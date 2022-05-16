SINDSEF-RO convoca aposentados transpostos para requerer revisão de valores de gratificações; Várias decisões favoráveis

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Para ingressar com ação, o servidor precisa comparecer a uma das Coordenações Regionais ou a Sede Administrativa do sindicato

Por Na Hora Online 0

Para ingressar com ação, o servidor precisa comparecer a uma das Coordenações Regionais ou a Sede Administrativa do sindicato

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO tem obtido sentenças favoráveis nas ações judiciais que buscam a reparação das perdas dos servidores transpostos que após aposentadoria tiveram  retirada a Gratificação Específica de Atividades Auxiliares do PCC-Ext (GEAAPCC-EXT). Com objetivo de estender e garantir o direito a mais servidores,  o Sindsef/RO está divulgando uma lista com nomes dos servidores que podem estar ingressando com a referida ação, que tem como público alvo, os servidores que exerciam cargos de técnicos administrativos de nível auxiliar, intermediário e superior.

Para ingressar com ação, o servidor precisa comparecer a uma das Coordenações Regionais ou a Sede Administrativa do sindicato para assinar procuração e contrato e apresentar os seguintes documentos:

Documentos Pessoais (RG e CPF);

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Comprovante de Endereço;

Último contracheque como servidor ativo;

Primeiro contracheque como aposentado;

Diário oficial (DOU) da concessão da aposentadoria.

