SINDSEF-RO convoca beneficiários com pendências na ação do anuênio; Confira lista Para sanar pendências de documentação, com a máxima urgência

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO convoca servidores beneficiários da ação do Anuênio, quais os retornaram do Tribunal Regional Federal – TRF ou seus herdeiros, para sanar pendências de documentação, com a máxima urgência.

CONFIRA AS DUAS RELAÇÃO COM NOMES DOS BENEFICIÁRIOS, SENDO A PRIMEIRA LISTA REFERENTE AO PROCESSO N° 2005.41.00002614-4 E A SEGUNDA DO PROCESSO N° 2005.41.00002982-1

LISTA 1 – ANUÊNIO 2005.41.00002614-4

NOME

AIDA MARIA ARDAIA DE SOUZA

ALMERINDA MAIA MOTA

ANILA ORTIZ DA SILVA

ANTONIA SANTOS DA COSTA

ANTONINA MAURA CARVALHO

APARECIDO DOS SANTOS

AUDENI DE ANDRADE COSTA

CIRENE DA SILVA MOREIRA

DARCY PADILHA MORAIS

DIVA BOTELHO PAIXÃO

DONINA ROBERTO UCHOA MATOS

EDUARDO NONATO DE SOUZA

ELENICE ALVES GOMES

ELIANA SANTIAGO FERREIRA

ELIZA MAIA PEREIRA

ELISABETE DE ARAÚJO RODRIGUES

ELIZABETE NASCIMENTO DA COSTA

ELIZABETH FERREIRA DOS SANTOS

ELIZABETH DE VASCONCELOS TAMES

ELOIANA MACHADO SENA

ELZI DE MELO TRINDADE

EMILIO ESCOLARO

EMMA CASARA CAVALCANTE

ERICA KRAUSE

ERIVALDO NUNES DA SILVA

ERNESTINA EVANGELISTA CORREIA DE SOUZA

ERNESTO RIBEIRO

ESDRAS GONÇALVES DE OLIVEIRA QUEIROZ

EUDE PACHECO DA SILVA

EUDER KANG TOURINHO

EUDES DE SOUZA PINTO

EUNILCE BENTES SOARES

EUTELIA DA PENHA TOLENTINO

EUZEBIA ALVES DA SILVA

EVA GROCHESKI DE PAULA

EVANGELINA VIEIRA DE SOUZA

EVANILDA DO CARMO COUTEIRO

EVANILDE DE SOUZA

EVERARDO DE ARAÚJO

FATIMA TEREZINHA ROSALINO

FERNANDO ANTONIO DE ASSIS

FERNANDO BATISTA RAMOS

FERNANDO RIVERO DE CARVALHO

FILOMENA DE FREITAS

FLAUDIANO DE HOLANDA MOTA

FLORIPES PERES DO NASCIMENTO

FLORISBELA NONATO DIAS

FORTUNATO NEVES DE ARAUJO

FRANCILENE NEVES DA COSTA

FRANCISCA ALVES DA SILVA

FRANCISCA ALVES DE LIMA

FRANCISCA ALVES FERNANDES

FRANCISCA CORREIA DE ARAUJO

FRANCISCA COSTA LIMA

FRANCISCA DE LIMA ARAUJO E SOUZA

FRANCISCA DE MORAIS LOPES

FRANCISCA DE SOUZA RODRIGUES

FRANCISCA DOS REIS DE FREITAS

FRANCISCA FERREIRA DE PAULA

FRANCISCA GOMES DOS SANTOS

FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA SOUZA

FRANCISCA LUCIRENE REBOUÇAS DA SILVA

FRANCISCA MARIA DE ARAUJO

FRANCISCA MATILDE DOS SANTOS DE SOUZA

FRANCISCA NAZARE DOS SANTOS

FRANCISCA NEUSA DA SILVA

FRANCISCA ODA PINHEIROS DE LIMA

FRANCISCA PAULINA DE SOUZA

FRANCISCA PEREIRA MATOS BARBOSA

FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA

FRANCISCA TEIXEIRA DE OLIVEIRA FUSA

FRANCISCA VIEIRA LEMOS

FRANCISCA ZILDA DA SILVA GUALBANO

FRANCISCA ZILMA DA SILVA

FRANCISCO ALVES DA SILVA (2 CONTRATOS)

