira, junto com a Força Tarefa, tem cobrado insistentemente do gabinete do senador Marcos Rogério, resposta da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), sobre o parecer para restituição do imposto de renda dos professores, ou seja, do processo da isonomia.

“Todo esforço está sendo feito para obtenção desse direito. Caso, seja necessário, estaremos deslocando a Força Tarefa para Brasília, na próxima semana”, anuncia o presidente Mário Jorge.

NOVO DECRETO EBTT – O presidente do Sindsef/RO, Mário Jorge, assegura aos filiados que todos contatos estão sendo mantidos em Brasília, por meio da Força Tarefa dos estados de Rondônia, Roraima e Amapá. Notícias dão conta de que a minuta do decreto de abertura do prazo para opção a carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT já se encontra ainda na Casa Civil.

Foi solicitado audiência no Ministério da Economia, para tratar das nossas demandas, e em especial, sobre o do EBTT. O estado Amapá por meio do dirigente sindical Marco Antônio de Lima Nunes confirmou que está agendando tratativas para reunião com os representantes dos três estados.

“Acreditamos muito nessa união de forças com apoio dos senadores de Rondônia e amapá para publicação do decreto”, destacou Mário Jorge.

Assessoria