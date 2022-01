SINDSEF-RO terá reunião com novo chefe da Digep na sexta-feira para tratar de demandas dos servidores Será o segundo contato com o novo chefe, que na semana passada teve prévio contato com a direção do sindicato para apresentações e boas vindas, na Sede da Digep.

Será o segundo contato com o novo chefe, que na semana passada teve prévio contato com a direção do sindicato para apresentações e boas vindas, na Sede da Digep.

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, Mário Jorge Sousa de Oliveira, junto com os membros da Diretoria Executiva devem se reunir nesta sexta-feira, dia 28 de janeiro, com o novo chefe da Divisão de Gestão de Pessoas – Digep, João Bosco Costa, que recentemente assumiu o cargo. Será o segundo contato com o novo chefe, que na semana passada teve prévio contato com a direção do sindicato para apresentações e boas vindas, na Sede da Digep.

Na oportunidade do primeiro contato, o presidente Mário Jorge destacou a necessidade de manter a relação de parceria entre a entidade sindical e a Digep para que os servidores possam contar com o atendimento de suas demandas e assegurar que as informações cheguem a todos municípios.

O novo chefe também foi informado sobre as diversas dificuldades enfrentadas pelos servidores que dependem do atendimento da DIGEP e atualmente, por conta da Pandemia e de outros fatores, recorrem ao sindicato.

João Bosco reconheceu a importância do Sindsef no atendimento aos servidores do Ex-Território e se prontificou a atender a Diretoria nesta sexta-feira para ter melhor conhecimento das demandas. Segundo ele, essa gestão tem por objetivo, boa vontade de trabalhar e de ter o servidor bem atendido.

Assessoria