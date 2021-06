SINTERO firma parceria com Asep e garante Planos de Saúde com preços especiais para filiados e filiadas

Servidores e Empregados Públicos – (Asep) para garantir planos de saúde com vantagens especiais aos filiados e filiadas da entidade. A associação possui convênio com a Ameron e intermediará a oferta de serviços médicos com benefícios diferenciados para os trabalhadores e trabalhadoras em educação.

O Sintero ressalta que firmou a parceria com intuito de propor alternativa aos filiados, de um plano de saúde mais vantajoso em se tratando de benefícios, com preços abaixo dos praticados no mercado. Destaca-se que os servidores e servidoras que optarem por utilizar os serviços da Ameron através da parceria firmada com o Sintero não sofrerão com coparticipação e rateios.

Os interessados em contratar tais benefícios poderão dirigir-se até a Sede Administrativa do Sintero, localizada na Rua Rui Barbosa, 713 – Bairro Arigolândia, a partir do dia 16/06, onde a Asep terá um espaço para atendimento àqueles que queiram aderir ao plano, respeitando o horário de atendimento da entidade, sendo ele, de segunda a sexta-feira, das 08 até às 12 horas.

O Sintero ressalta que a contratação dos planos de saúde é feito diretamente pela ASEP, sem custos e envolvimento do Sintero, uma vez que o mesmo atuará exclusivamente na divulgação dos benefícios ofertados para seus filiados.

Destaca-se, ainda, que o Sintero firmou parceria com a Plural Saúde, responsável pelo convênio com a Unimed, e está negociando melhores condições para a categoria. Assim que possível, fará divulgação.

“Estamos satisfeitos em propor alternativas aos nossos companheiros e companheiras. Em meio a uma pandemia mundial nossa gestão tem mantido a preocupação em buscar parcerias para assegurar a saúde e bem-estar de todos e todas. No entanto, cabe aos servidores (as) analisar se é vantajoso ou não, tendo livre escolha da contratação”, disse Lionilda Simão, presidenta do Sintero.

Assessoria