SINDSEF-RO convida seus filiados para participarem de Reunião Ampliada convocada pela Condsef As inscrições para a Reunião Ampliada deverão ser realizadas por meio do link: https://forms.gle/CRQCxwaSehs4iLi2A

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO convida todos seus filiados e categorias de base para participarem de Reunião Ampliada das Três Esferas convocada pela Condsef, Confetam, Fenasepe, CNTE e CNTSS (entidades nacionais representantes dos servidores públicos), a ser realizada HOJE – SEGUNDA-FEIRA, dia 30 de agosto de 2021, de 14 h às 17 h (horário de Rondônia), por meio do aplicativo ZOOM.

O link de acesso e a Programação serão encaminhados posteriormente para os contatos informados nas inscrições.

É PRECISO MOBILIZAR!

A mobilização de 18 de agosto colocou a luta contra a reforma administrativa na ordem do dia. As entidades, dirigentes e militância das três esferas desempenharam importante papel para a ramificação da campanha em todo o Brasil. Com esse impulso vamos continuar em novo patamar, com maior engajamento e maior organização.

Os prazos são curtos. O relator da reforma, Arthur Maia (DEM-BA) pretende apresentar seu relatório no máximo até o dia 27 de agosto prevendo sua votação na Comissão Especial até 3 de setembro. E o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também tem pressa para votar a PEC em plenário.

Assessoria