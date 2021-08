SINDSEF-RO mobiliza lideranças de RO, RR e AP para cobrar assinatura de decreto que reabre prazo do EBTT Paralelamente, o Sindsef/RO também está organizando uma a ida à Brasília, juntamente com lideranças dos ex-Territórios de Roraima e do Amapá

Paralelamente, o Sindsef/RO também está organizando uma a ida à Brasília, juntamente com lideranças dos ex-Territórios de Roraima e do Amapá

A Diretoria Executiva do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO está em constante contato com o senador Marcos Rogério/RO e acompanhando as tratativas para assinatura do decreto que decidirá de uma vez sobre a reabertura de prazo de opção para o enquadramento na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) que beneficiará os professores dos ex-Territórios.

Paralelamente, o Sindsef/RO também está organizando uma a ida à Brasília, juntamente com lideranças dos ex-Territórios de Roraima e do Amapá, para mobilizar apoio de senadores e deputados federais de outros estados e com isso, fortalecer a luta em prol da assinatura do decreto.

Vale lembrar que, para atender a vários pedidos do SINDSEF/RO, no último dia 15 de julho, o senador Marcos Rogério apresentou uma indicação parlamentar (que é uma proposição específica do Senado dirigida ao poder executivo), em que o senador pediu oficialmente ao Presidente da República, Jair Bolsonaro, a edição de um decreto, destinado a reabertura do prazo de 180 dias para os professores que não puderam optar pelo enquadramento no EBTT terem nova oportunidade de apresentar o termo de opção, para integrar esse plano de carreira.

E as notícias que vem de Brasília (a se confirmar) sinalizam no sentido de que o governo aceitou a proposta de decreto para a nova opção pelo EBTT e inclusive, a assinatura pode ocorrer na próxima semana. O Sindsef/RO espera que o resultado seja positivo para fazer justiça a todos os professores transpostos.

Via SINDSEF-RO