SINDSEF-RO garante acordo com a União para pagamento de retroativos de RSC aos professores

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, por meio de sua assessoria jurídica, informa mais uma grande conquista em prol dos professores que ingressaram com ação judicial pelo sindicato, requerendo o pagamento retroativo da gratificação de títulos denominada RSC (Reconhecimento de Saberes e Competências).

As ações encontram-se em tramitação, contudo após várias tratativas e na busca de celeridade, a assessoria jurídica do Sindsef/RO conseguiu chegar a um bom acordo com a União, garantindo aos professores filiados à entidade, o direito a receber os valores referente aos meses anteriores, conforme a legislação vigente.

Segundo informações do Escritório Fonseca & Assis, que representa o Sindsef/RO na ação, a União confirmou que as propostas de acordo dos processos de patrocínio do escritório serão apresentadas até final de março. Enquanto isso, o escritório se prepara para dar andamento aos processos o mais breve possível após o acordo se concretizar.

E ATENÇÃO

Diante desta sinalização positiva de acordo, o Sindsef/RO, por meio de suas Coordenações Regionais, está encontrando em contato com professores beneficiados na ação. No entanto, caso não tenha dúvidas sobre o processo, o sindicato orienta que entre em contato com a Coordenação mais próxima para obter maiores informações.

Assessoria