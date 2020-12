Sindsef solicita informações do Ministério da Agricultura sobre morte do servidor Alcides Flores por Covid 19

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, após conhecimento da denúncia de que o servidor Alcides Flores, falecido no dia 14 de dezembro, vítima da Codiv-19, apesar de fazer parte do grupo de risco, estava compondo uma força-tarefa em Brasília, está solicitando do Ministério da Agricultura para conhecimento e análise da situação e circunstâncias do ocorrido com seu filiado.

De acordo com a denúncia, divulgada pelo jornal Folha, Alcides e mais 21 colegas de superintendências localizadas em outros estados foram nomeados para compor a força-tarefa em Brasília. Os servidores culpam o Ministério pela morte de Alcides, pois segundo eles, não havia necessidade de deslocar funcionários para Brasília, pois os processos da pasta são digitais e o trabalho poderia ser realizado home office. Os servidores que conversaram com a Folha, mas que não quiseram se identificar, disseram que mais quatro membros do grupo contraíram a doença. A reportagem teve acesso a dois exames que confirmaram a infecção de integrantes da força-tarefa. Também informam que o Ministério não ofereceu plano para que todos trabalhassem de forma segura. Eles dizem que foram colocados juntos, em uma única sala, com quatro pessoas em cada mesa. Alcides Funcionário de carreira desde 1978, Alcides Flores era filiado atuante do Sindsef/RO sempre determinado e militante em prol dos direitos da categoria. A Diretoria Executiva do Sindsef/RO e o todo Sistema Diretivo lamentam a morte de Alcides. A entidade se coloca à disposição da família e da categoria para as medidas necessárias para fazer justiça ao nobre colega e filiado. A reportagem completa do jornal Folha pode ser acessada pelo link: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/12/servidores-culpam-ministerio-da-agricultura-por-morte-de-colega-com-covid-19.shtml

Assessoria