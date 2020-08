Sindsef/RO orienta docentes com pedido de EBTT indeferidos a enviarem novo requerimento

Flávia esclarece que o procedimento não é mais realizado pela SAMP (CAS) e sim, exclusivamente pela internet no Balcão Digital do Governo Federal no endereço eletrônico abaixo:

A orientação do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, por meio da secretária de Assuntos Educacionais, Flávia Hiromi Takahashi é que os docentes enviem novo requerimento solicitando ao Ministério da Educação (MEC), a revisão do indeferimento e apresentando motivos e documentos comprobatórios que justifiquem a perda do prazo.

MODELOS DE REQUERIMENTOS

Perda de prazo do transposto

Solicito revisão do meu indeferimento pelo motivo de perda de prazo, uma vez que não fui notificado/a pela SAMP, oficialmente através dos meios de comunicação: carta, telefone, correio eletrônico ou outro, para assinar o termo de opção em tempo hábil. Procurei a SAMP e fui informado que não existia nenhuma informação a respeito do assunto e que a única informação da CPPD é que os servidores dos ex território beneficiado pela EC 60 e EC 98 não tinham o direito ao enquadramento ao EBTT criando um grande obstáculo para mim na busca dos meus direitos garantido na lei 13.681/18. Diante dos fatos relatados, venho pedir reconsideração para fins de deferimento.

Perda de prazo por falta de SIAPE

Solicito revisão do meu indeferimento na carreira EBTT Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, pois a perda de prazo ocorreu pela falta de SIAPE, uma vez que fui transposto/a no dia …./…./…., e que a SAMP no ato da entrega do termo de opção, não recebeu o citado documento, alegando que havia necessidade de ter a matrícula SIAPE, e no caso, naquele momento não tinha a devida matrícula, tendo em vista, ainda não ter sido incluído em folha de pagamento, criando um grande obstáculo para mim na busca dos meus direitos garantido na lei 13.681/18.

Diante dos fatos relatados, venho pedir reconsideração para fins de deferimento.

Professor contratado até 1981 aposentado até dia 28/02/13



Solicito revisão do meu indeferimento pelo motivo de perda de prazo, uma vez que não houve divulgação e não fui notificado/a pela SAMP, oficialmente através dos meios de comunicação: carta, telefone, correio eletrônico ou outro, para assinar o termo de opção em tempo hábil e ao tomar conhecimento, fui até a CPPD fazer a opção, porém já estava fora do prazo, o que está causando prejuízo na minha busca pelos meus direitos, garantidos na Lei 13.681/18.

Diante dos fatos relatados, peço reconsideração para fins de deferimento.

Atuação do Sindsef/RO

Vale salientar que foram muitas as tentativas do Sindsef/RO para reverter a situação dos professores com processos indeferidos, com diversas intervenções junto ao Ministério da Economia, Ministério da Educação, Comissão Especial dos Ex-Territórios (CEEXT), principalmente, solicitando reabertura de prazo, aos docentes que no período de opção (05 de janeiro a 05 julho de 2018), não haviam sido matriculados do SIAPE.

“Praticamente todos nesse caso, são oriundos da transposição e não é justo que sejam prejudicados porque estarem sem numeração do SIAPE, sendo que a responsabilidade da matricula é do próprio Governo”, criticou Flávia.

O Sindsef também lutou pela reabertura do prazo politicamente, mobilizando a categoria a reivindicar por meio de petição eletrônica, dos deputados federais e senadores, a aprovação da emendas a Medida Provisória 922/20. No entanto, apesar das mais de três mil assinaturas recolhidas no estado de Rondônia, a MP não foi posta a votação e teve o prazo caducado.

Ação judicial

O Sindsef/RO ingressará com ação judicial para requerer o direito dos professores que tiveram o enquadramento no EBTT negado. No momento, a assessoria jurídica do sindicato, está estruturando uma tese, com fundamentação robusta para comprovar na justiça que mais uma vez, os professores do Ex-Território estão sendo prejudicados. Logo que seja preparada a defesa, os filiados serão informados quanto ao ingresso da ação.

Veja matéria original:

http://www.sindsef-ro.org.br/sindsefro-orienta-docentes-com-pedido-de-ebtt-indeferidos-a-enviarem-novo-requerimento/

