SINDSEF-RO convoca aposentados transpostos para requerer revisão de valores de gratificações; Várias decisões favoráveis
Para ingressar com ação, o servidor precisa comparecer a uma das Coordenações Regionais ou a Sede Administrativa do sindicato
Para ingressar com ação, o servidor precisa comparecer a uma das Coordenações Regionais ou a Sede Administrativa do sindicato
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO tem obtido sentenças favoráveis nas ações judiciais que buscam a reparação das perdas dos servidores transpostos que após aposentadoria tiveram retirada a Gratificação Específica de Atividades Auxiliares do PCC-Ext (GEAAPCC-EXT). Com objetivo de estender e garantir o direito a mais servidores, o Sindsef/RO está divulgando uma lista com nomes dos servidores que podem estar ingressando com a referida ação, que tem como público alvo, os servidores que exerciam cargos de técnicos administrativos de nível auxiliar, intermediário e superior.
Para ingressar com ação, o servidor precisa comparecer a uma das Coordenações Regionais ou a Sede Administrativa do sindicato para assinar procuração e contrato e apresentar os seguintes documentos:
Documentos Pessoais (RG e CPF);
Comprovante de Endereço;
Último contracheque como servidor ativo;
Primeiro contracheque como aposentado;
Diário oficial (DOU) da concessão da aposentadoria.
LISTA DOS NOMES DOS SERVIDORES APTOS A AÇÃO
|1
|ADAO BEZERRA DE SOUZA
|2
|ADELINA BORTOLUZZI
|3
|ALTEMIR RIBEIRO DE ARRUDA
|4
|ALZERINA BENTO DA SILVA
|5
|AMELIA GOMES DA SILVA
|6
|ANA MARIA GALVAO
|7
|ANA MARIA PADILHA DA SILVA
|8
|ANTONIA MARQUES DE OLIVEIRA
|9
|ANTONIO NESTAL
|10
|APRIGIO DA SILVA
|11
|ASTERIO MARTINS DE CARVALHO
|12
|BENEDITA SANTIAGO DA SILVA
|13
|BERNARDETE MENDES MONTEIRO
|14
|CANDIDA MARIA SANTANA
|15
|CELY ALVES ASSENCIO
|16
|CILENE ABREU DE MATOS
|17
|CINIRA DOS SANTOS SILVA
|18
|CIRA FERREIRA DA CUNHA
|19
|CLARICE DA SILVA AGUIAR
|20
|CLEUDES ARMILIATO GOMES
|21
|CONCEICAO APARECIDA PEREIRA DE SOUSA RIBEIRO
|22
|DAGMAR DE CARVALHO CALAM
|23
|DALVA APARECIDA CASTRO
|24
|DENISE REBOUCAS BOMFIM
|25
|DEONIRIO ACTARI
|26
|DEUSDETE MOURAO DE LIMA
|27
|DILMA CONCEICAO DAS VIRGENS
|28
|EDEVAL CORREA DOS PRAZERES
|29
|ELIETE FATIMA SARAIVA HIROOKA
|30
|ELISA HOLANDA ALVES GOMES
|31
|ELZIRA HEINE
|32
|ENA PINHEIRO DE OLIVEIRA
|33
|ERNESTA DO NASCIMENTO HARDT
|34
|EUNICE CANO DA SILVA
|35
|EUNICE DA SILVA FREIRE
|36
|FLORINDA DE PAULA
|37
|FRANCIMAR CARNEIRO TEIXEIRA
|38
|FRANCISCA CANDIDA SILVA E SILVA
|39
|FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA DOS SANTOS
|40
|FRANCISCA DAS CHAGAS BRITO
|41
|FRANCISCA FELIX DE MENDONCA
|42
|FRANCISCA NAZARE DA SILVA
|43
|GENI DIAS DE AZEVEDO
|44
|GENILDA SOARES DA SILVA
|45
|GEORGINA DA SILVA LUCAS
|46
|HELENA SERRA DA SILVA
|47
|IOLANDA DE JESUS FERNANDES DE AZEVEDO
|48
|IRACEMA DALBOSCO
|49
|IRACEMA DE SOUZA COELHO
|50
|IRENE CAVALCANTE GOMES
|51
|IVANIRA MENEZES DE MIRANDA SANTOS
|52
|IVETE RAQUEL ALBERTI GRASSI
|53
