SINDSEF-RO – Confira os ganhadores de Porto Velho do sorteio da Campanha de Recadastramento e Novas Filiações
|RITA BRITO OLIVEIRA 1
|PORTO VELHO
|EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
|MARIA AUXILIADORA BRITO DA SILVA 2
|PORTO VELHO
|EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
|MARIA ELIZIANA SANTOS PESSOA 3
|PORTO VELHO
|MIN. DA ECONOMIA
|TEREZINHA FLAVIANA VIEIRA 4
|PORTO VELHO
|EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
|MARIA NAZARE MONTEIRO 5
|PORTO VELHO
|EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
|SARA DOS SANTOS PEREIRA ALVES 6
|PORTO VELHO
|EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
|JURANDIR LAGO DA SILVA 7
|PORTO VELHO
|MIN.DA SAÚDE
|Maria Do Socorro Oliveia Marques 8
|PORTO VELHO
|EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
|Jose Rodrigues dos Passos 9
|PORTO VELHO
|MIN.DA SAÚDE
|JOÃO BATISTA SOUZA DO NASCIMENTO 10
|PORTO VELHO
|MIN.DA SAÚDE
|MARIA DO CARMO PINTO 11
|PORTO VELHO
|EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
|LAURENTINO BALBINO DE FREITAS 12
|PORTO VELHO
|MIN.DA SAÚDE
|TEREZINHA ISIDIO BRAGA DE SOUZA 13
|PORTO VELHO
|MIN.DA SAÚDE
|Regina Maria de Freitas 14
|PORTO VELHO
|EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
|MARIA ELIETE GOMES DA SILVA 15
|PORTO VELHO
|EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
|MARIA DE FÁTIMA GAMA 16
|PORTO VELHO
|EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
|JOSÉ DE MATOS 17
|PORTO VELHO
|INCRA
|IVAN DA SILVA 18
|PORTO VELHO
|FUNASA
|VIVALDO GARCIA 19
|PORTO VELHO
|EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
|VANDA ARAGÃO SAOUZA GOMES 20
|PORTO VELHO
|EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
|ANTONIO DE FREITAS 21
|PORTO VELHO
|FUNASA
|MARIA DAS DORES FERREIRA 22
|PORTO VELHO
|EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
|ANTONIO MIRANDA MEDINA 23
|PORTO VELHO
|MIN.DA SAÚDE
|MARIA ISABEL LOPES DE CARVALHO 24
|PORTO VELHO
|EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
|ANTONIO LUIZ DA CONCEIÇÃO FILHO 25
|PORTO VELHO
|EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
|WALTENCIR POLICARPO CÔRREIA 26
|PORTO VELHO
|MIN.DA SAÚDE
|CANDIDA CUNHA 27
|PORTO VELHO
|MAPA
|Rosangela de Miranda Vlaxo 28
|PORTO VELHO
|EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
|FRANCISCA DIOGNES GOMES 29
|PORTO VELHO
|MIN. DO EXÉRCITO
|FRANCISCA DE AGUIAR PEREIRA 30
|PORTO VELHO
|MIN.DA SAÚDE
|Maria Valquiria Ribeiro 31
|PORTO VELHO
|EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
|MIRIAM DA ROCHA PATROCÍNIO 32
|PORTO VELHO
|EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
|CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO 33
|PORTO VELHO
|EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
|Sérgio Coelho de Carvalho 34
|PORTO VELHO
|MIN. DO EXÉRCITO
|ELIZABETE CRISTINA PEREIRA DO CARMO 35
|PORTO VELHO
|EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
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