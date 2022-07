SINDSEF-RO orienta servidores da ex-Sesp notificados sobre retirada do descongelamento dos planos econômicos A orientação do Sindsef é para que o servidor fique atento às correspondências postais e a caixa de e-mail pessoal

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO orienta os servidores da ex-Sesp (beneficiários do processo 652) para que procurarem de imediato, uma das Coordenações Regionais ou Sede Administrativa do sindicato, logo que recebam a notificação do Tribunal de Contas da União – TCU sobre a retirada do descongelamento dos planos econômicos.

A orientação do Sindsef é para que o servidor fique atento às correspondências postais e a caixa de e-mail pessoal, pois tão logo receba a notificação é preciso levar a conhecimento do sindicato.

Nesta quinta-feira (30/06), o secretário de Saúde do Sindsef, Almir José esteve em reunião com a advogado Elton Assis para informações de como o sindicato atuará na referida demanda, quando ficou deliberado, de que a princípio, o escritório de advocacia procederá com a defesa administrativa do filiado.

assessoria