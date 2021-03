SINTERO convoca bancada federal de Rondônia para que derrube vetos que impedem investimentos à Educação

De maneira sorrateira, o Governo Federal planeja, mais um vez, desconfigurar as políticas públicas existentes e essenciais para garantir um ensino universal e acessível para as crianças, jovens e adultos

O Sintero convoca os deputados federais e senadores de Rondônia, para que se posicionem contrários a aprovação dos vetos 39/20, 48/20 e 56/20, que impedem investimentos necessários à Educação Pública. O Congresso Nacional pretende colocar em votação esse pacote de maldades e desmonte ainda nesta quarta-feira (17/03).

De maneira sorrateira, o Governo Federal planeja, mais um vez, desconfigurar as políticas públicas existentes e essenciais para garantir um ensino universal e acessível para as crianças, jovens e adultos brasileiros.

Entre as propostas, está a extinção da legislação que assegura recursos para que as escolas se preparem e promovam um retorno presencial seguro a toda comunidade escolar, impedindo assim, que os aportes extras da União possam ser utilizados para adequar as estruturas educacionais com os protocolos sanitários, recomendados pelos órgãos e especialistas em saúde.

O Sintero também convoca os trabalhadores em educação, para que se somem a mobilização virtual, pressionem os membros da bancada federal de Rondônia e contribuam com a luta pela defesa dos recursos públicos que serão de suma importância no combate aos desafios da covid-19 no retorno presencial. Novamente, o Sintero lamenta que a agenda de pautas maléficas aos direitos e conquistas da classe trabalhadora continue em curso, quando o momento exige a construção de políticas públicas que garantam sobretudo, a proteção à vida e saúde da população.

