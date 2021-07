SINDSEF-RO informa que a sede adminstrativa em Porto Velho disponibiliza novas instalações para melhor atender seus filiados

Com o objetivo de oferecer um atendimento mais eficiente e de excelência em face da atual demanda, o Sindsef/RO preparou uma nova estrutura unificada de recepção, instalada no espaço do auditório, da Sede Administrativa em Porto Velho.

A Diretoria Executiva e o funcionários da entidade estão passando por treinamentos constantes para auxiliar as diversas situações e casos diferentes das ações em andamento.

Na Sede Administrativa do Sindsef, os filiados terão logo no primeiro andar, atendimento de triagem dos documentos, retirada de contracheque e instalação do aplicativo Sou Gov e Gov BR; no terceiro andar (auditório), o atendimento será exclusivo para protolocar documentos e consulta de ações judiciais.

Na oportunidade, o Sindsef orienta aos filiados que ao procurarem atendimento tenham ciência de que o procedimento é personalizado, por isso, requer tempo e paciência para concluí-lo.

Assessoria