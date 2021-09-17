SINDSEF-RO convoca beneficiários com pendências na ação do anuênio; Confira lista
Para sanar pendências de documentação, com a máxima urgência
Para sanar pendências de documentação, com a máxima urgência
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO convoca servidores beneficiários da ação do Anuênio, quais os retornaram do Tribunal Regional Federal – TRF ou seus herdeiros, para sanar pendências de documentação, com a máxima urgência.
CONFIRA AS DUAS RELAÇÃO COM NOMES DOS BENEFICIÁRIOS, SENDO A PRIMEIRA LISTA REFERENTE AO PROCESSO N° 2005.41.00002614-4 E A SEGUNDA DO PROCESSO N° 2005.41.00002982-1
LISTA 1 – ANUÊNIO 2005.41.00002614-4
NOME
AIDA MARIA ARDAIA DE SOUZA
ALMERINDA MAIA MOTA
ANILA ORTIZ DA SILVA
ANTONIA SANTOS DA COSTA
ANTONINA MAURA CARVALHO
APARECIDO DOS SANTOS
AUDENI DE ANDRADE COSTA
CIRENE DA SILVA MOREIRA
DARCY PADILHA MORAIS
DIVA BOTELHO PAIXÃO
DONINA ROBERTO UCHOA MATOS
EDUARDO NONATO DE SOUZA
ELENICE ALVES GOMES
ELIANA SANTIAGO FERREIRA
ELIZA MAIA PEREIRA
ELISABETE DE ARAÚJO RODRIGUES
ELIZABETE NASCIMENTO DA COSTA
ELIZABETH FERREIRA DOS SANTOS
ELIZABETH DE VASCONCELOS TAMES
ELOIANA MACHADO SENA
ELZI DE MELO TRINDADE
EMILIO ESCOLARO
EMMA CASARA CAVALCANTE
ERICA KRAUSE
ERIVALDO NUNES DA SILVA
ERNESTINA EVANGELISTA CORREIA DE SOUZA
ERNESTO RIBEIRO
ESDRAS GONÇALVES DE OLIVEIRA QUEIROZ
EUDE PACHECO DA SILVA
EUDER KANG TOURINHO
EUDES DE SOUZA PINTO
EUNILCE BENTES SOARES
EUTELIA DA PENHA TOLENTINO
EUZEBIA ALVES DA SILVA
EVA GROCHESKI DE PAULA
EVANGELINA VIEIRA DE SOUZA
EVANILDA DO CARMO COUTEIRO
EVANILDE DE SOUZA
EVERARDO DE ARAÚJO
FATIMA TEREZINHA ROSALINO
FERNANDO ANTONIO DE ASSIS
FERNANDO BATISTA RAMOS
FERNANDO RIVERO DE CARVALHO
FILOMENA DE FREITAS
FLAUDIANO DE HOLANDA MOTA
FLORIPES PERES DO NASCIMENTO
FLORISBELA NONATO DIAS
FORTUNATO NEVES DE ARAUJO
FRANCILENE NEVES DA COSTA
FRANCISCA ALVES DA SILVA
FRANCISCA ALVES DE LIMA
FRANCISCA ALVES FERNANDES
FRANCISCA CORREIA DE ARAUJO
FRANCISCA COSTA LIMA
FRANCISCA DE LIMA ARAUJO E SOUZA
FRANCISCA DE MORAIS LOPES
FRANCISCA DE SOUZA RODRIGUES
FRANCISCA DOS REIS DE FREITAS
FRANCISCA FERREIRA DE PAULA
FRANCISCA GOMES DOS SANTOS
FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA SOUZA
FRANCISCA LUCIRENE REBOUÇAS DA SILVA
