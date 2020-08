SINDSEF-RO fará live no próximo dia 3, sobre a PEC 101 que prevê plano de saúde aos sucanzeiros intoxicados pelo DDT

A live com tema ‘Pela Saúde e Dignidade de Vida aos Intoxicados’ será realizada às 16 hs, com transmissão pelo @Facebook.com/Sindsefro e pelo site www.sindsef-ro.org.br

Na próxima quinta-feira, dia 3 de setembro, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO transmitirá ao vivo pela internet, o debate sobre a mobilização nacional pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional – PEC 101/2019, que dispõe sobre a concessão de plano de saúde aos servidores da extinta SUCAM que manusearam o inseticida Dicloro-Difenil-Tricloroetano – DDT, usado até o início da década de 90 no combate à malária em todos os recantos do Brasil.

Participarão da reunião, o presidente do Sindsef/RO, Ildo Mussoi, o secretário geral do Sindsef/RO, Abson Praxedes, que também é Coordenador Nacional da Comissão dos Intoxicados da CONDSEF/FENADSEF, o secretário de saúde do Sindsef/RO, Almir José e autoridades convidadas, quais já confirmadas presença, o deputado federal Mauro Nazif, autor da PEC 101/2019 e a deputada federal, Silvia Cristina.

A referida PEC busca ofertar o plano de saúde aos que ainda sobrevivem, uma vez que esses trabalhadores estão desassistidos pelo estado e, que querem tão apenas ter dignidade de vida do tempo que lhes restam, após uma honrosa missão de salvar vidas dos brasileiros, em especial no processo de colonização do país.

Dentre as ações da mobilização, está Petição Online que pretende reunir mais 5 mil assinaturas até o dia 30 de setembro, com a finalidade de solicitar apoio dos deputados(as) federais para a tramitação e aprovação da Proposta na Câmara.

