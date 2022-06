Sindsef Volante presente na reunião com servidores da ex-Sucam de Porto Velho, atualmente lotados no Ministério da Saúde

Sindsef Volante presente na reunião com servidores da ex-Sucam de Porto Velho, atualmente lotados no Ministério da Saúde Os servidores também decidiram iniciar um movimento para mobilização no juizado na tentativa de sensibilizar para liberação do pagamento dos precatórios

Os servidores também decidiram iniciar um movimento para mobilização no juizado na tentativa de sensibilizar para liberação do pagamento dos precatórios

Mais de 30 atendimentos, entre consultas processuais e atualização de carteirinhas, foram realizadas nesta segunda-feira, dia 13/06, durante a reunião realizada na Sede Social em Porto Velho, com os servidores da ex-Sucam, atualmente lotados no Ministério da Saúde, Funasa, DCV, DSEI e CASAI. A reunião conduzida pelo secretário de Saúde, Almir José e secretário- geral, Abson Praxedes, esclareceram o andamento das demandas do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO.

Dentre os pontos principais foram abordados:

A tramitação da PEC 101/2019 que busca a concessão de plano de saúde aos servidores da extinta Sucam intoxicados pelo DDT e outros inseticidas no combate a malária e outras endemias.

No dia 08/06), servidores que participaram de reunião do Sindsef, elegeram representantes para a Comissão Nacional dos Intoxicados que tem intensificado a luta pela instalação de Comissão Especial na Câmara para aprovação da Proposta de Emenda Constitucional – PEC 101/2019

DEVOLUÇÃO DE IR DOS PLANOS ECONÔMICOS

Os servidores foram alertados para se atentassem às notícias do sindicato e a importância da atualização cadastral no Sindsef, principalmente para possibilitar a localização dos mesmos para informações de interesse.

À exemplo da convocação de lista com mais de 500 servidores que ainda não apresentaram a documentação necessária para ingressar com ação do imposto de renda dos planos econômicos. O prazo máximo para entrar na ação encerra até 30 de junho, sob pena de prejuízos ou perda da ação.

PROCESSO 3.17%

Os servidores também decidiram iniciar um movimento para mobilização no juizado na tentativa de sensibilizar para liberação do pagamento dos precatórios da ação dos 3.17% que estão aguardando expedição desde fevereiro de 2017 e ainda solicitar celeridade nos processos para tramitação das RPVs.

Assessoria