SINDSEF-RO estuda melhor proposta de operadoras de planos de saúde acessíveis para apresentar aos filiados

Na intenção de oferecer um plano de saúde acessível à sua base, a Diretoria Executiva do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO está se empenhando ao máximo em buscar junto às operadoras de planos de saúde, propostas de valores especiais com cobertura que atenda as necessidades para apresentar aos filiados.

Até a presente data, o Sindsef/RO ouviu propostas das operadoras de convênio da Plural Saúde (Administradora dos planos de saúde da Unimed em Rondônia e outros estados), Geap Saúde e Ameron, em reuniões virtuais, realizadas individualmente, onde foram colocadas pela Diretoria as dificuldades dos servidores federais em manter ou aderir o serviço de plano de saúde, principalmente em virtude dos elevados valores.

De acordo com o presidente Mário Jorge Sousa de Oliveira, o Sindsef/RO pretende apresentar as opções ainda neste mês de março. “Se possível queremos disponibilizar as propostas das três operadoras, para que o servidor faça a opção que lhe caiba no orçamento. Nossa principal intenção é proporcionar aos nossos a possibilidade de ter um atendimento de saúde digno e acessível”, afirmou.

Assessoria