FRANCISCO ASSIS FILHO

FRANCISCO DE SOUZA

FRANCISCO GILDEAN DE MENEZES

FRANCISCO GUTEMBERG FERNANDES CAMPOS

FRANCISCO MARCELINO DA SILVA

FRANCISCO MATOS CORREA

FRANCISCO NONATO DA SILVA

FRANCISCO PEREIRA DA COSTA

FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO

FRANCISCO SEVERIANO DE SOUZA

FRANCISCO SOARES DE SOUZA

GENTIL CAETANO FERREIRA

GENY ANTUNES MACEDO RODRIGUES

GENY MACEDO MARQUES

HELENA FUZO

HELIA CONCEIÇÃO DA SILVA

HERMINA AMARAL CORREIA DE OLIVEIRA

HERMITA MARANA DOMINGOS

HESIO PONCE VERONESE

HILDA ANALIA DO NASCIMENTO

HILDA ARAUJO LIMA RIBEIRO

HILDA COELHO GOMES DENNY

HILDA DA SILVA ALVES

HILDA MARQUES NOGUEIRA CORDEIRO

HUDSON SOUZA LOPES DE MATOS

IDACI BIAZIBETTI

IDALINA PEREIRA DOS SANTOS

IVONE RIGOLON

JAIME BEZERRA DA SILVA

JAIME MARQUES DA SILVA

JOSE LICORDE GOUVEIA DE OLIVEIRA

JOSE MARTINS DA SILVA

LECI DE PAULA BORGES

LOURENÇO RODRIGUES

MANOEL PIMENTEL DE SOUZA

MARGARIDA VILLAR MELGAR

MARIA JOSE ANDRE

MARLUCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA

MOACIR SURIANO

NADALIA LIBMAN SANTANA

ODETE FERMINO MARTINS

ORLANDO KNIGHTZ

OVIDIO CORREA DA SILVA

RAIMUNDO BEZERRA DE OLIVEIRA

RAIMUNDO CAETANO SOARES

RAIMUNDO RAMOS DE SOUZA

REINALDO FERREIRA VIANA

ROSANGELA ROCHA MEIRA QUEIROZ

VILSON FRANCISCO

WALDEMIR PEDRO DA SILVA

WILSON ALVES DE CARVALHO

ZENILDA CASTRO DE LIMA

HABILITAÇÕES

NOME

FIRMINO FERRAZ FILHO

Marcia Regina Sousa Ferraz

Antonia Barbosa Ferraz Conceição

Marina Barbosa Ferraz

Maria do O Barbosa Ferraz

Paulo Sergio Barbosa Ferraz

Luiz Souza Ferraz

Esmeralda Sousa Ferraz

Elizabeth de Souza Ferraz

Raimundo Luiz Souza Ferraz

Carlos Souza Ferraz

FRANCISCO SCALZER

Lurdelina Moreira Scalzer – viúva

(Filhos não habilitados)

FRANCISCO OLEGARIO DA SILVA

Georgina Alves de Sales Silva

HERCILIO FERREIRA DE CASTRO

Davina Ximenes Alves do Monte (viuva)

Aldenir Moreira de Castro

Hermenegildo Moreira de Castro

Maria do Socorro Moreira de Castro

Hercilio Ferreira de Castro Filho

Rosimeire Moreira de Castro

Paulo Jose Moreira de Castro

ENEIDE ANTONIA ALVES FEITOSA SOARES

José Nilson Soares (viuvo)

(Filhos não habilitados)

ELIOMAR VICENTE DE OLIVEIRA

Indira Sampaio de Oliveira (filhos)

