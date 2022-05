SINDSEF-RO convoca aposentados transpostos para requerer revisão de valores de gratificações; Várias decisões favoráveis Para ingressar com ação, o servidor precisa comparecer a uma das Coordenações Regionais ou a Sede Administrativa do sindicato

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO tem obtido sentenças favoráveis nas ações judiciais que buscam a reparação das perdas dos servidores transpostos que após aposentadoria tiveram retirada a Gratificação Específica de Atividades Auxiliares do PCC-Ext (GEAAPCC-EXT). Com objetivo de estender e garantir o direito a mais servidores, o Sindsef/RO está divulgando uma lista com nomes dos servidores que podem estar ingressando com a referida ação, que tem como público alvo, os servidores que exerciam cargos de técnicos administrativos de nível auxiliar, intermediário e superior.

Para ingressar com ação, o servidor precisa comparecer a uma das Coordenações Regionais ou a Sede Administrativa do sindicato para assinar procuração e contrato e apresentar os seguintes documentos:

Documentos Pessoais (RG e CPF);

Comprovante de Endereço;

Último contracheque como servidor ativo;

Primeiro contracheque como aposentado;

Diário oficial (DOU) da concessão da aposentadoria.

LISTA DOS NOMES DOS SERVIDORES APTOS A AÇÃO:

1 ADAO BEZERRA DE SOUZA 2 ADELINA BORTOLUZZI 3 ALTEMIR RIBEIRO DE ARRUDA 4 ALZERINA BENTO DA SILVA 5 AMELIA GOMES DA SILVA 6 ANA MARIA GALVAO 7 ANA MARIA PADILHA DA SILVA 8 ANTONIA MARQUES DE OLIVEIRA 9 ANTONIO NESTAL 10 APRIGIO DA SILVA 11 ASTERIO MARTINS DE CARVALHO 12 BENEDITA SANTIAGO DA SILVA 13 BERNARDETE MENDES MONTEIRO 14 CANDIDA MARIA SANTANA 15 CELY ALVES ASSENCIO 16 CILENE ABREU DE MATOS 17 CINIRA DOS SANTOS SILVA 18 CIRA FERREIRA DA CUNHA 19 CLARICE DA SILVA AGUIAR 20 CLEUDES ARMILIATO GOMES 21 CONCEICAO APARECIDA PEREIRA DE SOUSA RIBEIRO 22 DAGMAR DE CARVALHO CALAM 23 DALVA APARECIDA CASTRO 24 DENISE REBOUCAS BOMFIM 25 DEONIRIO ACTARI 26 DEUSDETE MOURAO DE LIMA 27 DILMA CONCEICAO DAS VIRGENS 28 EDEVAL CORREA DOS PRAZERES 29 ELIETE FATIMA SARAIVA HIROOKA 30 ELISA HOLANDA ALVES GOMES 31 ELZIRA HEINE 32 ENA PINHEIRO DE OLIVEIRA 33 ERNESTA DO NASCIMENTO HARDT 34 EUNICE CANO DA SILVA 35 EUNICE DA SILVA FREIRE 36 FLORINDA DE PAULA 37 FRANCIMAR CARNEIRO TEIXEIRA 38 FRANCISCA CANDIDA SILVA E SILVA 39 FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA DOS SANTOS 40 FRANCISCA DAS CHAGAS BRITO 41 FRANCISCA FELIX DE MENDONCA 42 FRANCISCA NAZARE DA SILVA 43 GENI DIAS DE AZEVEDO 44 GENILDA SOARES DA SILVA 45 GEORGINA DA SILVA LUCAS 46 HELENA SERRA DA SILVA 47 IOLANDA DE JESUS FERNANDES DE AZEVEDO 48 IRACEMA DALBOSCO 49 IRACEMA DE SOUZA COELHO 50 IRENE CAVALCANTE GOMES 51 IVANIRA MENEZES DE MIRANDA SANTOS 52 IVETE RAQUEL ALBERTI GRASSI 53 IVETE TEREZINHA DE SOUZA CAMPOS 54 IZENILDA GOMES DE LIMA E SILVA 55 IZOLDA MARIA VON RONDOW 56 JANDIRA PEREIRA VIVAN 57 JAQUELINE ELER DE AGUIAR 58 JARBAS DOS SANTOS 59 JOAO DA SILVA GAMBARTI 60 JOSE ARAUJO DA LUZ 61 JOSE VICENTE DE SOUZA NETO 62 JOSE XAVIER DE SOUZA 63 JURANDIR RODRIGUES DA SILVA 64 LELIA BATISTA MACHADO 65 LEONICE BENEDITA DA SILVA 66 LEONORA ALVES PONTES 67 LESLIE DAS NEVES BARRETO 68 LIDIA FERREIRA PONATH 69 LUCIA MARIA BARRETO 70 LUCIMAR MOREIRA DE SOUZA 71 LUIZA FERREIRA DE MORAES 72 LURDECI DE AZEVEDO BECKMANN 73 LUZIA MARIA DA SILVA BROGIO 74 MARGARENE DE SOUZA RABELO 75 MARIA AMELIA FERREIRA MARTINS DOS SANTOS 76 MARIA ANTONIA FURLAN 77 MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA ANDRADE 78 MARIA CASTORINA SKALSKI 79 MARIA CELESTE DOS SANTOS 80 MARIA CLEIDE MAIA DA SILVA 81 MARIA CLEONIDEA DO NASCIMENTO 82 MARIA COELHO DA SILVA 83 MARIA DA COSTA E SILVA 84 MARIA DA GLORIA ALBUQUERQUE 85 MARIA DA SILVA LOPES 86 MARIA DAS DORES PIMENTA DE OLIVEIRA 87 MARIA DAS DORES REZENDE 88 MARIA DAS DORES RIBEIRO 89 MARIA DAS GRACAS COSTA GUEDES 90 MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES 91 MARIA DE JESUS LIMA DOS SANTOS 92 MARIA DE LOURDES (1999435) 93 MARIA DE LOURDES GALVAO DE SOUZA RIBEIRO 94 MARIA DE NAZARE DA SILVA 95 MARIA DE NAZARE DANTAS FREITAS 96 MARIA DE NAZARE LOPES GUEDES 97 MARIA DE NAZARE NOGUEIRA BELARMINO 98 MARIA DO SOCORRO PAULINO CARNEIRO 99 MARIA ESTER CHAGAS FILHA 100 MARIA ETERNA DAS GRACAS 101 MARIA EVANILDA CARDOSO DA SILVA 102 MARIA FURTADO DA SILVA 103 MARIA HELENA COUTO GOMES LIMA 104 MARIA ILARINDA DA SILVA 105 MARIA IVANILDE MACEDO CARNEIRO 106 MARIA JOSE DE BARROS OLIVEIRA 107 MARIA JOSE VILAS BOAS 108 MARIA MAURA DA SILVA 109 MARIA NUNES DA SILVA E SILVA 110 MARIA PENHA DE OLIVEIRA 111 MARIA SUELY DE ARAUJO SILVA 112 MARIA TERCILIA DE PAULA 113 MARIA VIANA DA COSTA 114 MARINA FERNANDES PASSARELLO 115 MARINETE DE ARAUJO CASTRO DE MESQUITA 116 MARLENE FREITAS DA SILVA 117 MARLENE MIRANDA RODRIGUES 118 MARLUCIA SANTA BRIGIDA DE SOUZA 119 MINELVINA BORGES DE OLIVEIRA 120 NECIONE SILVA DE SOUZA 121 NEUSA MARIA CENI MUCKE 122 NILCINEIA FREITAS BARRETO 123 NILZA ANA VAZ

