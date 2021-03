Sintero convoca categoria para Dia Nacional de Alerta em Defesa da Educação Pública

Em Porto Velho, o Sintero está organizando uma carreata com um buzinaço, que deverá percorrer as principais ruas e avenidas da capital

O Sintero mobiliza os trabalhadores em educação de Rondônia, para que participem do Dia Nacional de Alerta em Defesa da Educação Pública, que acontecerá no dia 24 de março. A mobilização faz parte do calendário de lutas da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e reivindica o direito à vida, suspensão das aulas presenciais, vacinação para categoria, bem como para toda sociedade, auxílio emergencial para as famílias que encontram-se em situação de vulnerabilidade, entre outros.

Em Porto Velho, o Sintero está organizando uma carreata com um buzinaço, que deverá percorrer as principais ruas e avenidas da capital rondoniense, onde os trabalhadores estarão denunciando os constantes ataques que visam retirar direitos da classe trabalhadora e a precarização da Educação Pública. Em razão do momento de pandemia, o Sintero orienta que todos compareçam à atividade, utilizando máscara e fazendo uso de álcool gel. Além disso, solicita que todos permaneçam dentro de seus veículos durante todo o trajeto, para evitar exposição ao vírus. As manifestações nos demais municípios de Rondônia ficarão à critério das deliberações das Regionais do Sintero.

O Sintero reitera que neste momento pandêmico é necessário que todos tomem os cuidados necessários para evitar a contaminação e disseminação do vírus, evitando assim, que mais vidas sejam perdidas. Por isso, também estará fazendo a mobilização virtual durante a semana, com a disponibilização de cards em todas as suas redes socais. A ação visa estimular o enfrentamento contra os retrocessos e impulsionar a luta por mais investimentos e valorização aos trabalhadores em educação.

É necessário e importante que cada componente da base sindical do Sintero participe das ações promovidas pelo sindicato e compartilhe os materiais de divulgação, utilizando a hashtag #EmDefesadaEducação.

Participe!

VEJA OS CARDS DA CAMPANHA VIRTUAL ABAIXO

Fonte: Sintero