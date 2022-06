SINDSEF-RO Volante conclui edição no Centro Político-Administrativo do Governo-CPA com dezenas de atendimentos e novas filiações

O projeto vai percorrer os órgãos públicos da capital e também os municípios

Os atendimentos diversos e novas filiações registradas nos três dias do Projeto “Sindsef Volante – Vai Até Você” tiveram avaliações positivas dos servidores federais lotados no CPA (Centro Político-Administrativo do Governo de Rondônia) que passaram pela barraca instalada na avenida Farquar, em Porto Velho.

O “Sindsef Volante” teve início na segunda-feira e encerrou nesta quarta-feira, dia 1 de junho, com mais de 20 atendimentos registrados somente no último dia de atendimento.

O presidente do Sindsef/RO, Mário Jorge Sousa de Oliveira, idealizador do projeto, com apoio da Diretoria Executiva destaca que o objetivo do Sindsef é estar mais perto do filiado. “Foi uma inspiração no sentido de que o filiado possa atravessar a rua e ser atendido com todas as modalidades de serviço que o Sindsef oferece”, afirmou.

O projeto vai percorrer os órgãos públicos da capital e também os municípios levando os seguintes atendimentos:

Atualização de carteirinhas;

Novas filiações;

Retirada de contracheques

Informações de demandas administrativas e consultas de ações judiciais;

Instalação de aplicativos SouGov.BR e Gov.BR;

Aplicativo Rádio Web Sindsef;

Atualização Cadastral;

e muitos outros atendimentos.

