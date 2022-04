SINDSEF tem prestação de contas do exercício 2021 aprovada por unanimidade

Foi aprovada por unanimidade, a gestão financeira do Exercício 2021, do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO em Assembleia Ordinária de Prestação de Contas, realizada na quinta-feira (31/03), por meio virtual. O link da plataforma Google Meet foi amplamente divulgado nos meios de comunicação da entidade e na imprensa local.

A realização da assembleia por meio virtual, teve o objetivo de assegurar a participação e o direito ao voto de todos os filiados do Sindsef, considerando a geografia do estado de Rondônia e as diversas atividades que estão sendo realizadas pelo sindicato simultaneamente, à exemplo da caravana em Brasília presente na luta por recomposição salarial de 19,99% a todos do funcionalismo federal e das reuniões que estão acontecendo nas Coordenações Regionais, com a presença de diretores e advogados.

“Esta gestão tem a missão de cuidar com total transparência do recurso do filiado. Quem estiver no comando deve ter essa obrigação”, afirmou o presidente do Sindsef/RO, Mário Jorge Sousa de Oliveira ao agradecer o empenho e colaboração de toda diretoria, enfatizando a importância do coletivo nas decisões e encaminhamentos da entidade”.

Diante da queda da arrecadação e receita do Sindsef/RO no último ano, conforme demonstração contábil, o presidente Mário Jorge afirmou que a entidade tem utilizado as inovações e tecnologias para administrar com excelência o recurso da entidade.

A diretora de Finanças, Maria José Dias Ferreira, Mazé enfatizou que os processos de prestação de contas permanecem à disposição e se colocou ao dispor para tirar dúvidas dos filiados.

Mário Jorge ressaltou que atualmente o sindicato tem investido na mobilização sindical, com a realização de caravana, congressos e investidas da Força Tarefa em Brasília.

assessoria