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SINDSEF-RO – Confira os ganhadores de Porto Velho do sorteio da Campanha de Recadastramento e Novas Filiações

Por Na Hora Online
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GANHADORES DOS PRÊMIOS EM PORTO VELHO E REGIÃO

 

RITA BRITO OLIVEIRA 1 PORTO VELHO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
MARIA AUXILIADORA BRITO DA SILVA 2 PORTO VELHO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
MARIA ELIZIANA SANTOS PESSOA 3 PORTO VELHO MIN. DA ECONOMIA
TEREZINHA FLAVIANA VIEIRA 4 PORTO VELHO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
MARIA NAZARE MONTEIRO 5 PORTO VELHO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
SARA DOS SANTOS PEREIRA ALVES 6 PORTO VELHO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
JURANDIR LAGO DA SILVA 7 PORTO VELHO MIN.DA SAÚDE
Maria Do Socorro Oliveia Marques 8 PORTO VELHO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
Jose Rodrigues dos Passos 9 PORTO VELHO MIN.DA SAÚDE
JOÃO BATISTA SOUZA DO NASCIMENTO 10 PORTO VELHO MIN.DA SAÚDE
MARIA DO CARMO PINTO 11 PORTO VELHO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
LAURENTINO BALBINO DE FREITAS 12 PORTO VELHO MIN.DA SAÚDE
TEREZINHA ISIDIO BRAGA DE SOUZA 13 PORTO VELHO MIN.DA SAÚDE
Regina Maria de Freitas 14 PORTO VELHO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
MARIA ELIETE GOMES DA SILVA 15 PORTO VELHO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
MARIA DE FÁTIMA GAMA 16 PORTO VELHO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
JOSÉ DE MATOS 17 PORTO VELHO INCRA
IVAN DA SILVA 18 PORTO VELHO FUNASA
VIVALDO GARCIA 19 PORTO VELHO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
VANDA ARAGÃO SAOUZA GOMES 20 PORTO VELHO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
ANTONIO DE FREITAS 21 PORTO VELHO FUNASA
MARIA DAS DORES FERREIRA 22 PORTO VELHO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
ANTONIO MIRANDA MEDINA 23 PORTO VELHO MIN.DA SAÚDE
MARIA ISABEL LOPES DE CARVALHO 24 PORTO VELHO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
ANTONIO LUIZ DA CONCEIÇÃO FILHO 25 PORTO VELHO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
WALTENCIR POLICARPO CÔRREIA 26 PORTO VELHO MIN.DA SAÚDE
CANDIDA CUNHA 27 PORTO VELHO MAPA
Rosangela de Miranda Vlaxo 28 PORTO VELHO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
FRANCISCA DIOGNES GOMES 29 PORTO VELHO MIN. DO EXÉRCITO
FRANCISCA DE AGUIAR PEREIRA 30 PORTO VELHO MIN.DA SAÚDE
Maria Valquiria Ribeiro 31 PORTO VELHO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
MIRIAM DA ROCHA PATROCÍNIO 32 PORTO VELHO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO 33 PORTO VELHO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
Sérgio Coelho de Carvalho 34 PORTO VELHO MIN. DO EXÉRCITO
ELIZABETE CRISTINA PEREIRA DO CARMO 35 PORTO VELHO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA
Veja também:

“Nenhuma das vacinas aprovadas contra Covid é experimental”, diz OMS

Campanha de vacinação contra a gripe segue até 9 de julho; menos de 20% do público-alvo foi imunizado em Rondônia

 

Sindsef

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