Glauter Bentes de Oliveira

Glaucia Bentes de Oliveira

Glaucelir Cristina Bentes de Oliveira

JOSE ILSON DE OLIVEIRA

Cacilda Mirim Alves – viúva

(Filhos não habilitados)

HONORINA BATISTA FEITOZA

Laercio Batista Feitoza (filhos)

Davi Batista Feitoza

Meiriane Batista Feitoza

Menaide Batista Feitoza

HERMINIO MARQUES BARBOSA

Ivete Menezes – viúva

Fernando Menezes Barbosa – filho

(05 filhos ainda não habilitados)

ERNESTA CAMPANHA MORAES

Edison Bosco Moraes – viúvo

Edison Bosco Moraes Junior

Fernanda Campana Moraes

Renata Campana Moraes

FERNANDO MENDES DE SOUZA

Maria Jose Rodrigues Guzman de Souza(viúva)

Renato Rodrigues de Souza

Patricia Rodrigues de Souza

GENTIL BATISTA DE OLIVEIRA

Gilberto Batista de Oliveira (filhos)

João Batista de Oliveira Neto

Jucineide Batista de Oliveira

José Batista de Oliveira

Cleonice Batista de Oliveira

Sueli Batista de Oliveira

FLAVIA GONÇALVES FONSECA

Harmeson Gonçalves Fonseca (filhos)

Erika Gonçalves Fonseca

Elisangela Gonçalves Fonseca Costa

GENOVEVA MIGUEL GUSMÃO

Cristiano Gusmão Paes (filhos)

Maria Aparecida Gusmão Souza

EX-SERVIDOR – ORLANDO KNIGHTZ

Maria Terezinha Oliveira Silva (PENSIONISTA)

Barbara Carolina Silva Kingntz (FILHOS)

Oscar Dias Knightz

Adilson Dias Knightz

Admilson Menezes Knightz

Aldo Dias Knightz

Altamira Maria Dias Knigktz

Waldira Knightz

Almir Dias Knightz

EX-SERVIDOR EDUARDO NONATO DE SOUZA

Ildacy Dantas Chaves (PENSIONISTA)

Matheus Antunes de Souza (PENSIONISTA)

Arnoldo Antunes de Souza (FILHO)

Hirima Antonis de Souza Alves (FILHO)

EX-SERVIDOR HUDSON SOUZA LOPES DE MATOS

Maria França Souza de Matos (PENSIONISTA)

Hudson França Souza de Matos (FILHOS)

Lincoln França Souza de Matos

EX-SERVIDORA MARGARIDA VILLAR MELGAR

Greyciane Villar de Souza (FILHOS)

Tiago Villar de Souza

Karime Villar Borro

LISTA 2 – ANUÊNIO (2005.41.00002982-1)

