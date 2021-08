SINDSEF-RO orienta servidores da Funasa e Ministério da Saúde notificados após retirada dos planos econômicos

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, por meio da Secretaria de Saúde, informa aos servidores da Funasa e Ministério da Saúde notificados pelo órgão após a retirada dos planos econômicos de que não precisam mais apresentar defesa administrativa, pois já existe uma ação judicial sendo ingressada pelo sindicato.

Portanto, estes servidores devem comparecer a uma das Coordenações Regionais ou Sede Administrativa do Sindsef/RO para apresentar ingressar com a ação e juntamente com as documentações necessárias, também entregar cópia da notificação do órgão para subsidiar a ação pelo sindicato.

Aos servidores que já assinaram procuração e contrato da ação judicial que pleitea o retorno de rubricas de planos econômicos, devem levar ao sindicato, apenas cópias da notificação do órgão, juntamente com cópia do RG e contracheque.

A ação judicial judicial em curso tem como público alvo: servidores da ex-Sesp (que recebiam ou recebem o Plano Collor 84,32% e Verão 26,05%) e servidores da ex-Sucam (que recebiam ou recebem o Plano Verão 26,05%).

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

Documentos Servidor

Procuração e Contrato

Documentos Pessoais (RG e CPF)

Comprovante de Residência

Ficha Financeira dos Últimos 3 anos.

Contra cheque atual

informar e-mail do servidor

Documentos Pensionista

Procuração e Contrato

Documentos Pessoais (RG e CPF), do pensionista e do falecido

Comprovante de Residência

Ficha Financeira dos Últimos 3 anos do pensionista e 3 últimos anos antes do falecimento do servidor.

Contracheque atual.

informar e-mail do Pensionista.

CONTATO SEDE ADMINISTRATIVA EM PORTO VELHO: (69) 3218-0400

CONTATO COORDENAÇÕES REGIONAIS

Município Fixo Celular Alta Floresta 36412616 992583378 Alvorada 34122515 992584926 Ariquemes 35360042 ———— Cabixi 33452237 992568366/

98134-2406 Cacoal 34412804 992568851 Cerejeiras ———— 992568793 Colorado 33412932 992568845 Costa Marques 36512920 992568777 Espigão 34812045 992568900 Guajará-Mirim 35412834 992568915 Jaru 35216366 992091857 Ji- Paraná 34211007 992584961 Machadinho 35812399 992568768 Nova Brasilândia 34182397 992568860 Nova Mamoré 35442264 992568502 Ouro Preto 34612621 992251096 Pimenta Bueno 34513963 992568914 98164-4741 (whatsapp) Presidente Médici 34712229 ———— Rolim de Moura 34423245 992568916 Vilhena 33211683 992568879

