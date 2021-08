SINDSEF-RO convida professores aposentados pela Emenda Constitucional n°20/1998 para live nesta sexta-feira (13)

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO convida os professores aposentados com fundamento na Emenda Constitucional n°20/1998 para reunião virtual nesta sexta-feira, dia 13 de agosto, às 10 horas, com o objetivo de responder dúvidas e informar sobre a atuação do sindicato para tentar reverter o indeferimento dos processos de opção a carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT, em especifico para essa categoria.

A reunião virtual será realizada pela plataforma Google Meet, com transmissões ao vivo pelo Facebook e Rádio Web Sindsef.

CONVITE PARA LIVE

PÚBLICO: Professores Aposentados – Emenda Constitucional nº20/1998

Pauta: Indeferimento na opção para a carreira do EBTT e as tratativas do Sindsef para reverter.

Sexta-Feira

13/08/2021

10 horas

Transmissão

meet.google.com/icr-ftwj-pyp

www.facebook.com/sindsefro

https://sindsef-ro.websitenoar.net

Via SINDSEF-RO