NOMES

ADEIR DE OLIVEIRA

ADENITA PEREIRA DOS SANTOS

ALBA MARIA TEXEIRA

ALBERTINA SCHIMOLLER NEGRI

ALFREDO CONRADO DOS SANTOS

ALICE RIBEIRO DA SILVA

ALICE ROLIN DE ARAUJO

ALMIR CURSINO PALACIO FILHO

ALTAIR MARQUES BONE

AMARILDO REGES BATISTA

AMERICO BRITO DA COSTA

AMILCAR PIRES SALES

ANA JULIA MONTEIRO SILVA

ANA LOPES SANTOS

ANA LUCIA FURTADO DE FARIAS

ANA LUZIA SERBATE CIZMOSKI

ANALICE VIEIRA DE SOUZA

ANTONIA DACY PENHA SILVA

ANTONIO DERMIVAL MACIEL

ANTONIO EVANDE BONFIM

ANTONIO FERREIRA DE AMORIM

ANTONIO FERREIRA DE QUEIROZ

ANTONIO JOSE DA SILVA

ANTONIO JOSE PEREIRA

ANTONIO LUIZ DA SILVA

ANTONIO MARTINS ALVES

ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA DOS SANTOS

ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO

ANTONIO WALDEMAR DE SOUZA

ARI OSMAR BRANCO

ARINDA GUARIN DE SOUZA OLIVEIRA

ARLENE MIRANDA BRAGA

ARLETE DE SOUZA ALVES

AELIETE DE ALMEIDA ANDRADE

ARLINDA LUCENA DA SILVA

ARLINDO JOSE DAMKE

ARNALDO BERLINI

AUREA APARECIDA TEXEIRA

AURITA RAQUEL MESQUITA LIBANO

AUTO RODRIGUES MARTINS

AVARINA DE JESUS COSTA SEMENTINO

AVELINA MORENO NETO

BALBINA LUIZA DE ALMEIDA

BARBARITA DOS SANTOS RIBEIRO

CLEUSA DE LOURDES FANTIN DE ALMEIDA

CRISTINA MENDONÇA

DALVA LOPES DE ALMEIDA

DALVINA BATISTA DA SILVA

DARCI DOS SANTOS NIZA

DELFINA IZIDORO DA SILVA

DELFINA RODRIGUES DE AMORIM

DEONISIO CAZIURK

DERVINA ANTONIA DE MATOS

DEUZIMAR FRANCISCA NUNES

DEUZINA SOUZA RODRIGUES

DIANA MARTINS MORAES

DINA MATOS CORDEIRO

DIVA BONI CAPELAZO

DJANIRA DO ROSARIO GOMES SERRATH

DOLORES TELES DE OLIVEIRA

DONATA FONSECA DO CARMO

EDEM PAULO BRAGA PASSOS

EDER ANTONIO UCHOA MATOS

EDILENE OLIVEIRA MARQUES

EDITE VIEIRA DE MENEZES

EDUARDO MEGURO

ELCIO ANTONIO DE MELO

ELIAS TOMAZ ALVES

GERALDA MENDES

GERALDA RODRIGUES PINA

GERALDO ANICETO DE SOUZA

GERALDO BERNADINO DOS SANTOS

GESSE ROMAO DIAS

GESSI GOMES DE OLIVEIRA SEGOBIA

GINALDA IZABEL PEDROSA CARDOSO

MARIA IRENE SANTOS SOUZA

MARIA JOSE DO OLIVEIRA SILVA

MARIA LUCIA CANDEIRA DA SILVA

MARIA MARTINS BARRETO

MARIA MENDES SOARES

MARIA MOREIRA DE SOUZA E SILVA

MARIA NILSA LIMA GOMES

MARIA PEDRA DE ANDRADE

MARIA TEIXEIRA VALIANI

MARIA VALDELICE DO NASCIMENTO

MARIA VERONICA DA SILVA

MARIA ZENEIDE ALABI DA SILVA

MARIANA EIKO SHIMADA

MARILANDE SANTOS SOARES

MARINA ARNALDA PAREDES DE MIRANDA

MARIZETH CHAVES SILVA

MARLENE CABRAL NUNES DE LIMA

MARLENE DE SOUZA CHORE

MARLI TEREZINHA FETISCH

MELIDA RICHTER CARDOSO

MILTON CUSTÓDIO

MIZAQUE EUZEBIO PEREIRA

PARMENIO SANTOS LIMA

