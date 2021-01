SINDSEF-RO reage sobre retirada das rubricas de planos economicos dos servidores do Ministério da Saúde

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO informa que logo que obteve conhecimento sobre a retirada dos pagamentos de rubricas de planos econômicos dos servidores do Ministério da Saúde, conforme constatado na prévia do contracheque do mês de janeiro, de imediato teve a iniciativa de consultar o Ministério da Saúde e assessoria jurídica do sindicato para tentar reverter o caso.

Primeiramente o presidente do Sindsef/RO, Mário Jorge Sousa de Oliveira, entrou em contato com o superintendente do Ministério da Saúde em Rondônia, Irgo Mendonça Alves, para obter maiores esclarecimentos sobre o ocorrido. De pronto, o superintendente se prontificou a solicitar informações junto ao Ministério da Saúde e se manifestar, logo que tiver alguma resposta, se possível ainda neste domingo (17/01).

O Sindsef está buscando contato com o patrono original da ação para propostas e medidas que deverão ser adotadas em defesa dos nossos filiados, principalmente por se tratar de um direito já adquirido em ação judicial transitada em julgado com decisão procedente há mais de 20 anos.

Assim que o Sindsef obter as respostas solicitadas, informará seus filiados por meio de seus dos canais de comunicação. Nosso compromisso é com os filiados e permaneceremos na luta pela manutenção de seus direitos.

Via Assessoria/Sindsef-RO