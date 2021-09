SINDSEF-RO orienta sobre requerimentos de NA para NI disponíveis nas Coordenações e Sede Administrativa A comitiva também se reuniu com a assessoria do gabinete do senador Marcos Rogério e também com o assessor técnico do ME, Walter Silvano

A Força Tarefa do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, representada pelos diretores do Sindsef/RO, Almir José da Silva (saúde), Eliete Azevedo (sociocultural e de esportes), Flávia Hiromi Takahashi (Assuntos Educacionais), Francisco Torres (Ex-Território) e Reneide Martins (Meio Ambiente) e o servidor Altemir Roque (Presidente do Conselho de Ética), estiveram em Brasília de 21 a 24 de setembro, cumprindo diversas agendas, buscando apoio e requerendo, dentre outras demandas, a correção do enquadramento dos servidores transpostos como Nível Auxiliar (NA) para Nível Intermediário (NI).

Na quarta-feira (22), os diretores participaram de reunião com o assessor técnico do Ministério da Economia (ME), Walter Silvano Gonçalves de Oliveira e com o presidente da CEEXT, (Comissão Especial dos ex-Territórios Federais), Amado José Bueno Neto para tratar de diversas pautas dos servidores federais de Rondônia. A comitiva também se reuniu com a assessoria do gabinete do senador Marcos Rogério e também com o assessor técnico do ME, Walter Silvano, onde também foi abordado a situação e os prejuízos dos servidores enquadrados no Nível Auxiliar (NA).

REQUERIMENTO NAS COORDENAÇÕES

Em Brasília, dando continuidade as tratativas da Força Tarefa anterior, representada pelas diretoras Joana Darc dos Santos (Assuntos Jurídicos) e Iracema Sena (Aposentados e Pensionistas), o Sindsef/RO reforça a orientação de que os servidores que estão prestes a aposentar e aguardam a correção de NA para NI, devem encaminhar um requerimento via o Protocolo Digital do GOV BR, para resguardar seus direitos quando a correção vier a ocorrer.

Para auxiliar seus filiados, o Sindsef/RO disponibilizou no Setor de Atendimento da Sede Administrativa em Porto Velho e nas Coordenações Regionais, um modelo de requerimento para ser assinado e protocolado pelo servidor transpostos das seguintes categorias:

Motorista;

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos;

Telefonista;

Agente de Atividade Agropecuária;

Agente de Portaria.

ALERTA DE FAKE NEWS

O Sindsef/RO reitera seu compromisso em continuar lutando pela correção, com frentes em todas as áreas: administrativa, judicial e buscando apoio político em Brasília. O sindicato preza pela clareza e veracidade nas informações e por isso, orienta seus filiados a tomarem cuidado com falsas notícias (Fake News) que têm sido espalhadas nas redes sociais, alegando que a correção já será realizada no próximo contracheque. A verdade é que infelizmente o sindicato ainda não teve a confirmação de uma data específica pelos órgãos responsáveis para a correção ocorrer e assim que houver informações legais estará divulgando a seus filiados por meios oficiais.

Via SINDSEF-RO