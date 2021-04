Sindsef tem contas do exercício 2020 aprovada por ampla maioria dos filiados

A prestação de contas do exercício 2020, do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, foi aprovada por ampla maioria e três abstenções em Assembleia Ordinária realizada nesta quarta-feira (31/03), por meio virtual, transmitida simultaneamente pela internet. Apesar da excepcionalidade e dos cuidados sanitários para evitar a propagação do novo Coronavírus – COVID 19, a Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas teve a participação dos filiados de todo estado de Rondônia e o direito de voto assegurado por meio da plataforma Google Meet.

“Estamos cuidando com total transparência dos recursos financeiros do Sindsef, considerando que em tempos de pandemia precisamos redobrar os cuidados. Face ao cenário crítico, tanto pela pandemia como pelas perdas de direitos e o poder aquisitivo dos filiados, proporcionando maior controle entre receita e despesa do Sindicato”, afirmou o presidente do Sindsef/RO, Mário Jorge Sousa de Oliveira.

Conduzida pelo presidente Mário Jorge, a prestação de contas teve início com demonstrativo contábil, contendo balanço patrimonial, bens e obrigações fiscais, comparado ao exercício anterior, apresentados pela técnica Janara Correia Barros, do Escritório de Contabilidade que presta assessoria ao sindicato.

Em seguida, a diretora da Secretaria de Finanças, Maria José Dias Ferreira apresentou exposição dos bens patrimoniais, arrecadação (ações judiciais e consignações) e despesas (com pessoal, administrativas, mobilização sindical e custas processuais) no ano de 2020, ambas com comparativo dos exercícios anteriores. Após as exposições, foi aberto espaço para manifestação dos filiados para questionamentos e observações.

O coordenador do Conselho Fiscal, Daniel Pereira procedeu com a leitura do relatório, que teve parecer favorável à aprovação das contas do Sindsef do exercício 2020. Em seguida, o presidente Mário Jorge consultou a assembleia para votação, sendo o resultado dos votos pela aprovação das contas.

Mário Jorge também destacou que foram cumpridas todas exigências estatutárias para realização da Assembleia Geral, desde a publicação do Edital, bem como ao protocolo digital. Mário Jorge parabenizou todas as Coordenações, diretores e filiados que contribuíram para o sucesso da reunião, que pela primeira vez, foi realizada na modalidade virtual.