Sintero finaliza rodada de assembleias com trabalhadores em educação de todo Estado

O Sintero finalizou nesta terça-feira (30/11), a rodada de assembleias com os trabalhadores e trabalhadoras em educação de todo o Estado, onde foram tratados sobre temas de interesse da categoria, tais como: progressão funcional, ação do adicional noturno, reforma da previdência estadual, aulas remotas e híbridas, novo ensino médio, licença-prêmio em pecúnia, insalubridade e periculosidade, Piso Salarial do Magistério, abono salarial com recursos excedentes do Fundeb, entre outros.

As assembleias ocorreram em todas as 11 Regionais do Sintero e tiveram participação da presidenta do Sintero, Lionilda Simão, da secretária de Assuntos Educacionais, Judith dos Santos Campos, do secretário de Assuntos Federais, Nereu José Klosinski e dos diretores de cada Regional.

As assembleias ocorreram de forma presencial após um longo período de suspensão de tais atividades em razão das medidas de isolamento social contra a disseminação do novo coronavírus. Os participantes fizeram uso obrigatório de máscara e álcool.

Na avaliação de Lionilda Simão, as assembleias foram positivas, uma vez que a categoria compareceu a convocação feita pelas Regionais. Na opotunidade, todos puderam tirar dúvidas e buscar esclarecimentos com os representantes da Diretoria Executiva do sindicato.

“Realizamos assembleias com nossos companheiros e companheiras de todo o Estado, com intuito de prestar esclarecimentos sobre nossas ações e para definirmos em conjunto pontos essenciais da nossa pauta de valorização de 2022. Pois, nossa negociação já foi iniciada”. Disse Lionilda Simão, presidenta do Sintero.

SINTERO