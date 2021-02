Sintero divulga lista de servidores inclusos na folha da União no mês de fevereiro

Sintero divulga lista de servidores da Educação beneficiados com a Transposição, através da Emenda Constitucional nº 60/2009. Estes servidores estarão devidamente incluídos na folha de pagamento do Governo Federal no mês de fevereiro de 2021, gerando assim, mais economia aos cofres do Estado.

Seguindo os trâmites burocráticos, os servidores listados abaixo tiveram seus nomes publicados nas Atas da 1º Câmara de Julgamento da Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, Amapá e de Roraima (CEEXT). Posteriormente, foram enquadrados mediante a Portaria divulgada no Diário Oficial da União e, por fim, foram devidamente inclusos no quadro em extinção da Administração Pública Federal.

O Sintero parabeniza a todos pela conquista e reafirma seu compromisso na luta para que os demais servidores tenham seus direitos reconhecidos.

Veja a lista abaixo:

http://sintero.org.br/downloads/servidores-incluidos-na-folha-de-fevereiro-de-2021.pdf

Sintero