FRANCISCA MARIA DE ARAUJO
FRANCISCA MATILDE DOS SANTOS DE SOUZA
FRANCISCA NAZARE DOS SANTOS
FRANCISCA NEUSA DA SILVA
FRANCISCA ODA PINHEIROS DE LIMA
FRANCISCA PAULINA DE SOUZA
FRANCISCA PEREIRA MATOS BARBOSA
FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA
FRANCISCA TEIXEIRA DE OLIVEIRA FUSA
FRANCISCA VIEIRA LEMOS
FRANCISCA ZILDA DA SILVA GUALBANO
FRANCISCA ZILMA DA SILVA
FRANCISCO ALVES DA SILVA (2 CONTRATOS)
FRANCISCO ASSIS FILHO
FRANCISCO DE SOUZA
FRANCISCO GILDEAN DE MENEZES
FRANCISCO GUTEMBERG FERNANDES CAMPOS
FRANCISCO MARCELINO DA SILVA
FRANCISCO MATOS CORREA
FRANCISCO NONATO DA SILVA
FRANCISCO PEREIRA DA COSTA
FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO
FRANCISCO SEVERIANO DE SOUZA
FRANCISCO SOARES DE SOUZA
GENTIL CAETANO FERREIRA
GENY ANTUNES MACEDO RODRIGUES
GENY MACEDO MARQUES
HELENA FUZO
HELIA CONCEIÇÃO DA SILVA
HERMINA AMARAL CORREIA DE OLIVEIRA
HERMITA MARANA DOMINGOS
HESIO PONCE VERONESE
HILDA ANALIA DO NASCIMENTO
HILDA ARAUJO LIMA RIBEIRO
HILDA COELHO GOMES DENNY
HILDA DA SILVA ALVES
HILDA MARQUES NOGUEIRA CORDEIRO
HUDSON SOUZA LOPES DE MATOS
IDACI BIAZIBETTI
IDALINA PEREIRA DOS SANTOS
IVONE RIGOLON
JAIME BEZERRA DA SILVA
JAIME MARQUES DA SILVA
JOSE LICORDE GOUVEIA DE OLIVEIRA
JOSE MARTINS DA SILVA
LECI DE PAULA BORGES
LOURENÇO RODRIGUES
MANOEL PIMENTEL DE SOUZA
MARGARIDA VILLAR MELGAR
MARIA JOSE ANDRE
MARLUCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
MOACIR SURIANO
NADALIA LIBMAN SANTANA
ODETE FERMINO MARTINS
ORLANDO KNIGHTZ
OVIDIO CORREA DA SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DE OLIVEIRA
RAIMUNDO CAETANO SOARES
RAIMUNDO RAMOS DE SOUZA
REINALDO FERREIRA VIANA
ROSANGELA ROCHA MEIRA QUEIROZ
VILSON FRANCISCO
WALDEMIR PEDRO DA SILVA
WILSON ALVES DE CARVALHO
ZENILDA CASTRO DE LIMA
HABILITAÇÕES
NOME
FIRMINO FERRAZ FILHO
Marcia Regina Sousa Ferraz
Antonia Barbosa Ferraz Conceição
Marina Barbosa Ferraz
Maria do O Barbosa Ferraz
Paulo Sergio Barbosa Ferraz
Luiz Souza Ferraz
Esmeralda Sousa Ferraz
Elizabeth de Souza Ferraz
Raimundo Luiz Souza Ferraz
Carlos Souza Ferraz
FRANCISCO SCALZER
Lurdelina Moreira Scalzer – viúva
(Filhos não habilitados)
FRANCISCO OLEGARIO DA SILVA
Georgina Alves de Sales Silva
HERCILIO FERREIRA DE CASTRO
Davina Ximenes Alves do Monte (viuva)
Aldenir Moreira de Castro
Hermenegildo Moreira de Castro
