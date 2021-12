SINDSEF-RO divulga edital do DSEI Porto Velho para seleção de servidores federais com vagas em seis municípios

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO informa aos filiados que buscam por novas oportunidades e experiências no serviço público federal, que o Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI Porto Velho, abriu seleção interna para servidores pioneiros e transpostos nos municípios de Porto Velho, Guajará-Mirim, Alta Floresta do Oeste, Ji-Paraná, Jaru e Humaitá/AM.

São diversas vagas de nível médio e superior para áreas relacionadas a gestão de rotinas administrativas do DSEI, dentre elas áreas de saúde, orçamentos e finanças, gestão administrativa, comunicação e motorista.

A carga horária exigida para o cargo corresponde a 40 horas semanais.

As inscrições serão recebidas exclusivamente através do e-mail: [email protected] , até o dia 10/12/2021, sob o assunto “SELEÇÃO – SERVIDOR – DSEI PORTO VELHO/SESAI/MS / ÁREA CONCORRIDA”, juntamente com o envio do currículo.

CONFIRA EDITAL OU CLIQUE PARA BAIXAR EM PDF Edital SEAD