SANDRA AMORIM CARNEIRO

SEBASTIANA AGUIAR RIBEIRO

SEBASTIANA ASSUNÇÃO DE SOUZA

SEBASTIANA AUGUSTA DE OLIVEIRA

SEBASTIANA MARIA DA SILVA

SEBASTIANA NUNES CALACA

SEBASTIANA ORVALINO DA SILVA

SEBASTIANA PEREIRA DE BARROS

SEBASTIANA PEREIRA DE SOUZA

SEBASTIÃO ALECRIM PINTO

SEBASTIÃO ARVELINO

SEBASTIÃO BENEDITO GONÇALVES

SEBASTIÃO DE ALMEIDA MACHADO

SEBASTIÃO GOMES DA SILVA

SEBASTIÃO GONÇALVES RONCARI

SILENE PEDROSA GOMES

SILVIA MARIA MOURA GONÇALVES

SUELY TEREZINHA TOPOLNIAK

SULIVAN DE CARVALHO

TALITA DE OLIVEIRA COELHO

TANIA MARIA BOUCHABKI DE ALMEIDA NASSER

TELÍRIO GOMES ARMONDES

TELMA CONCEIÇÃO CORREA DE MELO

TELMA CRISTINA DE SOUZA

TELMA PAIVA DE AMORIM

TELMA REGINA SILVA DE ALBUQUERQUE

TELMA SANTANA PORTUGAL

TEMIS MOREIRA DE OLIVEIRA

TEODOMIRO DOS SANTOS

TEOTONIO PAIVA FIGUEIREDO

TEREZA FELIX DOS SANTOS

TEREZA PONCIANO

TEREZA VICENTE DE SOUZA

TEREZINHA ALVES PEREIRA DOS SANTOS

TEREZINHA DAS GRACAS SOUZA NASCIMENTO

TEREZINHA DE JESUS GOUVEA

TEREZINHA DO NASCIMENTO

TEREZINHA MENDES LEITE

TEREZINHA MENEZES DOS SANTOS

VALDEVINO DE MELO

VALDO SALES DE FREITAS

VALMIR LOUREIRO DA SILVA

VALMIRA BOTELHO DA SILVA

VALMIRA FARIAS CUNHA

VALMIRA PEREIRA FERNANDES

VALNIR HELENA DURANTE

VALTER JOSE DA SILVA

VANDERLINA LEITE RIBEIRO

VENILTON GONÇALVES DA COSTA

VERA LUCIA DA SILVA VIEIRA

VERA LUCIA DOS SANTOS

WALDA DANTAS MESQUITA

WALDELICIA OLIVEIRA DA SILVA

WALDELINA DOS SANTOS RIOS

WALDEMAR RODRIGUES DAS NEVES

WALDEMIR DE OLIVEIRA SILVA

WALDEREZ BEZERRA DE SOUZA

WALDETE FREIRE DE SOUZA

WALDETE GUERREIRO PANTOJA

WALDIR GOMES DOS SANTOS

WALTER ALVIN DE SOUZA

WALTER MARIARCA FALCÃO

WANDA FERREIRA DE CARVALHO DA SILVA

WANDERCY PINHEIRO GOMES

WANDERLEI DE MORAES INACIO

WILLIAN BONFIM DE ABREU

WLADISLAU BURAS

WLAMIL MARTINS RIBEIRO

ZACARIAS PAULINO DA SILVA

ZALUAR ELPIDES POTHIN

ZELIA ALMEIDA RODRIGUES

ZENAIDE DE SOUZA SILVA

ZENAIDE NAZARETH DE CASTRO

ZILDA DE SA LUNA

ZILDA FREITAS DA SILVA

ZILDA ROSA GALDINO

ZILDA SOUZA DE LIMA GALDINO

ZILDO RIBEIRO DUTRA

ZILMAR PARANHA LEAL

ZOEL KRUGER

ZUCIDES DE ALMERINDA LIMA

ZUDILAICA MACHADO MATOS

ZUILA FERREIRA COELHO

ZULEIDE RODRIGUES LAMARÃO

ZULMIRA CALISTRO MARQUES

ZULMIRA DE FRANÇA OLIVEIRA

ZULMIRA EMIDIO CLEMENTE

ZULMIRA LIMA COSTA DA SILVA

HABILITAÇÕES

GILBERTO RAMOS

Marlene Siqueira Ramos

Leo Vitor Siqueira Ramos

MARIA NATERCIA DA SILVA

José Sued da Silva

ANTONIO EVANGELISTA LEITE DE OLIVEIRA

Silvany Pereira de Oliveira

Maria Eduarda Pereira

Via SINDSEF-RO