Maria do Socorro Moreira de Castro
Hercilio Ferreira de Castro Filho
Rosimeire Moreira de Castro
Paulo Jose Moreira de Castro
ENEIDE ANTONIA ALVES FEITOSA SOARES
José Nilson Soares (viuvo)
(Filhos não habilitados)
ELIOMAR VICENTE DE OLIVEIRA
Indira Sampaio de Oliveira (filhos)
Glauter Bentes de Oliveira
Glaucia Bentes de Oliveira
Glaucelir Cristina Bentes de Oliveira
JOSE ILSON DE OLIVEIRA
Cacilda Mirim Alves – viúva
(Filhos não habilitados)
HONORINA BATISTA FEITOZA
Laercio Batista Feitoza (filhos)
Davi Batista Feitoza
Meiriane Batista Feitoza
Menaide Batista Feitoza
HERMINIO MARQUES BARBOSA
Ivete Menezes – viúva
Fernando Menezes Barbosa – filho
(05 filhos ainda não habilitados)
ERNESTA CAMPANHA MORAES
Edison Bosco Moraes – viúvo
Edison Bosco Moraes Junior
Fernanda Campana Moraes
Renata Campana Moraes
FERNANDO MENDES DE SOUZA
Maria Jose Rodrigues Guzman de Souza(viúva)
Renato Rodrigues de Souza
Patricia Rodrigues de Souza
GENTIL BATISTA DE OLIVEIRA
Gilberto Batista de Oliveira (filhos)
João Batista de Oliveira Neto
Jucineide Batista de Oliveira
José Batista de Oliveira
Cleonice Batista de Oliveira
Sueli Batista de Oliveira
FLAVIA GONÇALVES FONSECA
Harmeson Gonçalves Fonseca (filhos)
Erika Gonçalves Fonseca
Elisangela Gonçalves Fonseca Costa
GENOVEVA MIGUEL GUSMÃO
Cristiano Gusmão Paes (filhos)
Maria Aparecida Gusmão Souza
EX-SERVIDOR – ORLANDO KNIGHTZ
Maria Terezinha Oliveira Silva (PENSIONISTA)
Barbara Carolina Silva Kingntz (FILHOS)
Oscar Dias Knightz
Adilson Dias Knightz
Admilson Menezes Knightz
Aldo Dias Knightz
Altamira Maria Dias Knigktz
Waldira Knightz
Almir Dias Knightz
EX-SERVIDOR EDUARDO NONATO DE SOUZA
Ildacy Dantas Chaves (PENSIONISTA)
Matheus Antunes de Souza (PENSIONISTA)
Arnoldo Antunes de Souza (FILHO)
Hirima Antonis de Souza Alves (FILHO)
EX-SERVIDOR HUDSON SOUZA LOPES DE MATOS
Maria França Souza de Matos (PENSIONISTA)
Hudson França Souza de Matos (FILHOS)
Lincoln França Souza de Matos
EX-SERVIDORA MARGARIDA VILLAR MELGAR
Greyciane Villar de Souza (FILHOS)
Tiago Villar de Souza
Karime Villar Borro
LISTA 2 – ANUÊNIO (2005.41.00002982-1)
NOMES
ADEIR DE OLIVEIRA
ADENITA PEREIRA DOS SANTOS
ALBA MARIA TEXEIRA
ALBERTINA SCHIMOLLER NEGRI
ALFREDO CONRADO DOS SANTOS
ALICE RIBEIRO DA SILVA
ALICE ROLIN DE ARAUJO
ALMIR CURSINO PALACIO FILHO
ALTAIR MARQUES BONE
AMARILDO REGES BATISTA