|IVETE TEREZINHA DE SOUZA CAMPOS
|54
|IZENILDA GOMES DE LIMA E SILVA
|55
|IZOLDA MARIA VON RONDOW
|56
|JANDIRA PEREIRA VIVAN
|57
|JAQUELINE ELER DE AGUIAR
|58
|JARBAS DOS SANTOS
|59
|JOAO DA SILVA GAMBARTI
|60
|JOSE ARAUJO DA LUZ
|61
|JOSE VICENTE DE SOUZA NETO
|62
|JOSE XAVIER DE SOUZA
|63
|JURANDIR RODRIGUES DA SILVA
|64
|LELIA BATISTA MACHADO
|65
|LEONICE BENEDITA DA SILVA
|66
|LEONORA ALVES PONTES
|67
|LESLIE DAS NEVES BARRETO
|68
|LIDIA FERREIRA PONATH
|69
|LUCIA MARIA BARRETO
|70
|LUCIMAR MOREIRA DE SOUZA
|71
|LUIZA FERREIRA DE MORAES
|72
|LURDECI DE AZEVEDO BECKMANN
|73
|LUZIA MARIA DA SILVA BROGIO
|74
|MARGARENE DE SOUZA RABELO
|75
|MARIA AMELIA FERREIRA MARTINS DOS SANTOS
|76
|MARIA ANTONIA FURLAN
|77
|MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA ANDRADE
|78
|MARIA CASTORINA SKALSKI
|79
|MARIA CELESTE DOS SANTOS
|80
|MARIA CLEIDE MAIA DA SILVA
|81
|MARIA CLEONIDEA DO NASCIMENTO
|82
|MARIA COELHO DA SILVA
|83
|MARIA DA COSTA E SILVA
|84
|MARIA DA GLORIA ALBUQUERQUE
|85
|MARIA DA SILVA LOPES
|86
|MARIA DAS DORES PIMENTA DE OLIVEIRA
|87
|MARIA DAS DORES REZENDE
|88
|MARIA DAS DORES RIBEIRO
|89
|MARIA DAS GRACAS COSTA GUEDES
|90
|MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES
|91
|MARIA DE JESUS LIMA DOS SANTOS
|92
|MARIA DE LOURDES (1999435)
|93
|MARIA DE LOURDES GALVAO DE SOUZA RIBEIRO
|94
|MARIA DE NAZARE DA SILVA
|95
|MARIA DE NAZARE DANTAS FREITAS
|96
|MARIA DE NAZARE LOPES GUEDES
|97
|MARIA DE NAZARE NOGUEIRA BELARMINO
|98
|MARIA DO SOCORRO PAULINO CARNEIRO
|99
|MARIA ESTER CHAGAS FILHA
|100
|MARIA ETERNA DAS GRACAS
|101
|MARIA EVANILDA CARDOSO DA SILVA
|102
|MARIA FURTADO DA SILVA
|103
|MARIA HELENA COUTO GOMES LIMA
|104
|MARIA ILARINDA DA SILVA
|105
|MARIA IVANILDE MACEDO CARNEIRO
|106
|MARIA JOSE DE BARROS OLIVEIRA
|107
|MARIA JOSE VILAS BOAS
|108
|MARIA MAURA DA SILVA
|109
|MARIA NUNES DA SILVA E SILVA
|110
|MARIA PENHA DE OLIVEIRA
|111
|MARIA SUELY DE ARAUJO SILVA
|112
|MARIA TERCILIA DE PAULA
|113
|MARIA VIANA DA COSTA
|114
|MARINA FERNANDES PASSARELLO
|115
|MARINETE DE ARAUJO CASTRO DE MESQUITA
|116
|MARLENE FREITAS DA SILVA
|117
|MARLENE MIRANDA RODRIGUES
|118
|MARLUCIA SANTA BRIGIDA DE SOUZA
|119
|MINELVINA BORGES DE OLIVEIRA
|120
|NECIONE SILVA DE SOUZA
|121
|NEUSA MARIA CENI MUCKE
|122
|NILCINEIA FREITAS BARRETO
|123
|NILZA ANA VAZ
|124
|NIVALDO LUIZ DA SILVA
|125
|ORLANDINA TEMES DE ALMEIDA COSTA
|126
|RAIMUNDA DE LIRA NOGUEIRA
|127
|RAIMUNDA MENDONCA QUEIROZ DOS SANTOS
|128
|RAIMUNDA OLIVEIRA DE ABREU
|129
|RAIMUNDO ALVES DE SOUSA
|130
|REGINA DA GLORIA ALVES LUZ
|131
|ROSALINA AYRES BARBOSA
|132
|ROSE NATALIA IOPP HAMMARSTRON COSTA
|133
|ROSILDA BRAZ DA SILVA
|134
|ROSILENE MACHADO BARBOSA
|135
|ROZILDA ASSUNCAO EVANGELISTA
|136
|SEVERINO STORQUI ZUCCO
|137
|SHEILA LUCIA RAMOS DO NASCIMENTO
|138
|SILVINO GORZA
|139
|SUZANA ELIAS DOS SANTOS
|140
|TEIDE SANTANA PORTUGAL
|141
|TEREZINHA CANDIDO DA SILVA
|142
|VANDERLINDA BEZERRA DA SILVA
|143
|VILMA AGUIAR DA COSTA
|144
|ZULMIRA ALVES DOS SANTOS
assessoria