Sine Municipal disponibiliza 125 oportunidades de trabalho em Porto Velho

Pessoas que buscam oportunidade de trabalho, seja o primeiro emprego ou recolocação profissional, podem se cadastrar nas 125 vagas disponíveis no Sine Municipal, nesta segunda-feira (12), através da intermediação de mão de obra (IMO).

As vagas disponíveis são para profissionais sem ou com formação em níveis fundamental, médio, técnico ou superior. O serviço é oferecido pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo (Semdestur).

Para conferir cada oportunidade e enviar o currículo, basta acessar o site www.portovelho.ro.gov.br/sine/vagas

Para candidatar-se às vagas ou realizar o cadastramento on-line, é necessário apresentar os seguintes documentos: Carteira de Trabalho (acesso digital), RG, comprovante de endereço e currículo atualizado.

De acordo com o diretor do Sine Municipal, Davi Castiel, a semana começa com um novo fôlego que indica uma retomada da economia com garantia de empregos. “Vejo de maneira positiva. O aumento do número de vagas vem crescendo com o passar dos meses. Desde janeiro de 2021, é a primeira vez que superamos a marca de 100 vagas ofertadas”, informou.

Medida preventiva

Castiel lembrou que como medida preventiva ao Coronavírus, a recomendação é encaminhar o currículo diretamente no site do Sine Municipal (www.portovelho.ro.gov.br/sine/vagas). “Com o serviço virtual evitamos aglomerações e contribuímos para o controle de circulação do vírus”, disse.

Orientação

O Sine Municipal atenderá candidatos que não possuem acesso à internet para o cadastramento, mas somente em casos excepcionais.

Confira aqui a lista disponível nesta segunda-feira (12).·

Via assessoria/Prefeitura