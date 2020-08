SINDSEF-RO vai ingressar com ação para requerer direitos de servidores com abono de permanência

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO informa que estará ingressando com ação judicial requerendo o direito do reflexo do abono de permanência em verbas de caráter salarial. A ação é direcionada a servidores que se enquadram no perfil abaixo:

– Servidores que estejam recebendo o abono de permanência há pelo menos 3 anos;

– Servidores aposentados nos últimos 3 anos;

– Servidores que já recebiam o abono de permanência.

Documentos necessários:

• Procuração;

• Contrato;

• Documentos Pessoais (RG e CPF);

• Comprovante de Endereço;

• Contra cheque atual

• Fichas Financeiras dos últimos 5 anos em que recebe o abono de permanência;

• Cópia da portaria da concessão ou do requerimento do abono de permanência (caso o servidor tenha);

Para ingressar com a ação, os interessados devem agendar horário para atendimento nas Coordenações Municipais ou a Sede Administrativa do Sindsef/RO.

CONTATOS PARA ATENDIMENTOS

SEDE ADMINISTRATIVA PORTO VELHO 3218-0400 COORDENAÇÕES REGIONAIS ALTA FLORESTA (69) 3641-2616 9258-3378 ALVORADA DO OESTE (69) 3412-2515 9258-4926 ARIQUEMES (69) 3536-0042 9204-6139 CABIXI (69) 3345-2237 9256-8366 CACOAL (69) 3441-2804 9256-8851 CEREJEIRAS (69) 3342-2207 9256-8793 COLORADO DO OESTE (69) 3341-2932 9256-8845 COSTA MARQUES (69) 3651-2920 9256-8777 ESPIGÃO DO OESTE (69) 3481-2045 9256-8900 GUAJARA-MIRIM (69) 3541-2834 9256-8915 JARU (69) 3521-6366 9209-1857 JI-PARANÁ (69) 3421-1007 9258-4961 MACHADINHO DO OESTE (69) 3581-2399 9256-8768 NOVA BRASILÂNDIA (69) 3418-2397 9256-8860 NOVA MAMORÉ (69) 3544-2264 9256-8502 OURO PRETO DO OESTE (69) 3461-2621 9225-1096 PIMENTA BUENO (69) 3451-3963 9256-8914 PRESIDENTE MEDICI (69) 3471-2229 9256-8759 ROLIM DE MOURA (69) 3442-3245 9256-8916 VILHENA (69) 3321-1683 9256-8879

Assessoria