AMERICO BRITO DA COSTA
AMILCAR PIRES SALES
ANA JULIA MONTEIRO SILVA
ANA LOPES SANTOS
ANA LUCIA FURTADO DE FARIAS
ANA LUZIA SERBATE CIZMOSKI
ANALICE VIEIRA DE SOUZA
ANTONIA DACY PENHA SILVA
ANTONIO DERMIVAL MACIEL
ANTONIO EVANDE BONFIM
ANTONIO FERREIRA DE AMORIM
ANTONIO FERREIRA DE QUEIROZ
ANTONIO JOSE DA SILVA
ANTONIO JOSE PEREIRA
ANTONIO LUIZ DA SILVA
ANTONIO MARTINS ALVES
ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA DOS SANTOS
ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO
ANTONIO WALDEMAR DE SOUZA
ARI OSMAR BRANCO
ARINDA GUARIN DE SOUZA OLIVEIRA
ARLENE MIRANDA BRAGA
ARLETE DE SOUZA ALVES
AELIETE DE ALMEIDA ANDRADE
ARLINDA LUCENA DA SILVA
ARLINDO JOSE DAMKE
ARNALDO BERLINI
AUREA APARECIDA TEXEIRA
AURITA RAQUEL MESQUITA LIBANO
AUTO RODRIGUES MARTINS
AVARINA DE JESUS COSTA SEMENTINO
AVELINA MORENO NETO
BALBINA LUIZA DE ALMEIDA
BARBARITA DOS SANTOS RIBEIRO
CLEUSA DE LOURDES FANTIN DE ALMEIDA
CRISTINA MENDONÇA
DALVA LOPES DE ALMEIDA
DALVINA BATISTA DA SILVA
DARCI DOS SANTOS NIZA
DELFINA IZIDORO DA SILVA
DELFINA RODRIGUES DE AMORIM
DEONISIO CAZIURK
DERVINA ANTONIA DE MATOS
DEUZIMAR FRANCISCA NUNES
DEUZINA SOUZA RODRIGUES
DIANA MARTINS MORAES
DINA MATOS CORDEIRO
DIVA BONI CAPELAZO
DJANIRA DO ROSARIO GOMES SERRATH
DOLORES TELES DE OLIVEIRA
DONATA FONSECA DO CARMO
EDEM PAULO BRAGA PASSOS
EDER ANTONIO UCHOA MATOS
EDILENE OLIVEIRA MARQUES
EDITE VIEIRA DE MENEZES
EDUARDO MEGURO
ELCIO ANTONIO DE MELO
ELIAS TOMAZ ALVES
GERALDA MENDES
GERALDA RODRIGUES PINA
GERALDO ANICETO DE SOUZA
GERALDO BERNADINO DOS SANTOS
GESSE ROMAO DIAS
GESSI GOMES DE OLIVEIRA SEGOBIA
GINALDA IZABEL PEDROSA CARDOSO
MARIA IRENE SANTOS SOUZA
MARIA JOSE DO OLIVEIRA SILVA
MARIA LUCIA CANDEIRA DA SILVA
MARIA MARTINS BARRETO
MARIA MENDES SOARES
MARIA MOREIRA DE SOUZA E SILVA
MARIA NILSA LIMA GOMES
MARIA PEDRA DE ANDRADE
MARIA TEIXEIRA VALIANI
MARIA VALDELICE DO NASCIMENTO
MARIA VERONICA DA SILVA
MARIA ZENEIDE ALABI DA SILVA
MARIANA EIKO SHIMADA
MARILANDE SANTOS SOARES
MARINA ARNALDA PAREDES DE MIRANDA
MARIZETH CHAVES SILVA
MARLENE CABRAL NUNES DE LIMA
MARLENE DE SOUZA CHORE
MARLI TEREZINHA FETISCH
MELIDA RICHTER CARDOSO
MILTON CUSTÓDIO
MIZAQUE EUZEBIO PEREIRA
PARMENIO SANTOS LIMA
SANDRA AMORIM CARNEIRO
SEBASTIANA AGUIAR RIBEIRO
SEBASTIANA ASSUNÇÃO DE SOUZA
SEBASTIANA AUGUSTA DE OLIVEIRA
SEBASTIANA MARIA DA SILVA
