SINDSEF-RO convoca beneficiários do processo dos 28,86% do Ex-Território com pendências; Confira relação de nomes:

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO convoca os servidores beneficiários do processo dos 28,86% do Ex-Território (2008.41.00001350-5), CONSTANTES NA RELAÇÃO NOMINAL, para que compareçam a uma das Coordenações Regionais ou Sede Administrativa do sindicato e apresentem documentação solicitada:

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

Documentos pessoais (RG e CPF);

Comprovante de Residência;

Procuração e Contrato

Certidão de casamento/averbação do divórcio (em caso de divergência de nomes);

Habilitação dos herdeiros (em caso de servidor falecido).

ATENÇÃO: Prazo de 10 dias para entrega de documentos a contar a partir de 26 de julho de 2021

De acordo com o Escritório Olympio Moraes Junior & Adv. Associados, a convocação é por motivos de inconsistência no processo em trâmite no Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1).

RELAÇÃO DE BENEFIÁRIOS CONVOCADOS:

1 CELIA LUCIA PEREIRA DA SILVA 2 CELIA MARIA PINHEIRO 3 CELSO PEREIRA DE MELO 4 CEZARINA DOS SANTOS RIBEIRO 5 CICERO LOURENCO DA SILVA 6 CIVAL FERREIRA 7 CLARICE DE ALMEIDA FERREIRA 8 CLARITA EUZEBIO DE AMORIM 9 CLAUDEMIR BARBELA 10 CLAUDEMIR RAMOS 11 CLEMENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA 12 CLEMILDE MARIA FEITOZA 13 CLENILDE DE LIMA MERCES 14 CLEONICE MUNIZ DA COSTA 15 CONCEICAO PEREIRA DE ASSIS 16 CRISTINA DA SILVA 17 CRISTOVAO BENTES DA SILVA 18 CRISTOVAO OLIVEIRA DA SILVA 19 CUSTODIO PEDRO CIRILO 20 DEL VECCHIO JOSE REINOSO DE ALMEIDA 21 DJANIRA TEREZA DE FARIA 22 DOMINGOS LOPES 23 DORA LUCIA DA SILVA 24 DULCI HOFFMANN DA SILVA 25 EDGARD FRANCISCO CORTES 26 EDNA LOBATO DE SA COSTA 27 EDSON RAIMUNDO PEREIRA 28 EDUVILGE BEZERRA DE BRITO 29 ELIAS MURCILIO DA SILVA 30 ELIZA NOBRE 31 ELIZABETH BISPO DE CAMPOS 32 ELSA MARIA DOS SANTOS 33 ENECI AZEVEDO DE PINHO/DUTRA DE AZEVEDO 34 ENEZITA SEVERINO DE MEDEIROS 35 ERILENE FRANCISCA OLIVEIRA SILVEIRA 36 ERMANO SANTOS DA SILVA 37 ERMINIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 38 ERMITA WERNER 39 EUNICE ROSA TELES QUIRINO 40 EVAINA DO CARMO COUTEIRO 41 EVANILDA DO CARMO COUTEIRO 42 EVANILDE CHAVES ALMEIDA 43 EXPEDITA TELES DOS SANTOS 44 EXPERITO SILVINO DIAS 45 FABIO ALVES ATHAIDES 46 FRANCISCO COSMO DA SILVA 47 FRANCISCO CRUZ MENDES 48 FRANCISCO DE ASSIS AMAZONAS ARAUJO 49 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 50 FRANCISCO WILSON SANDEL BARBOSA 51 GILDASIA DE JESUS PEREIRA 52 GINA MARIA COSTA DO NASCIMENTO 53 GOMERCINDO MARTINS NETO 54 HILDA ANALIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO 55 HILDA CAETANO DE SOUZA 56 IRACEMA DOURADO DO CARMO 57 IRENE DOS SANTOS RAFAEL 58 IRENE NAZARE FREIRE DE MENEZES 59 IRINEU PEDRO GOMES 60 ISAIAS FERRAZ DE OLIVEIRA 61 ISRAEL MARIANO DA SILVA 62 IZABEL TEREZA DE SOUZA 63 JOANA DARC DOS SANTOS LIMA 64 JOANA PEREIRA SILVEIRA 65 JOAO BATISTA CARNEIRO 66 JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA 67 JOAO BATISTA PRETTI 68 JOAO BATISTA TEOTONIO 69 JOAO BOSCO CALIXTO DE SOUZA 70 JOAO PEREIRA SABINO 71 JOAO RIBEIRO SOARES 72 JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO 73 JOSE GONCALVES DA SILVA 74 LAUDELINA CAMPOS DE MACEDO/JESUS CAMPOS 75 LUCIVONE MARIA DE OLIVEIRA NEVES 76 NEOCI MARIA PEREIRA 77 NILSON SAFRA MOREIRA 78 NILTON FAUSTINO DA CRUZ 79 NOEMIA SCHERER 80 OLGA PEREIRA DE BARROS 81 OLIVAR DORIGON 82 OTACILIO MESQUITA FILHO 83 PAULO OTACILIO PEREIRA PRATA 84 ROSALINA CARNEIRO DE MOURA 85 RUBENS LEITE 86 RUBENITA SANTANA DOS SANTOS 87 RUTE MARIA DA SILVA 88 SEBASTIAO NAPOLEAO

Sindsef