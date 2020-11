SINDSEF-RO informa as filiados beneficiários sobre audiência do Imposto de Renda da Isonomia

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO informa as filiados beneficiários do processo do Imposto de Renda da Isonomia do que no último dia 19 de novembro de 2020, o advogado do Escritório Fonseca & Assis, Felippe Pestana, esteve em Brasília onde compareceu à reunião na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN.

No entanto, infelizmente não houve avanços na discussão no momento, pois a PGFN ainda não obteve resposta da Receita Federal sobre os cálculos apresentados. Uma nova reunião deverá ser marcada pelo Órgão, que se comprometeu em marca-lá o mais breve possível.

O Sindsef/RO e o Escritório Fonseca & Assis reafirmam o compromisso em continuar trabalhando com afinco para que o caso seja resolvido o mais breve possível. Estamos todos no aguardo de nova data para reunião na Procuradoria.

Confira o vídeo no link: http://www.sindsef-ro.org.br/informe-do-sindsef-sobre-audiencia-da-acao-do-imposto-de-renda-da-isonomia/