SEBASTIANA NUNES CALACA
SEBASTIANA ORVALINO DA SILVA
SEBASTIANA PEREIRA DE BARROS
SEBASTIANA PEREIRA DE SOUZA
SEBASTIÃO ALECRIM PINTO
SEBASTIÃO ARVELINO
SEBASTIÃO BENEDITO GONÇALVES
SEBASTIÃO DE ALMEIDA MACHADO
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA
SEBASTIÃO GONÇALVES RONCARI
SILENE PEDROSA GOMES
SILVIA MARIA MOURA GONÇALVES
SUELY TEREZINHA TOPOLNIAK
SULIVAN DE CARVALHO
TALITA DE OLIVEIRA COELHO
TANIA MARIA BOUCHABKI DE ALMEIDA NASSER
TELÍRIO GOMES ARMONDES
TELMA CONCEIÇÃO CORREA DE MELO
TELMA CRISTINA DE SOUZA
TELMA PAIVA DE AMORIM
TELMA REGINA SILVA DE ALBUQUERQUE
TELMA SANTANA PORTUGAL
TEMIS MOREIRA DE OLIVEIRA
TEODOMIRO DOS SANTOS
TEOTONIO PAIVA FIGUEIREDO
TEREZA FELIX DOS SANTOS
TEREZA PONCIANO
TEREZA VICENTE DE SOUZA
TEREZINHA ALVES PEREIRA DOS SANTOS
TEREZINHA DAS GRACAS SOUZA NASCIMENTO
TEREZINHA DE JESUS GOUVEA
TEREZINHA DO NASCIMENTO
TEREZINHA MENDES LEITE
TEREZINHA MENEZES DOS SANTOS
VALDEVINO DE MELO
VALDO SALES DE FREITAS
VALMIR LOUREIRO DA SILVA
VALMIRA BOTELHO DA SILVA
VALMIRA FARIAS CUNHA
VALMIRA PEREIRA FERNANDES
VALNIR HELENA DURANTE
VALTER JOSE DA SILVA
VANDERLINA LEITE RIBEIRO
VENILTON GONÇALVES DA COSTA
VERA LUCIA DA SILVA VIEIRA
VERA LUCIA DOS SANTOS
WALDA DANTAS MESQUITA
WALDELICIA OLIVEIRA DA SILVA
WALDELINA DOS SANTOS RIOS
WALDEMAR RODRIGUES DAS NEVES
WALDEMIR DE OLIVEIRA SILVA
WALDEREZ BEZERRA DE SOUZA
WALDETE FREIRE DE SOUZA
WALDETE GUERREIRO PANTOJA
WALDIR GOMES DOS SANTOS
WALTER ALVIN DE SOUZA
WALTER MARIARCA FALCÃO
WANDA FERREIRA DE CARVALHO DA SILVA
WANDERCY PINHEIRO GOMES
WANDERLEI DE MORAES INACIO
WILLIAN BONFIM DE ABREU
WLADISLAU BURAS
WLAMIL MARTINS RIBEIRO
ZACARIAS PAULINO DA SILVA
ZALUAR ELPIDES POTHIN
ZELIA ALMEIDA RODRIGUES
ZENAIDE DE SOUZA SILVA
ZENAIDE NAZARETH DE CASTRO
ZILDA DE SA LUNA
ZILDA FREITAS DA SILVA
ZILDA ROSA GALDINO
ZILDA SOUZA DE LIMA GALDINO
ZILDO RIBEIRO DUTRA
ZILMAR PARANHA LEAL
ZOEL KRUGER
ZUCIDES DE ALMERINDA LIMA
ZUDILAICA MACHADO MATOS
ZUILA FERREIRA COELHO
ZULEIDE RODRIGUES LAMARÃO
ZULMIRA CALISTRO MARQUES
ZULMIRA DE FRANÇA OLIVEIRA
ZULMIRA EMIDIO CLEMENTE
ZULMIRA LIMA COSTA DA SILVA
HABILITAÇÕES
GILBERTO RAMOS
Marlene Siqueira Ramos
Leo Vitor Siqueira Ramos
MARIA NATERCIA DA SILVA
José Sued da Silva
ANTONIO EVANGELISTA LEITE DE OLIVEIRA
Silvany Pereira de Oliveira
Maria Eduarda Pereira
Via SINDSEF-RO