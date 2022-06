SINDSEF-RO Volante leva atendimentos para frente do Centro Político-Administrativo do Governo de Rondônia-CPA até quarta-feira

O projeto ‘Sindsef Volante – Vai Até Você’ está com uma barraca instalada na avenida Farquar, em Porto Velho, oferecendo atendimentos diversos aos servidores do CPA (Centro Político-Administrativo do Governo de Rondônia) e recebendo novas filiações. O Sindsef Volante teve início nesta segunda-feira e permanecerá no local na terça-feira e quarta-feira.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, professor Mário Jorge, o principal objetivo do Projeto ‘Sindsef Volante – Vai Até Você’ é estar mais próximo do filiado, proporcionando atendimento direto e personalizado.

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO tem apostado em um novo modelo de gestão sindical, utilizado tecnologia, criatividade e novas ferramentas como alternativas para manter unida e fortalecida a luta dos servidores federais no estado de Rondônia.

Na barraca do Sindsef Volante estão oferecidos serviços de:

Atualização de carteirinhas;

Novas filiações;

Retirada de contracheques

Informações de demandas administrativas e consultas de ações judiciais;

Instalação de aplicativos SouGov.BR e Gov.BR;

Aplicativo Rádio Web Sindsef;

Atualização Cadastral;

e muitos outros atendimentos.