LISTA DOS NOMES DOS SERVIDORES APTOS A AÇÃO

1 ADAO BEZERRA DE SOUZA
2 ADELINA BORTOLUZZI
3 ALTEMIR RIBEIRO DE ARRUDA
4 ALZERINA BENTO DA SILVA
5 AMELIA GOMES DA SILVA
6 ANA MARIA GALVAO
7 ANA MARIA PADILHA DA SILVA
8 ANTONIA MARQUES DE OLIVEIRA
9 ANTONIO NESTAL
10 APRIGIO DA SILVA
11 ASTERIO MARTINS DE CARVALHO
12 BENEDITA SANTIAGO DA SILVA
13 BERNARDETE MENDES MONTEIRO
14 CANDIDA MARIA SANTANA
15 CELY ALVES ASSENCIO
16 CILENE ABREU DE MATOS
17 CINIRA DOS SANTOS SILVA
18 CIRA FERREIRA DA CUNHA
19 CLARICE DA SILVA AGUIAR
20 CLEUDES ARMILIATO GOMES
21 CONCEICAO APARECIDA PEREIRA DE SOUSA RIBEIRO
22 DAGMAR DE CARVALHO CALAM
23 DALVA APARECIDA CASTRO
24 DENISE REBOUCAS BOMFIM
25 DEONIRIO ACTARI
26 DEUSDETE MOURAO DE LIMA
27 DILMA CONCEICAO DAS VIRGENS
28 EDEVAL CORREA DOS PRAZERES
29 ELIETE FATIMA SARAIVA HIROOKA
30 ELISA HOLANDA ALVES GOMES
31 ELZIRA HEINE
32 ENA PINHEIRO DE OLIVEIRA
33 ERNESTA DO NASCIMENTO HARDT
34 EUNICE CANO DA SILVA
35 EUNICE DA SILVA FREIRE
36 FLORINDA DE PAULA
37 FRANCIMAR CARNEIRO TEIXEIRA
38 FRANCISCA CANDIDA SILVA E SILVA
39 FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA DOS SANTOS
40 FRANCISCA DAS CHAGAS BRITO
41 FRANCISCA FELIX DE MENDONCA
42 FRANCISCA NAZARE DA SILVA
43 GENI DIAS DE AZEVEDO
44 GENILDA SOARES DA SILVA
45 GEORGINA DA SILVA LUCAS
46 HELENA SERRA DA SILVA
47 IOLANDA DE JESUS FERNANDES DE AZEVEDO
48 IRACEMA DALBOSCO
49 IRACEMA DE SOUZA COELHO
50 IRENE CAVALCANTE GOMES
51 IVANIRA MENEZES DE MIRANDA SANTOS
52 IVETE RAQUEL ALBERTI GRASSI
53 IVETE TEREZINHA DE SOUZA CAMPOS
54 IZENILDA GOMES DE LIMA E SILVA
55 IZOLDA MARIA VON RONDOW
56 JANDIRA PEREIRA VIVAN
57 JAQUELINE ELER DE AGUIAR
58 JARBAS DOS SANTOS
59 JOAO DA SILVA GAMBARTI
60 JOSE ARAUJO DA LUZ
61 JOSE VICENTE DE SOUZA NETO
62 JOSE XAVIER DE SOUZA
63 JURANDIR RODRIGUES DA SILVA
64 LELIA BATISTA MACHADO
65 LEONICE BENEDITA DA SILVA
66 LEONORA ALVES PONTES
67 LESLIE DAS NEVES BARRETO
68 LIDIA FERREIRA PONATH
69 LUCIA MARIA BARRETO
70 LUCIMAR MOREIRA DE SOUZA
71 LUIZA FERREIRA DE MORAES
72 LURDECI DE AZEVEDO BECKMANN
73 LUZIA MARIA DA SILVA BROGIO
74 MARGARENE DE SOUZA RABELO
75 MARIA AMELIA FERREIRA MARTINS DOS SANTOS
76 MARIA ANTONIA FURLAN
77 MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA ANDRADE
78 MARIA CASTORINA SKALSKI
79 MARIA CELESTE DOS SANTOS
80 MARIA CLEIDE MAIA DA SILVA
81 MARIA CLEONIDEA DO NASCIMENTO
82 MARIA COELHO DA SILVA
83 MARIA DA COSTA E SILVA
84 MARIA DA GLORIA ALBUQUERQUE
85 MARIA DA SILVA LOPES
86 MARIA DAS DORES PIMENTA DE OLIVEIRA
87 MARIA DAS DORES REZENDE
88 MARIA DAS DORES RIBEIRO
89 MARIA DAS GRACAS COSTA GUEDES
90 MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES
91 MARIA DE JESUS LIMA DOS SANTOS
92 MARIA DE LOURDES (1999435)
93 MARIA DE LOURDES GALVAO DE SOUZA RIBEIRO
94 MARIA DE NAZARE DA SILVA
95 MARIA DE NAZARE DANTAS FREITAS
96 MARIA DE NAZARE LOPES GUEDES
97 MARIA DE NAZARE NOGUEIRA BELARMINO
98 MARIA DO SOCORRO PAULINO CARNEIRO
99 MARIA ESTER CHAGAS FILHA
100 MARIA ETERNA DAS GRACAS
101 MARIA EVANILDA CARDOSO DA SILVA
102 MARIA FURTADO DA SILVA
103 MARIA HELENA COUTO GOMES LIMA
104 MARIA ILARINDA DA SILVA
105 MARIA IVANILDE MACEDO CARNEIRO
106 MARIA JOSE DE BARROS OLIVEIRA
107 MARIA JOSE VILAS BOAS
108 MARIA MAURA DA SILVA
109 MARIA NUNES DA SILVA E SILVA
110 MARIA PENHA DE OLIVEIRA
111 MARIA SUELY DE ARAUJO SILVA
112 MARIA TERCILIA DE PAULA
113 MARIA VIANA DA COSTA
114 MARINA FERNANDES PASSARELLO
115 MARINETE DE ARAUJO CASTRO DE MESQUITA
116 MARLENE FREITAS DA SILVA
117 MARLENE MIRANDA RODRIGUES
118 MARLUCIA SANTA BRIGIDA DE SOUZA
119 MINELVINA BORGES DE OLIVEIRA
120 NECIONE SILVA DE SOUZA
121 NEUSA MARIA CENI MUCKE
122 NILCINEIA FREITAS BARRETO
123 NILZA ANA VAZ
124 NIVALDO LUIZ DA SILVA
125 ORLANDINA TEMES DE ALMEIDA COSTA
126 RAIMUNDA DE LIRA NOGUEIRA
127 RAIMUNDA MENDONCA QUEIROZ DOS SANTOS
128 RAIMUNDA OLIVEIRA DE ABREU
129 RAIMUNDO ALVES DE SOUSA
130 REGINA DA GLORIA ALVES LUZ
131 ROSALINA AYRES BARBOSA
132 ROSE NATALIA IOPP HAMMARSTRON COSTA
133 ROSILDA BRAZ DA SILVA
134 ROSILENE MACHADO BARBOSA
135 ROZILDA ASSUNCAO EVANGELISTA
136 SEVERINO STORQUI ZUCCO
137 SHEILA LUCIA RAMOS DO NASCIMENTO
138 SILVINO GORZA
139 SUZANA ELIAS DOS SANTOS
140 TEIDE SANTANA PORTUGAL
141 TEREZINHA CANDIDO DA SILVA
142 VANDERLINDA BEZERRA DA SILVA
143 VILMA AGUIAR DA COSTA
144 ZULMIRA ALVES DOS SANTOS

 

assessoria

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