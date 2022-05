SINDSEF-RO informa lista de servidores anistiados notificados pelo Ministério da Economia; CONFIRA:

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO informa aos servidores anistiados quanto a necessidade de atualização dos dados junto a Coordenação-Geral de Projetos e Empregados Públicos do Ministério da Economia. De acordo com o Edital de Notificação publicado no Diário Oficial da União, ocorre após diversas tentativas de notificação via postal realizadas sem sucesso.

Os servidores anistiados relacionados no edital, devem se manifestar para dar ciência das diligências necessárias ao andamento dos respectivos requerimentos de anistia de que trata a Lei 8.878 de 11 de maio de 1994.

Confira a lista de servidores anistiados no link: http://www.sindsef-ro.org.br/sindsef-informa-lista-de-servidores-anistiados/